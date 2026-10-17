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Mourinho respaldó a Vinícius tras la sanción y lanzó una frase contundente sobre su futuro

El técnico portugués defendió al brasileño tras la suspensión de cuatro partidos y aseguró que, en su lugar, habría buscado jugar en otro país donde recibiera mayor respeto.

Ovación

Por Ovación

17 de octubre 2026 · 13:01hs
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Mourinho respaldó a Vinícius tras la sanción y lanzó una frase contundente sobre su futuro

José Mourinho se refirió a la sanción de cuatro partidos impuesta a Vinícius Júnior por su expulsión ante Villarreal y respaldó públicamente al delantero del Real Madrid. En la conferencia previa al duelo frente a Sevilla por LaLiga, el entrenador destacó su personalidad, cuestionó el trato que recibe y sostuvo que, en su situación, habría considerado abandonar España para continuar su carrera.

LEER MÁS: Golpe para Real Madrid: Vinicius recibió cuatro fechas y no jugará ante Barcelona

Mourinho elogió al brasileño y destacó su fortaleza

El entrenador portugués fue consultado por el presente de Vinícius, quien quedó en el centro de las críticas tras el episodio que protagonizó ante Villarreal. Mourinho destacó el vínculo que mantiene con el atacante y valoró su actitud frente a las dificultades. “Es un chico espectacular con quien es muy fácil tener una buena relación. No hay un solo día en el que no pase minutos a solas con él”, expresó.

Además, resaltó la capacidad del brasileño para afrontar las situaciones adversas sin perder su alegría. “Me gusta mucho y le doy un valor tremendo por el hecho de que consigue vivir y sobrevivir y continuar teniendo una sonrisa”, agregó.

La contundente frase sobre una posible salida del Real Madrid

Mourinho también dejó una reflexión sobre el futuro del delantero y el trato que considera que debería recibir. “Si yo estuviera en su lugar, probablemente no estaría aquí”, afirmó. Luego explicó que, durante el último mercado de pases europeo, habría tomado otra decisión: “En este último verano hubiera forzado a una competición, a un país con estadios que lo respeten”.

Sin embargo, el técnico reconoció que el amor por el club y la ciudad fueron factores determinantes para que Vinícius continuara en Madrid. “Por madridismo y por amor al club y a la ciudad y por creer que las cosas pueden mejorar ha renovado y continúa con esa sonrisa y no hay nada o nadie que le pueda quitar esa alegría de vivir”, sostuvo.

El brasileño participó de los diez encuentros disputados por el Real Madrid entre LaLiga y la Champions League en lo que va de la temporada, con un balance de un gol y tres asistencias. La suspensión lo dejará afuera de cuatro partidos del campeonato, incluido el clásico frente al Barcelona.

Vinícius
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