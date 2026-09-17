La Provincia habilitó financiamiento para empresas de Santa Fe que deben afrontar un cargo energético nacional

El Gobierno de Santa Fe y la EPE pusieron en marcha un plan de hasta ocho cuotas, con una tasa bonificada del 15% anual, para que los grandes usuarios puedan diferir el pago de los cargos correspondientes a junio, julio y agosto de 2026.

El Gobierno de Santa Fe , a través del Ministerio de Desarrollo Productivo y la Empresa Provincial de la Energía (EPE) , habilitó una línea de financiamiento para el sector productivo destinada a atenuar el impacto del cargo energético establecido por la Secretaría de Energía de la Nación mediante la Resolución 976/23.

La medida alcanza a los grandes usuarios abastecidos por distribuidoras eléctricas y permite financiar los cargos correspondientes a los meses de junio, julio y agosto de 2026. El esquema contempla hasta ocho cuotas mensuales , con una tasa nominal anual bonificada del 15% y vencimiento final en abril de 2027.

La iniciativa se implementa en Santa Fe en el marco del acuerdo alcanzado por los gobernadores de Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos, que resolvieron coordinar herramientas de asistencia financiera frente al impacto de las disposiciones tarifarias nacionales sobre el sector productivo de la Región Centro.

El ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, señaló que el objetivo es reducir el impacto de los costos fijos que enfrentan las empresas y acompañar especialmente a las pequeñas y medianas empresas.

“Tal como lo anunció el gobernador Maximiliano Pullaro junto a los mandatarios de la Región Centro, compartimos un mismo rumbo: hacer todo lo que esté a nuestro alcance para descomprimir los costos fijos, acompañar el esfuerzo de las pymes y proteger el valor agregado santafesino”, afirmó Puccini.

Desde la Provincia remarcaron que el financiamiento busca otorgar mayor previsibilidad a las empresas, permitiendo distribuir en varios meses un cargo que se concentra durante el período invernal.

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Cómo funciona el financiamiento de la EPE

El plan permite diferir los cargos facturados por la EPE y las cooperativas eléctricas durante junio, julio y agosto de 2026. Las empresas podrán acceder a planes de seis, siete u ocho cuotas, dependiendo del período que se financie.

El esquema contempla amortización de capital constante y una tasa nominal anual del 15%, bonificada por la Provincia. Para formalizar la operación, las empresas deberán presentar cheques electrónicos (e-cheq) correspondientes a las cuotas acordadas.

Las cooperativas eléctricas también podrán replicar estas condiciones para sus asociados.

En cuanto a los plazos, las empresas tienen tiempo hasta el 21 de septiembre de 2026 para adherir al financiamiento de los cargos correspondientes a junio y julio. Para el cargo correspondiente a agosto, el plazo de adhesión se extiende hasta el 20 de octubre de 2026.

La presidenta del directorio de la EPE, Anahí Rodríguez, explicó que el mecanismo será voluntario y que todo el trámite se realizará de manera digital.

La funcionaria señaló que se diseñó un circuito a través del Área de Grandes Demandas de la Gerencia Comercial de la EPE, con el objetivo de agilizar la gestión y evitar trámites adicionales para las empresas.

Qué pasa con la factura de las empresas

Una vez que la empresa solicita el financiamiento, la EPE emite la liquidación habitual con el cargo energético y genera una nota de crédito por el monto que será financiado. De esta manera, se evita que el usuario tenga que desembolsar ese importe al contado.

La primera cuota se paga el mes posterior al vencimiento original de la factura. Además, en los casos en que una empresa ya haya abonado el cargo correspondiente a junio, el crédito se aplicará automáticamente en la factura siguiente.

Fechas para acceder al financiamiento

Para los cargos correspondientes a junio de 2026, el vencimiento original fue en agosto, mientras que el plazo para solicitar el financiamiento vence el 21 de septiembre. El primer pago se realiza en septiembre y el plan puede extenderse hasta ocho cuotas.

En el caso de julio de 2026, cuyo vencimiento original fue en septiembre, la fecha límite para adherir también es el 21 de septiembre. El primer pago será en octubre y se podrán establecer hasta siete cuotas.

Para el cargo correspondiente a agosto de 2026, el vencimiento original será en octubre y las empresas tendrán tiempo hasta el 20 de octubre para solicitar el financiamiento. El primer pago será en noviembre y el plan contempla hasta seis cuotas.

En todos los casos, el esquema de financiamiento tiene como fecha de finalización abril de 2027.

Cómo solicitar el financiamiento

Las empresas interesadas deberán realizar la gestión de manera remota ante el Área de Grandes Demandas de la EPE.

Para iniciar el trámite deben enviar un correo electrónico a [email protected], manifestando su voluntad de adherir al financiamiento e indicando los períodos que desean incluir.

Luego, la EPE emitirá la facturación correspondiente y la nota de crédito por el monto a financiar. Finalmente, la empresa deberá entregar los e-cheq correspondientes a las cuotas para formalizar el convenio.

Las consultas también pueden realizarse a través de [email protected].