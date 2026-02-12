Diego Flores es el nuevo director técnico de Instituto Este jueves se confirmó que Diego Flores se convirtió en DT de Instituto, reemplazando a Daniel Oldrá 12 de febrero 2026 · 12:24hs

Diego Flores se convirtió en el nuevo director técnico de Instituto, según comunicó el club en sus redes sociales oficiales. El flamante entrenador "glorioso" firmó su vínculo contractual con la institución cordobesa hasta diciembre de 2026 y asumirá de inmediato la conducción del primer equipo para afrontar los desafíos de la Liga Profesional y Copa Argentina.

Flores asume en Instituto Según se anuncia en las redes del club, Flores arriba al club con un cuerpo técnico de trabajo conformado por los siguientes profesionales: Juan Manuel Cobo, quien es ex jugador de Instituto, será ayudante de campo, mismo rol que tendrá Rubén Rodríguez y Simón Zapata. Mientras tanto, el preparador físico será Franco Bianchi.

Flores dirigió a Godoy Cruz en dos oportunidades, también dirigió a San Martín de Tucumán, a Gimnasia de La Plata y al Maccabi Haifa de Israel.