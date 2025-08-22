Arranca la serie A en Italia con varios elencos que van por todo

Este sábado se pondrá en marcha la temporada 2025/26 de la Serie A de Italia. Napoli, último campeón, visitará a Sassuolo

Una nueva temporada de la Serie A se pondrá en marcha este sábado en una jornada que contará con cuatro partidos, incluido el debut del último campeón, el Napoli.

La actividad este sábado comenzará con dos partidos que arrancarán a las 13:30 (hora de Argentina). Uno de ellos tendrá como protagonista al Napoli, que visitará al Sassuolo, mientras que el Genoa recibirá al Lecce.

Unas horas más tarde, a partir de las 15:45, se llevarán a cabo los otros dos partidos del día, con el Milan recibiendo al recién ascendido Cremonese y la Roma haciendo lo propio frente al Bologna, que fue uno de los equipos más regulares de la última temporada.

El domingo también contará con cuatro partidos, donde se destaca la visita de Parma a la Juventus, que quiere recuperar el trono en Italia luego de cinco años de sequía.

La primera fecha de la Serie A concluirá el lunes, con los últimos dos partidos. A las 13:30 el Udinese se enfrentará con el Hellas Verona, mientras que a las 15:45 el Inter de Milán, que tiene como una de sus grandes figuras al argentino Lautaro Martínez, recibirá al Torino.

La última temporada de la Serie A tuvo un final apasionante, con el Napoli quedándose con el título en la última fecha al cosechar 82 puntos, uno más que el Inter de Milán que sobre el final de la última campaña se quedó sin nafta y terminó con las manos vacías en todas las competiciones pese a llegar hasta las últimas fases en cada una de ellas.

En lo que respecta a los últimos años, la Juventus protagonizó la mayor hegemonía en la historia de la Serie A al quedarse con nueve títulos seguidos entre 2012 y 2020. Sin embargo, a partir de allí todo se hizo mucho más parejo, ya que el Inter levantó el Scudetto 2021 y 2024, el Milan lo consiguió en 2022 y el Napoli en 2023 y 2025.

El cronograma de la primera fecha de la Serie A

Sábado 23/8:

Genoa – Lecce a las 13:30

Sassuolo – Napoli a las 13:30

Roma – Bologna a las 15:45

Milan – Cremonese a las 15:45

Domingo 24/8:

Cagliari – Fiorentina a las 13:30

Como – Lazio a las 13:30

Juventus – Parma a las 15:45

Atalanta – Pisa a las 15:45

Lunes 25/8:

Udinese – Hellas Verona a las 13:30

Inter – Torino a las 15:45