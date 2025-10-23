Argentino sacó pecho y se hizo fuerte ante Oberá Tenis Club

Argentino le ganó por 89-87 como visitante a Oberá Tenis Club, y consiguió su primer triunfo en la temporada 2025/2026 de la Liga Nacional.

En un cierre ajustado, Argentino de Junín, se llevaron el primer triunfo de la temporada en la Liga Nacional por 89-87. En Oberá Tenis Club (OTC) se destacaron Will Vorhees con 21 y Agustín Brocal con 18; en tanto que Jeremías Frontera fue el goleador en la visita con 17 puntos y 25 de valoración, acompañado por los 16 de Dylan Smith.

Argentino de Junín se llevó un partido importante desde la tierra colorada. Con intensidad y criterio, sacó adelante un juego que sobre el cierre se les complicó, pero salieron adelante con actitud y corazón.

Desde el inicio del encuentro, se vio un juego parejo, en el que OTC batalló y puso más sacrificio que juego, pero no le alcanzó para revertir el marcador adverso. Por su parte, el Turco, estuvo mayormente al frente del marcador y en los minutos finales pudo hacer una ventaja de nueve puntos que le dio cierto aire, más allá de la reacción del local.

En la visita, fueron importantes las apariciones de los extranjeros Smith y Davis; pero la clave estuvo en la conducción y efectividad de Frontera que en el final fue el hombre del partido, con penetraciones y distribución del juego.

El Celeste, por su parte, dependió en varios momentos de las resoluciones de Vorhees, que aportaba en los dos aros. Brocal, tuvo mucho trabajo en poder romper la defensa que le puso el rival, pero se las ingenió para anotar.

En el cierre del juego, OTC logró ponerse a un punto, tuvo poco más de ocho segundos para darlo vuelta, pero no salió la jugada planificada por Fabio Demti. Con esta derrota, OTC acumula un récord de dos victorias e igual cantidad de derrotas. Por su parte Argentino, logró su primer triunfo de cinco presentaciones.