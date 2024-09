Argentina XV perdió con Los Cóndores chilenos en Talca

Un resultado adverso para Argentina XV en la visita a Chile

Argentina XV cayó 28-0 ante Chile en el Estadio Fiscal de Talca para darle fin a la serie de dos encuentros por Sudamérica, la que dejó un saldo de una victoria ante Brasil y la mencionada derrota ante el seleccionado chileno. Para el conjunto argentino sirvió para continuar con el rodaje y el desarrollo del equipo, mientras que para Chile fue un preparativo de cara a la qualy continental para aspirar por un lugar el mundial de rugby Australia 2027.

Durante todo el encuentro, los dirigidos por Esteban Meneses no encontraron el juego predominante y contundente que habían conseguido en San Pablo el último domingo. Durante la primera mitad, el equipo chileno fue superior al argentino, tal es así que Chile golpeó tres veces el ingoal rival, y gracias a la eficacia de Tomás Salas, se iban al descanso 21-0.

La segunda etapa se emparejó el trámite del partido aunque sin sobresaltos para los que comanda Pablo Lemoine, que a falta de 10 minutos para el cierre del encuentro iba a aparecer Nicolás Garafulic para comenzar a sentenciar la historia para los locales y que con el acierto de Juan Cruz Reves le daba cifras definitivas por 28-0 al encuentro.

Para el seleccionado nacional, el choque ante Chile fue el segundo partido de la serie de encuentros que se están disputando en el continente sudamericano. El anterior fin de semana, los conducidos por Esteban Meneses vencieron por 64 a 26 a Brasil en San Pablo. En el equipo brasilero, uno de los responsables de la coordinación general es el ex primera línea de Los Pumas, formado en Universitario de Santa Fe, Maximiliano Chinchu Bustos.

Rugby2.jpg En Argentina XV, jugó el santafesino Manuel Bernstein, y en Chile, Bruzzone forma parte del staff de coaches. Prensa UAR

Síntesis:

Argentina XV 0- Chile 28

Argentina XV: 1. Boris Wenger, 2. Leonel Oviedo y 3. Tomás Rapetti; 4. Franco Carrera y 5. Luciano Asevedo; 6. Facundo García Hamilton, 7. Manuel Bernstein (capitán) y 8. Joaquín Moro; 9. Eliseo Morales y 10. Santino Di Lucca; 11. Jerónimo Ulloa, 12. Faustino Sánchez Valarolo, 13. Bruno Heit, 14. Santiago Pernas y 15. Mateo Soler.

Luego ingresaron: 16. Juan Greising Revol, 17. Javier Coronel, 18. Francisco Moreno, 19. Guillermo Duran, 20. Juan Cruz Pérez Rachel, 21. Marcos Eliçagaray, 22. Agustín Moyano, 23. Leonardo Gea Salim, 24. Juan Bautista Baronio y 25. Aitor Bildosola.Entrenador: Esteban Meneses

Chile: 1. Javier Carrasco, 2. Augusto Böhme y 3. Iñaki Gurruchaga; 4. Bruno Sáez y 5. Javier Eissman; 6. Martín Sigren (capitán), 7. Alfonso Escobar y 8. Clemente Saavedra; 9. Benjamín Videla y 10. Tomás Salas; 11. Nicolás Garafulic, 12. Nicolás Saab, 13. Domingo Saavedra; 14. Cristóbal Game y 15. Luca Strabucchi.

Luego ingresaron: 16. Salvador Lues, 17. Simón Donoso, 18. Baltazar Gurruchaga, 19. Santiago Pedrero, 20. José Miguel Contreras, 21. Raimundo Martínez, 22. Marcelo Torrealba, 23. Gonzalo Lara, 24. Juan Cruz Reves y 25. Ernesto Tchimino.Entrenador: Pablo Lemoine

Primer tiempo: 2m, try de Martín Sigren convertido por Tomás Salas (CH); 9m, try de Nicolás Garafulic convertido por Tomás Salas (CH); 40m, try de Benjamín Videla convertido por Tomás Salas (CH)

Incidencias: 40m, tarjeta amarilla para Luciano Asevedo (AXV)

Resultado parcial: Chile 21 v Argentina XV 0

Segundo tiempo: 33m, try de Nicolás Garafulic convertido por Juan Cruz Reves (CH).

Incidencias: 15m, tarjeta amarilla para Domingo Saavedra (CH); 19m, tarjeta amarilla para Facundo García Hamilton (AXV);

Resultado final: Chile 28 v Argentina XV 0

Árbitro: Gonzalo De Achával (Argentina)

Cancha: Estadio Fiscal de Talca, Chile.