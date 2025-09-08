Uno Santa Fe | Ovación | Arsenal

Arsenal empató con Tristán Suárez y salió de la zona de descenso en el grupo A

Arsenal sacó un empate 0-0 ante Tristán Suárez y salió de los puestos de descenso en la Zona A por la trigésima fecha de la Primera Nacional

8 de septiembre 2025 · 18:00hs
Arsenal empató con Tristán Suárez y salió de la zona de descenso en el grupo A

Arsenal sacó un empate 0-0 ante Tristán Suárez y salió de los puestos de descenso en la Zona A por la trigésima fecha de la Primera Nacional. Los dirigidos por Darío Franco alcanzaron los 31 puntos, misma cantidad que tiene Ferro y, además, le sacó un punto a Güemes y dos a Alvarado.

Aire para Arsenal en el grupo A

Por el lado de Tristán Suárez, no pudo seguir escalando en los primeros puestos y finalizó en el tercer lugar con 45 unidades, quedando a seis puntos de Atlanta, que es el escolta, y a ocho del puntero Deportivo Madryn.

A su vez, en el marco de la misma zona, Alvarado volvió a sufrir en el Minella y apenas rescató un empate sin goles frente a Deportivo Maipú de Mendoza, en un partido que refleja la falta de profundidad y de ideas para definir del equipo.

El equipo de Marcelo Vázquez tuvo la iniciativa y generó constantes centros, pero careció de presencia ofensiva, lo que facilitó el trabajo defensivo de los mendocinos. Con este resultado, el Torito sigue sumergido en la zona de descenso directo y se complica cada vez más en la recta final del campeonato, con solo cuatro fechas por delante.

El ingreso de Joaquín Susvielles aportó aire fresco en ataque, pero el delantero quedó aislado y el resto del equipo no logró acompañarlo con claridad. Las llegadas más claras estuvieron del lado visitante, con un remate lejano de Mirko Bonfigli que pegó en el ángulo y alguna contra que inquietó al arco de Emmanuel Gómez.

Arsenal Tristán Suárez Primera Nacional
Noticias relacionadas
eurobasket 2025: definidos los cuartos de final con grandes sorpresas y debut historico

EuroBasket 2025: definidos los cuartos de final con grandes sorpresas y debut histórico

carlos alcaraz, nuevo numero 1 del mundo tras conquistar el us open

Carlos Alcaraz, nuevo número 1 del mundo tras conquistar el US Open

scaloni apuesta por varios retoques en la seleccion para visitar a ecuador

Scaloni apuesta por varios retoques en la Selección para visitar a Ecuador

scaloni analizo a ecuador, la actualidad de la seleccion y la proyeccion hacia el mundial 2026

Scaloni analizó a Ecuador, la actualidad de la Selección y la proyección hacia el Mundial 2026

Lo último

Arsenal empató con Tristán Suárez y salió de la zona de descenso en el grupo A

Arsenal empató con Tristán Suárez y salió de la zona de descenso en el grupo A

Colectivos en Santa Fe: el 60% de las unidades ya cuenta con el servicio para pagar el boleto con QR

Colectivos en Santa Fe: el 60% de las unidades ya cuenta con el servicio para pagar el boleto con QR

Hernández y Spajic, convocados a la Preselección Argentina U17

Hernández y Spajic, convocados a la Preselección Argentina U17

Último Momento
Arsenal empató con Tristán Suárez y salió de la zona de descenso en el grupo A

Arsenal empató con Tristán Suárez y salió de la zona de descenso en el grupo A

Colectivos en Santa Fe: el 60% de las unidades ya cuenta con el servicio para pagar el boleto con QR

Colectivos en Santa Fe: el 60% de las unidades ya cuenta con el servicio para pagar el boleto con QR

Hernández y Spajic, convocados a la Preselección Argentina U17

Hernández y Spajic, convocados a la Preselección Argentina U17

¿Un caso similar a Pardo? La cláusula que tendría Fascendini en Unión

¿Un caso similar a Pardo? La cláusula que tendría Fascendini en Unión

Vélez campeón: el premio de 100 mil dólares equivale a un monoambiente

Vélez campeón: el premio de 100 mil dólares equivale a un monoambiente

Ovación
Unión se ilusiona: Boca analiza a contrarreloj una oferta de CSKA de Moscú por Zenón

Unión se ilusiona: Boca analiza a contrarreloj una oferta de CSKA de Moscú por Zenón

Unión buscará alcanzar una racha positiva que no logra desde hace 25 años

Unión buscará alcanzar una racha positiva que no logra desde hace 25 años

Cómo piensa reemplazar Madelón a Lautaro Vargas cuando se vaya al Mundial Sub 20

Cómo piensa reemplazar Madelón a Lautaro Vargas cuando se vaya al Mundial Sub 20

Dudas en la oposición, sobre la candidatura a presidente de Colón de Ariel Utrera

Dudas en la oposición, sobre la candidatura a presidente de Colón de Ariel Utrera

Scaloni se refirió a Messi y al Mundial 2026: No hablé con él, hay que dejarlo tranquilo

Scaloni se refirió a Messi y al Mundial 2026: "No hablé con él, hay que dejarlo tranquilo"

Policiales
Escalada de violencia: un brutal tiroteo en barrio Loyola Norte dejó dos heridos y dos policías baleados

Escalada de violencia: un brutal tiroteo en barrio Loyola Norte dejó dos heridos y dos policías baleados

Detuvieron a un hombre en la autopista Santa Fe-Rosario con una camioneta robada

Detuvieron a un hombre en la autopista Santa Fe-Rosario con una camioneta robada

Lo apresaron por acosar a una menor, quedó en libertad y volvió a ser detenido por exhibiciones obscenas en la vía pública

Lo apresaron por acosar a una menor, quedó en libertad y volvió a ser detenido por exhibiciones obscenas en la vía pública

Escenario
Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Avalancha celebra los 30 años del disco más importante de Héroes del Silencio

Avalancha celebra los 30 años del disco más importante de Héroes del Silencio

Nueva función: El Sueño de los Elefantes, experiencia multisensorial, llega a HUB con Cuerpo Adentro

Nueva función: El Sueño de los Elefantes, experiencia multisensorial, llega a HUB con "Cuerpo Adentro"

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con Te sigo amando, una balada romántica con destino de hit

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con "Te sigo amando", una balada romántica con destino de hit

Premios Konex 2025: Santa Fe brilla en la música argentina y se reconocen a íconos de la cultura nacional

Premios Konex 2025: Santa Fe brilla en la música argentina y se reconocen a íconos de la cultura nacional