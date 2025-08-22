Uno Santa Fe | Ovación | Italia

Arranca la serie A en Italia con varios elencos que van por todo

Este sábado se pondrá en marcha la temporada 2025/26 de la Serie A de Italia. Napoli, último campeón, visitará a Sassuolo

22 de agosto 2025 · 08:27hs
Arranca la serie A en Italia con varios elencos que van por todo

Una nueva temporada de la Serie A se pondrá en marcha este sábado en una jornada que contará con cuatro partidos, incluido el debut del último campeón, el Napoli.

La actividad este sábado comenzará con dos partidos que arrancarán a las 13:30 (hora de Argentina). Uno de ellos tendrá como protagonista al Napoli, que visitará al Sassuolo, mientras que el Genoa recibirá al Lecce.

Unas horas más tarde, a partir de las 15:45, se llevarán a cabo los otros dos partidos del día, con el Milan recibiendo al recién ascendido Cremonese y la Roma haciendo lo propio frente al Bologna, que fue uno de los equipos más regulares de la última temporada.

El domingo también contará con cuatro partidos, donde se destaca la visita de Parma a la Juventus, que quiere recuperar el trono en Italia luego de cinco años de sequía.

LEER MÁS: Con cuatro elencos argentinos, así serán los cuartos de final de la Copa Libertadores

La primera fecha de la Serie A concluirá el lunes, con los últimos dos partidos. A las 13:30 el Udinese se enfrentará con el Hellas Verona, mientras que a las 15:45 el Inter de Milán, que tiene como una de sus grandes figuras al argentino Lautaro Martínez, recibirá al Torino.

La última temporada de la Serie A tuvo un final apasionante, con el Napoli quedándose con el título en la última fecha al cosechar 82 puntos, uno más que el Inter de Milán que sobre el final de la última campaña se quedó sin nafta y terminó con las manos vacías en todas las competiciones pese a llegar hasta las últimas fases en cada una de ellas.

En lo que respecta a los últimos años, la Juventus protagonizó la mayor hegemonía en la historia de la Serie A al quedarse con nueve títulos seguidos entre 2012 y 2020. Sin embargo, a partir de allí todo se hizo mucho más parejo, ya que el Inter levantó el Scudetto 2021 y 2024, el Milan lo consiguió en 2022 y el Napoli en 2023 y 2025.

El cronograma de la primera fecha de la Serie A

Sábado 23/8:

Genoa – Lecce a las 13:30

Sassuolo – Napoli a las 13:30

Roma – Bologna a las 15:45

Milan – Cremonese a las 15:45

Domingo 24/8:

Cagliari – Fiorentina a las 13:30

Como – Lazio a las 13:30

Juventus – Parma a las 15:45

Atalanta – Pisa a las 15:45

Lunes 25/8:

Udinese – Hellas Verona a las 13:30

Inter – Torino a las 15:45

Italia Serie A
Noticias relacionadas
Por la 13ª fecha del Regional del Litoral, Santa Fe Rugby visitará a Gimnasia y Esgrima en el Parque de la Independencia.

Los equipos santafesinos juegan en Rosario por el Regional del Litoral

Atractivos duelos tendrá el cuarto capítulo del Torneo Oficial de hockey femenino.

Se pone en marcha el cuarto capítulo del Oficial femenino

mitre (sde) confirmo a mazzon tras la renuncia de schürrer

Mitre (SdE) confirmó a Mazzón tras la renuncia de Schürrer

chacarita tendria una variante para visitar a colon

Chacarita tendría una variante para visitar a Colón

Lo último

El equipo del Hospital Garrahan realizó una cirugía compleja a un niño de ocho años con un tumor abdominal

El equipo del Hospital Garrahan realizó una cirugía compleja a un niño de ocho años con un tumor abdominal

Colón puso a la venta las entradas para el cotejo ante Chacarita

Colón puso a la venta las entradas para el cotejo ante Chacarita

El Turismo Carretera se presenta en el autódromo Oscar y Juan Gálvez de Buenos Aires

El Turismo Carretera se presenta en el autódromo Oscar y Juan Gálvez de Buenos Aires

Último Momento
El equipo del Hospital Garrahan realizó una cirugía compleja a un niño de ocho años con un tumor abdominal

El equipo del Hospital Garrahan realizó una cirugía compleja a un niño de ocho años con un tumor abdominal

Colón puso a la venta las entradas para el cotejo ante Chacarita

Colón puso a la venta las entradas para el cotejo ante Chacarita

El Turismo Carretera se presenta en el autódromo Oscar y Juan Gálvez de Buenos Aires

El Turismo Carretera se presenta en el autódromo Oscar y Juan Gálvez de Buenos Aires

Los equipos santafesinos juegan en Rosario por el Regional del Litoral

Los equipos santafesinos juegan en Rosario por el Regional del Litoral

Se pone en marcha el cuarto capítulo del Oficial femenino

Se pone en marcha el cuarto capítulo del Oficial femenino

Ovación
Se puso en marcha la fecha 21 del Apertura Marcos Méndez

Se puso en marcha la fecha 21 del Apertura Marcos Méndez

Se pone en marcha el cuarto capítulo del Oficial femenino

Se pone en marcha el cuarto capítulo del Oficial femenino

Los equipos santafesinos juegan en Rosario por el Regional del Litoral

Los equipos santafesinos juegan en Rosario por el Regional del Litoral

Juan Pablo Pumpido se sumó al cuerpo técnico de Olímpia en Paraguay

Juan Pablo Pumpido se sumó al cuerpo técnico de Olímpia en Paraguay

El Turismo Carretera se presenta en el autódromo Oscar y Juan Gálvez de Buenos Aires

El Turismo Carretera se presenta en el autódromo Oscar y Juan Gálvez de Buenos Aires

Policiales
Barrio Las Lomas: asesinaron a un joven de 19 años de un tiro en la cabeza

Barrio Las Lomas: asesinaron a un joven de 19 años de un tiro en la cabeza

Murió un joven de 29 años que fue baleado en una emboscada en Coronda

Murió un joven de 29 años que fue baleado en una emboscada en Coronda

Macabro hallazgo: encontraron un cadáver calcinado y maniatado en una cava entre Recreo y Monte Vera

Macabro hallazgo: encontraron un cadáver calcinado y maniatado en una cava entre Recreo y Monte Vera

Escenario
David Lebón regresa a Santa Fe con Conexión, un show imperdible

David Lebón regresa a Santa Fe con "Conexión", un show imperdible

Miles de familias ya vivieron la experiencia Dinosaurios y Dragones en Santa Fe

Miles de familias ya vivieron la experiencia Dinosaurios y Dragones en Santa Fe

El Cuarteto De Nos y una fiesta en Santa Fe

El Cuarteto De Nos y una fiesta en Santa Fe

Miguel Mateos celebró en Santa Fe los 40 años de Rockas Vivas

Miguel Mateos celebró en Santa Fe los 40 años de Rockas Vivas

Los Palmeras: Marcos Camino, duro contra Cacho Deicas: Él no está en condiciones mentales

Los Palmeras: Marcos Camino, duro contra Cacho Deicas: "Él no está en condiciones mentales"