Argentina XV se impuso a Los Teros uruguayos

El partido entre celestes y albicelestes se jugó en el estadio Charrúa, donde el equipo de Esteban Meneses se despidió de su gente. En el plantel argentino se encontraba el foward Manuel Bernstein, jugador del CRAI, el cual pudo ingresar en el complemento.

En un encuentro duro, con momentos para los dos equipos y con mucho juego físico, el conjunto uruguayo le dio importancia a la rotación del plantel y a buscar que todos tengan participación en el partido pese a que esto le costase la victoria.

En el primer tiempo Argentina XV se fue al descanso en ventaja 21-17. Para la escuadra conducida por Ignacio Fernández Lobbe hubo tries de Santiago Montagner, Santiago Chocobares y Santiago Grondona. Las anotaciones de Los Teros fueron dos tries de Germán Kessier y Nicolás Freitas, además hubo un penal de Agustín Ormaechea.

En el complemento los argentinos siguieron imponiendo su juego y aumentando la diferencia, por tries de Sebastián Cancelliere e Ignacio Mendy. Mientras que por Uruguay Manuel Diana apoyó un nuevo try.

Argentina XV 2.jpg UAR

La selección uruguaya de rugby debutará en el Mundial de Japón el 25 de setiembre ante Fiji. El 29 jugará ante Georgia, el 5 de octubre contra Australia y el 13 de octubre frente a Gales. Los celestes integrarán el Grupo D. Los Teros han jugado tres Mundiales: Gales 1999, Australia 2003 e Inglaterra 2015.

Síntesis:

Uruguay 24- Argentina XV 35

Uruguay: Mateo Sanguinetti, Germán Kessler y Diego Arbelo; Franco Lammana y Manuel Leindekar; Manuel Gaminara (c), Santiago Civetta y Alejandro Nieto; Agustín Ormaechea y Felipe Etcheverry; Nicolás Freitas, Andrés Vilaseca, Juan Manuel Cat, Leandro Leivas y Rodrigo Silva. Entrenador: Esteban Meneses.

Luego ingresaron: Facundo Gattás, Juan Echeverría, Juan Pedro Rombys, Diego Magno, Ignacio Dotti, Santiago Arata, Federico Favaro, Gastón Mieres, Tomás Inciarte, Agustín Della Corte, Manuel Ardao, Joaquín Jaunsolo, Juan Diego Ormaechea, Manuel Diana y Guillermo Pujadas.

Argentina XV: Juan Pablo Zeiss, Axel Zapata y Lucio Sordoni; Rodrigo Fernández Criado y Lucas Paulos; Santiago Grondona, Bautista Pedemonte y Santiago Montagner; Gonzálo Bertranou (capitán) y Tomas Albornoz; Ignacio Mendy, Santiago Chocobares, Juan Pablo Castro, Sebastián Cancelliere y Facundo Cordero. Entrenador: Ignacio Fernández Lobbe.

Luego ingresaron:José Luis González, Thomas Gallo, Mauro Genco, Ignacio Calas, Lucas Bur, Manuel Bernstein, Santiago Ruiz, Facundo Ferrarío, Martín Elías y Gonzalo García.

Primer tiempo:4, 22 y 24', Goles de Albornoz por Tries de Montagner, Chocobares y Grondona (AXV); 7 y 26', Goles de A. Ormaechea por Tries de Kessler y Freitas (U), y 19', Penal de A. Ormaechea (U).

Resultado Parcial: Uruguay 17 - Argentina XV 21.

Segundo tiempo: 2', Gol de Albornoz por Try de Cancelliere (AXV); 26', Gol de Favaro por Try de Diana (U), y 40', Gol de Elías por Try de Mendy (AXV).

Cancha: Estadio Charrúa, Montevideo.