Cómo continúa la puesta a punto de Unión en Montevideo

El plantel de Unión sigue trabajando en Montevideo, con la mira en el último amistoso ante Defensor Sporting, pero el foco en el estreno ante Platense.

15 de enero 2026 · 09:37hs
Con el calendario apretando y las sensaciones a flor de piel, Unión transita la cuenta regresiva rumbo a su estreno en el Torneo Apertura de la Liga Profesional, donde el jueves 22 de enero, desde las 20, recibirá a Platense en el estadio 15 de Abril, en el marco de la Zona A.

El equipo de Leonardo Madelón empieza a mostrar señales claras de identidad y funcionamiento, justo cuando se acerca el primer desafío oficial de la temporada. Así quedó reflejado en el amistoso ante Alianza Lima (2-1), en Montevideo.

Un amistoso que dejó certezas para Madelón en Unión

El triunfo 2-1 ante Alianza Lima, el miércoles, por la Serie Río de la Plata, funcionó como una prueba casi definitiva. En el campo de juego se pudo observar a un Unión intenso, ordenado y con una marcada voracidad competitiva, rasgos que el propio Madelón suele resumir con una palabra: rabioso.

El equipo se mostró sólido en defensa, bien plantado en la mitad de la cancha y con mucha claridad en ataque, más allá de una falta de efectividad que le impidió reflejar en el marcador la cantidad de situaciones generadas. Produjo mucho y concretó poco, una lectura que deja tranquilidad desde lo futbolístico, pero también margen de mejora.

El sello Madelón, intacto

A pocos días del debut, el ADN de Leonardo Madelón aparece plenamente reconocible. Unión mantiene la idea que lo identificó en el cierre de 2025, con apenas dos modificaciones respecto al equipo que terminó la última temporada.

En ese contexto, Matías Mansilla dejó muy buenas sensaciones en su estreno bajo los tres palos, mostrando seguridad y personalidad. En tanto, Rafael Profini cumplió una tarea correcta y ordenada en la mitad de la cancha, ocupando el lugar que dejó vacante Mauricio Martínez y aportando equilibrio.

El Unión de Leo Madelón jugó un buen partido ante Alianza Lima en la antesala de su estreno ante Platense.

El plantel rojiblanco trabajará este jueves y viernes, mientras que el sábado a las 18 afrontará su último compromiso de la gira ante Defensor Sporting, en el estadio Luis Franzini. Para ese encuentro, está definido que Unión presentará un equipo totalmente alternativo, con el objetivo de preservar a los titulares, que quedarán a cinco días del estreno ante Platense.

Tras ese partido, la delegación regresará a Santa Fe, el domingo será día de descanso, y el lunes por la mañana los jugadores volverán a entrenarse en Casa Unión, ya enfocados de lleno en el debut oficial.

Un equipo que se perfila en Unión

Salvo algún imponderable de último momento, el equipo que enfrentó a Alianza Lima sería el mismo que saltará al campo ante Platense, ratificando la confianza del cuerpo técnico en una base que ya empieza a consolidarse: Matías Mansilla; Lautaro Vargas, Maizon Rodríguez, Valentín Fascendini y Mateo Del Blanco; Julián Palacios, Mauro Pittón, Rafael Profini y Franco Fragapane; Cristian Tarragona y Agustín Colazo.

Con funcionamiento, identidad y un mensaje claro desde el juego, Unión empieza a ilusionarse. La cuenta regresiva ya está en marcha y el 15 de Abril se prepara para volver a latir al ritmo de un equipo que, fiel a Madelón, promete intensidad y carácter desde el primer minuto.

