Uno Santa Fe | Ovación | Diego Flores

Diego Flores es el nuevo director técnico de Instituto

Este jueves se confirmó que Diego Flores se convirtió en DT de Instituto, reemplazando a Daniel Oldrá

12 de febrero 2026 · 12:24hs
Diego Flores es DT de Instituto.

Diego Flores es DT de Instituto.

Diego Flores se convirtió en el nuevo director técnico de Instituto, según comunicó el club en sus redes sociales oficiales. El flamante entrenador "glorioso" firmó su vínculo contractual con la institución cordobesa hasta diciembre de 2026 y asumirá de inmediato la conducción del primer equipo para afrontar los desafíos de la Liga Profesional y Copa Argentina.

Flores asume en Instituto

Según se anuncia en las redes del club, Flores arriba al club con un cuerpo técnico de trabajo conformado por los siguientes profesionales: Juan Manuel Cobo, quien es ex jugador de Instituto, será ayudante de campo, mismo rol que tendrá Rubén Rodríguez y Simón Zapata. Mientras tanto, el preparador físico será Franco Bianchi.

Flores dirigió a Godoy Cruz en dos oportunidades, también dirigió a San Martín de Tucumán, a Gimnasia de La Plata y al Maccabi Haifa de Israel.

Diego Flores Instituto Oldrá
Noticias relacionadas
union suma una baja sensible antes de la gira por cordoba en la liga nacional

Unión suma una baja sensible antes de la gira por Córdoba en la Liga Nacional

argentinos vs river: el millonario busca reaccion en la paternal tras el golpe en casa

Argentinos vs River: el Millonario busca reacción en La Paternal tras el golpe en casa

tigre vs. aldosivi: el matador busca mantener el invicto tras la historica goleada a river

Tigre vs. Aldosivi: el Matador busca mantener el invicto tras la histórica goleada a River

Athletico Paranaense volvió a la carga por Cetré y Boca se muestra atento.

En medio del impasse con Boca, Athletico Paranaense volvió a la carga por Cetré

Lo último

Se pone en marcha la Copa Ciudad de Santa Fe de hockey

Se pone en marcha la Copa Ciudad de Santa Fe de hockey

Cocaína oculta en secarropas: revelan de dónde llegó la droga y los proveedores ya están bajo la lupa federal

Cocaína oculta en secarropas: revelan de dónde llegó la droga y los proveedores ya están bajo la lupa federal

Reforma laboral: qué pasará con el derecho a licencias por enfermedad

Reforma laboral: qué pasará con el derecho a licencias por enfermedad

Último Momento
Se pone en marcha la Copa Ciudad de Santa Fe de hockey

Se pone en marcha la Copa Ciudad de Santa Fe de hockey

Cocaína oculta en secarropas: revelan de dónde llegó la droga y los proveedores ya están bajo la lupa federal

Cocaína oculta en secarropas: revelan de dónde llegó la droga y los proveedores ya están bajo la lupa federal

Reforma laboral: qué pasará con el derecho a licencias por enfermedad

Reforma laboral: qué pasará con el derecho a licencias por enfermedad

Colón-Deportivo Madryn: hora del inicio del operativo, cortes de calle y apertura del estadio

Colón-Deportivo Madryn: hora del inicio del operativo, cortes de calle y apertura del estadio

Fluminense viene a la carga por una figura de San Lorenzo

Fluminense viene a la carga por una figura de San Lorenzo

Ovación
Colón-Deportivo Madryn: hora del inicio del operativo, cortes de calle y apertura del estadio

Colón-Deportivo Madryn: hora del inicio del operativo, cortes de calle y apertura del estadio

Colón tiene día y hora para visitar a San Telmo por la fecha 6 de la Primera Nacional

Colón tiene día y hora para visitar a San Telmo por la fecha 6 de la Primera Nacional

Alejandro Bonazzola: Colón necesita 40.000 socios para estabilizar su economía

Alejandro Bonazzola: "Colón necesita 40.000 socios para estabilizar su economía"

Riesgo para Colón: Platense habría subdeclarado la venta de Leonel Picco y podría perder 600.000 dólares

Riesgo para Colón: Platense habría subdeclarado la venta de Leonel Picco y podría perder 600.000 dólares

Se pone en marcha la Copa Ciudad de Santa Fe de hockey

Se pone en marcha la Copa Ciudad de Santa Fe de hockey

Policiales
Tras agonizar 38 días, murió el cuarto baleado del brutal ataque en barrio Loyola Sur

Tras agonizar 38 días, murió el cuarto baleado del brutal ataque en barrio Loyola Sur

Entradera en Guadalupe Oeste: delincuentes le robaron a un penitenciario $11.500.000, relojes y su teléfono celular

Entradera en Guadalupe Oeste: delincuentes le robaron a un penitenciario $11.500.000, relojes y su teléfono celular

Sauce Viejo: un violento choque entre dos motociclistas dejó como saldo dos muertos y un tercero que sobrevivió y fue llevado al Cullen

Sauce Viejo: un violento choque entre dos motociclistas dejó como saldo dos muertos y un tercero que sobrevivió y fue llevado al Cullen

Escenario
Emanero llega a el litoral, presentando su nuevo álbum Todo por un beso

Emanero llega a el litoral, presentando su nuevo álbum "Todo por un beso"

Babasónicos llega a Santa Fe

Babasónicos llega a Santa Fe

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Mundo K-POP: Cazadoras de Demonios llega a Santa Fe con un show de música y baile para toda la familia

"Mundo K-POP: Cazadoras de Demonios" llega a Santa Fe con un show de música y baile para toda la familia

Roze, el dúo de cumbia que está revolucionando la escena, llega a Santa Fe

Roze, el dúo de cumbia que está revolucionando la escena, llega a Santa Fe