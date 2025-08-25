Este domingo se disputó de manera parcial la Fecha 5 del Torneo Promocional, con algunos equipos que refrendaron sus apetencias.
Arroyo Leyes y Unión y Progreso mandan en sus zonas en el Promocional
Atlético Arroyo Leyes le ganó el duelo de invictos a Colón (SF), en tanto que Unión y Progreso goleó a Alumni por el Promocional.
Por Ovación
Unión y Progreso goleó a Alumni y aprovechó la suspensión de Alianza-Kimberley para ser puntero en la zona A.
Por su parte, Atlético Arroyo Leyes se quedó con el duelo de invictos ante Colón (SF).
TORNEO PROMOCIONAL - FECHA 5
Domingo 24 de agosto
Zona A
Alumni (LP) 44 (Matías Chelini 13) - Unión y Progreso 75 (Giuliano Veneziano 10)
Alianza (ST) vs. Kimberley (pasó a reprogramación)
Libre: Central Rincón
POSICIONES: Unión y Progreso 7 (3-1); Kimberley 6 (3-0); Alumni 6 (2-2); Central Rincón 4 (0-4) y Alianza (ST) 3 (1-2)
Zona B
Santa Rosa 50 (Pablo Vaira 14) - Polideportivo Recreo 49 (Alejo Morenate 18)
Atlético Franck 57 (Luca Minetti 12) - Colón (SJ) 33 (Valentín Bortoli 8)
Atlético Arroyo Leyes 63 (Adrián Coitinho 17) - Colón (SF) 56 (Luca Groppelli 15)
POSICIONES: Atlético Arroyo Leyes 10 (5-0); Colón (SF) 9 (4-1); Santa Rosa 8 (3-2); Atlético Franck 6 (1-4); Polideportivo Recreo 5 (1-3) y Colón (SJ) 4 (0-4)
Fuente: ASB