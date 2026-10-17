Argentinos venció a Banfield, escaló a la cima de la Zona B y arde la tabla anual El Bicho se impuso por 1-0 al Taladro, en condición de visitante, y es puntero en soledad de su grupo. También alcanzó la línea de Boca en la general 17 de octubre 2026 · 17:25hs

Argentinos Juniors venció a Banfield 1-0.

Argentinos dio un paso clave: se impuso por 1-0 a Banfield en condición de visitante, por la fecha 13, y escaló a la cima de la Zona B del Clausura. También alcanzó a Boca en la punta de la tabla anual. Por su parte, el Taladro recibió un golpazo antes del clásico contra Lanús.

Triunfazo de Argentinos para quedar como líder en la Zona B Matías Giménez Rojas, a los 20 minutos del segundo tiempo, fue el autor de un golazo (con una bomba de zurda) para el triunfo clave del Bicho en el Florencio Sola.

Con este resultado, el equipo de Nico Diez llega a 25 puntos y es puntero de la Zona B del Clausura. Por otra parte, alcanza las 54 unidades en la tabla anual, misma línea que Boca (el Xeneize es líder por tener mejor diferencia de gol).