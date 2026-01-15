Uno Santa Fe | Santa Fe | Empleo

El mercado laboral santafesino sigue frenado: no crece el empleo privado formal

El empleo privado registrado en Santa Fe volvió a mostrar estancamiento en octubre, con 510.700 puestos formales. Desde diciembre de 2023, la provincia perdió 13.000 empleos, según datos oficiales del SIPA

15 de enero 2026 · 10:25hs
El empleo privado registrado en Santa Fe continúa sin mostrar señales de recuperación. Según los últimos datos del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), elaborados por la Secretaría de Trabajo de la Nación, en octubre de 2025 se contabilizaron 510.700 puestos de trabajo formales en el sector privado, un nivel prácticamente idéntico al del mes anterior.

De acuerdo con la información oficial, tras el ajuste estacional, en septiembre el empleo privado había quedado en 510.600 puestos, por lo que octubre cerró con una variación mínima, confirmando un escenario de estancamiento del mercado laboral formal en la provincia. Incluso, en informes previos se había informado el mismo número de empleos para ambos meses, lo que refuerza la falta de dinamismo en el trabajo registrado en Santa Fe.

Fuerte caída del empleo privado desde el cambio de gestión

El dato más preocupante surge al analizar la evolución de largo plazo. Desde diciembre de 2023, cuando comenzó la actual gestión de gobierno nacional, Santa Fe perdió 13.000 empleos privados registrados. En ese momento, el SIPA contabilizaba 523.700 trabajadores formales, cifra que evidencia el impacto sostenido de la desaceleración económica sobre el empleo.

Esta pérdida posiciona a la provincia en línea con una tendencia nacional marcada por la contracción del empleo formal, especialmente en sectores vinculados a la producción, la industria y la construcción.

Caídas generalizadas por sectores a nivel nacional

A nivel país, el informe del SIPA correspondiente a octubre de 2025 muestra que la reducción del empleo fue generalizada por ramas de actividad. En total, diez sectores productivos registraron caídas, tres se mantuvieron estables y solo uno mostró crecimiento.

La pesca fue la única actividad que presentó un aumento en la cantidad de trabajadores, mientras que Enseñanza, Suministro de electricidad, gas y agua y Servicios sociales y de salud no registraron variaciones significativas.

Las principales caídas mensuales se dieron en:

  • Industrias manufactureras (-0,6%)
  • Construcción (-0,5%)
  • Explotación de minas y canteras (-0,5%)
  • Intermediación financiera (-0,4%)
  • Comercio y reparaciones (-0,3%)
  • Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler (-0,3%)

Estos rubros concentran una porción relevante del empleo privado registrado, por lo que su retroceso impacta de forma directa en los niveles de ocupación.

Retroceso del trabajo independiente y del empleo doméstico

El informe también refleja un deterioro en el trabajo independiente. Durante octubre se registró una baja mensual del 0,3%, explicada principalmente por la disminución en la cantidad de monotributistas, aunque los trabajadores autónomos mostraron un leve incremento del 0,2%.

En paralelo, el empleo en casas particulares volvió a retroceder, con una caída del 0,4%, profundizando una tendencia negativa que se sostiene desde hace varios meses.

En materia salarial, el SIPA informó que la remuneración nominal bruta promedio en octubre de 2025 fue de 1.833.301 pesos, mientras que la mediana salarial se ubicó en 1.390.626 pesos. La diferencia entre ambos indicadores refleja la alta dispersión salarial existente dentro del mercado laboral formal, con ingresos muy dispares según sector, actividad y calificación.

