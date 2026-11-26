El intendente confirmó que aceptó la renuncia de Susana López y aseguró que el municipio avanzará hasta las últimas consecuencias si se comprueba la participación de trabajadores en el caso.

Geriátricos clandestinos . El municipio solicitó a la Fiscalía los nombres de empleados investigados para iniciar sumarios administrativos.

El intendente de Santa Fe, Juan Pablo Poletti , confirmó que aceptó la renuncia de Susana López, quien se desempeñaba como directora de Adultos Mayores, en medio de las derivaciones de la investigación judicial por el funcionamiento de geriátricos clandestinos . Además, reveló que el municipio solicitó formalmente a la Fiscalía los datos de los empleados que podrían estar bajo investigación para evaluar la apertura de sumarios administrativos.

Poletti se refirió al tema durante un acto de entrega de 13 ambulancias para Santa Fe y la región, encabezado por la ministra de Salud provincial, Silvia Ciancio. Allí explicó que, luego de conocerse que personal municipal podría haber recibido transferencias de dinero vinculadas con la principal imputada en la causa, el Ejecutivo local pidió información oficial al Ministerio Público de la Acusación (MPA).

Sobre la salida de López, el intendente señaló: “Presentó la renuncia, vino a hablar y le acepté la renuncia”.

En relación con la posible participación de una trabajadora social municipal, evitó dar nombres y explicó que el municipio necesita una notificación formal para determinar si hay empleados involucrados. “Nosotros necesitamos nombre y apellido”, remarcó.

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El pedido de información a la Fiscalía

El mandatario explicó que el requerimiento fue canalizado a través de la Fiscalía Municipal y que se solicitó que el MPA informe la identidad de las personas que estarían siendo investigadas, con sus datos personales, para poder avanzar con los procedimientos administrativos correspondientes.

“Le pedimos al fiscal la notificación por mail oficial que nos informe nombre y apellido para poder iniciar, en el caso que así nos lo diera, sumario correspondiente”, sostuvo.

Poletti precisó que, hasta el momento, el municipio no recibió esa información. “Hasta ahora no recibimos los nombres y apellidos para poder iniciar un sumario”, indicó.

También recordó que, cuando la Fiscalía solicitó información sobre las áreas municipales vinculadas con el caso, el Ejecutivo respondió durante la misma jornada. Ahora, esperan la colaboración del organismo judicial para identificar a los trabajadores que podrían estar alcanzados por la investigación.

La investigación interna y los límites del municipio

El intendente aseguró que ya se realizó una investigación sumaria sobre el área de Adultos Mayores. Según detalló, se revisaron horarios laborales, cuadernos, fichas y registros de traslados, pero no surgieron elementos que permitieran iniciar un sumario por las transferencias mencionadas.

“En la investigación sumaria no salta nada de eso”, afirmó. Sin embargo, aclaró que el municipio no tiene facultades para investigar movimientos bancarios, una tarea que corresponde a la Justicia.

“Nosotros no tenemos potestad para investigaciones bancarias, eso lo hace el fiscal, que por eso estamos trabajando en conjunto”, explicó.

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Poletti también advirtió que una eventual conducta ilícita de un agente municipal no quedaría fuera del alcance de la administración por haber ocurrido fuera del horario laboral. “Uno puede ser que nuestra investigación sumaria dio que en los papeles municipales, en horario de trabajo, en los cuadernos, en las fichas, en todo lo que hace a traslados, no figure nada, pero uno sigue siendo empleado municipal, empleado público durante las 24 horas del día”, manifestó.

En ese sentido, anticipó que, si la Fiscalía identifica a algún trabajador municipal como investigado, se iniciará el expediente administrativo correspondiente para determinar sus responsabilidades.

“Vamos a ir hasta la última consecuencia”

El intendente aseguró que la Municipalidad colaborará con la investigación judicial y que no habrá excepciones si se comprueba la participación de empleados públicos.

“Si el fiscal nos dice esta persona está siendo investigada por esto, nosotros iniciaremos sumario pertinentemente”, afirmó.

Finalmente, ratificó el compromiso de avanzar en las actuaciones administrativas: “Si hubiera empleados municipales que estuvieran implicados, vamos a ir hasta la última consecuencia. Eso lo estamos trabajando con la Justicia”.

La causa por los geriátricos clandestinos

La investigación judicial se inició luego del incendio intencional ocurrido el 29 de julio en una residencia geriátrica ubicada en José Gollán al 10.100, en barrio Nuevo Horizonte. El episodio permitió conocer las condiciones en las que vivían los adultos mayores alojados en el establecimiento.

La propietaria, María Laura Milia Gamboa, fue imputada por abandono de personas en relación con siete residentes y permanece detenida con prisión preventiva. También fue imputado un hombre que trabajaba como encargado del lugar, aunque recuperó la libertad bajo medidas alternativas.

En paralelo, la Justicia investiga presuntas maniobras vinculadas con el cobro de jubilaciones y pensiones de los residentes, la retención de documentación y tarjetas bancarias y posibles apropiaciones de bienes.

En ese contexto, trascendieron transferencias de dinero realizadas por Milia Gamboa a una asistente social municipal, una situación que derivó en la revisión interna de las actuaciones del área de Adultos Mayores y en el pedido de información formal realizado ahora por el Ejecutivo local.