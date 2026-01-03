Uno Santa Fe | Ovación | Argentina

Argentina y Uruguay vuelven a verse las caras en un clásico de leyendas

El histórico duelo del Río de la Plata entre Argentina y Uruguay se reeditará en la Playa Mansa con figuras emblemáticas

3 de enero 2026 · 13:02hs
La Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) anunció que entre el 8 y el 9 de enero se llevará a cabo en Punta del Este un evento abierto al público que incluirá un partido de leyendas entre Uruguay y Argentina, impulsado en conjunto con la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

El duelo de las leyendas argentinas y uruguayas

El encuentro principal se disputará el viernes 9 de enero desde las 19 horas en la Playa Deportiva de la Parada 9 de la Playa Mansa, y tendrá acceso libre para el público.

La propuesta apunta a generar un espacio de cercanía entre los exfutbolistas y los hinchas, con la idea de repetir este tipo de eventos en el futuro y fortalecer el vínculo histórico entre ambas selecciones.

Por el lado de Uruguay dirán presente referentes de distintas generaciones como Diego Forlán, Diego Godín, Diego Lugano, Cristian “Cebolla” Rodríguez, Walter Gargano, Jorge Fucile, Diego Pérez, Juan Castillo y Mauricio Victorino.

En tanto, el combinado argentino contará con figuras como Sergio Goycochea, Juan Pablo Sorín, Maximiliano Rodríguez, Ezequiel Lavezzi y Ariel Ortega.

La agenda comenzará el jueves 8 con una conferencia de prensa en Enjoy Punta del Este, desde las 19.30, con la presencia de las leyendas y autoridades de la AUF y del ámbito municipal.

Además del partido, el viernes habrá actividades de meet & greet para los fanáticos, mientras que el encuentro será transmitido por AUFTV y DIRECTV, en una jornada pensada para celebrar la historia, la rivalidad y la pasión compartida entre Uruguay y Argentina

