Arrancó la 2° fecha del Torneo Oficial femenino de hockey

En cuanto al conjunto Gitano, sumó la segunda derrota en el torneo, ya que el pasado fin de semana cayó goleado por Argentino de San Carlos 5 a 0 en la autopista. En la próxima fecha, que en principio se jugaría el 27 de julio, Universitario será anfitrión de Unión de Santa Fe, y las Gitanas visitarán a Santa Fe Rugby Club Azul en la ciudad de Sauce Viejo.

El próximo sábado 6 de julio se completará la programación de la zona ascenso con dos cotejos. A las 16.30, en Sauce Viejo, Santa Fe Rugby Azul recibirá al Club Atlético Colón, y en el departamento Las Colonias, Argentino de San Carlos jugará con Unión de Santa Fe. Las posiciones quedaron del siguiente modo: Universitario de Santa Fe 6; Argentino de San Carlos 3; Atlético Franck y Colón de Santa Fe 1; Unión de Santa Fe, Santa Fe Rugby Azul y CRAI Blanco 0.

image.png Las Cuervas consiguieron el segundo triunfo consecutivo en la competencia oficial de damas.

En cuanto a la segunda jornada del Top 8 del torneo asociativo local, el sábado 6 de julio, a las 16.30, en el estadio Sergio Antoniazzi, Náutico El Quillá Azul será anfitrión de Santa Fe Rugby Rojo, mientras que en el polideportivo de la ruta provincial 70, Alma Juniors de Esperanza jugará con Banco Provincial, y en el sintético de agua de la ASH, El Quillá Amarillo se medirá con La Salle Jobson.

Por su parte, en la autopista, CRAI Azul jugará con Colón de San Justo. Las posiciones se encuentran del siguiente modo: Náutico El Quillá y Banco Provincial 3; La Salle Jobson, Santa Fe Rugby, Alma Juniors de Esperanza y Colón de San Justo 1, El Quillá Amarillo y CRAI 0. Es importante destacar que la tercera fecha, se disputará el 27 de julio, con los siguientes cruces: El Quillá Amarillo con Santa Fe Rugby, La Salle Jobson con Alma Juniors de Esperanza, CRAI con Banco Provincial y Colón de San Justo con El Quillá.

Entrenamientos de los seleccionados de la ASH

Con el foco puesto en las competencias que se vienen, la ASH diagramó los entrenamientos de los diferentes seleccionados, los cuales se llevarán a cabo en el sintético de agua en el polo deportivo ubicado en Raúl Tacca 707. El próximo lunes 8 de junio, a las 15.45, entrenarán las chicas del Sub 14. El martes 9 de julio, tendrán otra actividad. Las chicas están citadas a las 10, a las 10.15 habrá un test, luego a las 11.30, el entrenamiento, mientras que a las 13, será el almuerzo, y a partir de las 16, el segundo entrenamiento. El miércoles 10 de junio, de 18 a 20, entrenarán el seleccionado Mayor y el Sub 19, mientras que el jueves 11 de julio, lo harán de 11 a 13, el Sub 16.

Síntesis:

Universitario de Santa Fe 3- CRAI B 0

Universitario de Santa Fe: Valentina Airaudo; Aracelis Vigliengo, Agustina Morell, Aldana Segura, Ana Milo, Rocío Tolosa, Camila Alonso, Sofía Piccone, Cielo Gallo, Inés Gelfuso (capitán) y Antonella Córdoba. Luego ingresaron Martina Juárez, Aylén Obrador, Silvana Miller, Elisa Fratti, Rocío Kokar y Victoria Obredor. Entrenador: Mateo Walker.

CRAI B: Gabriela Bobbio;; Guadalupe Chemes, Sofía Fernández, Guillermina Pizzi, Micaela Maleone, Julieta Lovera (capitán), Geraldine Chiavassa, Macarena Baialardo, Sol Alegre, Selene Saidler y Eugenia Veglia. Luego ingresaron: Florencia Puentes, Julieta Yódice, Yamila Esquerdo, Inés Catena, Paz Lauría y Milena Reible. Entrenador: Juan Albornoz.

Goles: 24´ Rocio Tolosa de córner corto (U); 35´ Sofía Piccone (U); 42´ Cielo Gallo de córner corto (U).

Tarjetas verdes: Sofía Piccone y Aylén Obredor (U); Guillermina Pizzi y Gabriela Bobbio (CRAI).

Árbitros: Beatriz Acuña y Nicolás Kakazú (ASH)

Cancha: Universitario SFe.