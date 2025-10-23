Uno Santa Fe | Ovación | Argentino

Argentino sacó pecho y se hizo fuerte ante Oberá Tenis Club

Argentino le ganó por 89-87 como visitante a Oberá Tenis Club, y consiguió su primer triunfo en la temporada 2025/2026 de la Liga Nacional.

Ovación

Por Ovación

23 de octubre 2025 · 07:39hs
Argentino sacó pecho y se hizo fuerte ante Oberá Tenis Club

En un cierre ajustado, Argentino de Junín, se llevaron el primer triunfo de la temporada en la Liga Nacional por 89-87. En Oberá Tenis Club (OTC) se destacaron Will Vorhees con 21 y Agustín Brocal con 18; en tanto que Jeremías Frontera fue el goleador en la visita con 17 puntos y 25 de valoración, acompañado por los 16 de Dylan Smith.

Argentino infló el pecho en Oberá Tenis Club

Argentino de Junín se llevó un partido importante desde la tierra colorada. Con intensidad y criterio, sacó adelante un juego que sobre el cierre se les complicó, pero salieron adelante con actitud y corazón.

Desde el inicio del encuentro, se vio un juego parejo, en el que OTC batalló y puso más sacrificio que juego, pero no le alcanzó para revertir el marcador adverso. Por su parte, el Turco, estuvo mayormente al frente del marcador y en los minutos finales pudo hacer una ventaja de nueve puntos que le dio cierto aire, más allá de la reacción del local.

En la visita, fueron importantes las apariciones de los extranjeros Smith y Davis; pero la clave estuvo en la conducción y efectividad de Frontera que en el final fue el hombre del partido, con penetraciones y distribución del juego.

El Celeste, por su parte, dependió en varios momentos de las resoluciones de Vorhees, que aportaba en los dos aros. Brocal, tuvo mucho trabajo en poder romper la defensa que le puso el rival, pero se las ingenió para anotar.

En el cierre del juego, OTC logró ponerse a un punto, tuvo poco más de ocho segundos para darlo vuelta, pero no salió la jugada planificada por Fabio Demti. Con esta derrota, OTC acumula un récord de dos victorias e igual cantidad de derrotas. Por su parte Argentino, logró su primer triunfo de cinco presentaciones.

Argentino Oberá Liga Nacional
Noticias relacionadas
Unión superó a Pucará en el pendiente de la fecha 7, y se acomodó en la tabla de posiciones.

Se completó la 7ª fecha del Clausura Norberto Serenotti

colon sumo mas minutos de juego ante santa paula en el roque otrino

Colón sumó más minutos de juego ante Santa Paula en el Roque Otrino

obras basket se dio el gran gusto ante el campeon boca

Obras Basket se dio el gran gusto ante el campeón Boca

belgrano y argentinos, por un lugar en la final de la copa argentina

Belgrano y Argentinos, por un lugar en la final de la Copa Argentina

Lo último

Fórmula 1: Colapinto pone primera en el Gran Premio de México

Fórmula 1: Colapinto pone primera en el Gran Premio de México

Marcaron la casa de un policía en barrio Roma, lo emboscaron y le robaron el arma reglamentaria y el celular

Marcaron la casa de un policía en barrio Roma, lo emboscaron y le robaron el arma reglamentaria y el celular

¿Está Unión en condiciones de dar el gran salto?

¿Está Unión en condiciones de dar el gran salto?

Último Momento
Fórmula 1: Colapinto pone primera en el Gran Premio de México

Fórmula 1: Colapinto pone primera en el Gran Premio de México

Marcaron la casa de un policía en barrio Roma, lo emboscaron y le robaron el arma reglamentaria y el celular

Marcaron la casa de un policía en barrio Roma, lo emboscaron y le robaron el arma reglamentaria y el celular

¿Está Unión en condiciones de dar el gran salto?

¿Está Unión en condiciones de dar el gran salto?

Pullaro sobre el acto de Milei y la contramarcha: No nos traigan problemas de Buenos Aires a Rosario

Pullaro sobre el acto de Milei y la contramarcha: "No nos traigan problemas de Buenos Aires a Rosario"

Qué técnicos tiene en la mira el Vignattismo para Colón

Qué técnicos tiene en la mira el Vignattismo para Colón

Ovación
River pone la mira en dos joyas de Unión: Lautaro Vargas y Mateo Del Blanco

River pone la mira en dos joyas de Unión: Lautaro Vargas y Mateo Del Blanco

Se completó la 7ª fecha del Clausura Norberto Serenotti

Se completó la 7ª fecha del Clausura Norberto Serenotti

Colón sumó más minutos de juego ante Santa Paula en el Roque Otrino

Colón sumó más minutos de juego ante Santa Paula en el Roque Otrino

Fórmula 1: Colapinto pone primera en el Gran Premio de México

Fórmula 1: Colapinto pone primera en el Gran Premio de México

Belgrano y Argentinos, por un lugar en la final de la Copa Argentina

Belgrano y Argentinos, por un lugar en la final de la Copa Argentina

Policiales
La PDI de Santa Fe participó de la Primera Conferencia Federal de Ciencias Forenses de la República Argentina

La PDI de Santa Fe participó de la Primera Conferencia Federal de Ciencias Forenses de la República Argentina

Gendarmería secuestró más de 160 tortugas y pájaros en un control 

Gendarmería secuestró más de 160 tortugas y pájaros en un control 

Investigan cómo un nene de cuatro años fue herido de bala en su casa de Guadalupe Oeste

Investigan cómo un nene de cuatro años fue herido de bala en su casa de Guadalupe Oeste

Escenario
La provincia de Santa Fe incorpora 60 músicos a la Banda Sinfónica Policial: por primera vez será por concurso

La provincia de Santa Fe incorpora 60 músicos a la Banda Sinfónica Policial: por primera vez será por concurso

La magia de Flavio Mendoza vuelve a Santa Fe con Una mágica Navidad

La magia de Flavio Mendoza vuelve a Santa Fe con "Una mágica Navidad"

Gauchito Club vuelve a Tribus y se une a 1915 en un show imperdible

Gauchito Club vuelve a Tribus y se une a 1915 en un show imperdible

Falta sólo un mes para el Festival Bandera en Rosario

Falta sólo un mes para el Festival Bandera en Rosario

El regreso de un ícono: Cacho Deicas lanzó su carrera solista y anunció su primer show tras dejar Los Palmeras

El regreso de un ícono: Cacho Deicas lanzó su carrera solista y anunció su primer show tras dejar Los Palmeras