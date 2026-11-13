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Alertas, estado de los ríos y recomendaciones: Provincia lanzó un sitio oficial sobre el impacto de El Niño

El espacio reúne información oficial y actualizada sobre el fenómeno en www.santafe.gob.ar/ms/elnino. Gracias a la georreferenciación, los usuarios pueden consultar la situación del lugar donde se encuentran y acceder a teléfonos útiles, entre otros datos.

13 de noviembre 2026 · 14:40hs
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Alertas, estado de los ríos y recomendaciones: Provincia lanzó un sitio oficial sobre el impacto de El Niño

Con el objetivo de ofrecer información oficial actualizada, el Gobierno de Santa Fe presentó un sitio web sobre el fenómeno de El Niño. Se trata de un espacio virtual al que todos los santafesinos pueden acceder para conocer al instante el estado de situación de cada lugar, las alertas vigentes, y a la vez recibir recomendaciones y acceder a teléfonos útiles. Gracias a la georreferenciación, los usuarios pueden consultar la situación del lugar donde se encuentran y acceder a teléfonos útiles, entre otros datos.

La presentación estuvo a cargo de la vocera provincial, Virginia Coudannes, que explicó que “el Gobierno de Santa Fe, por indicación del gobernador Maximiliano Pullaro, generó esta nueva herramienta que centraliza y condensa toda la información que ya veníamos trabajando en términos de alertas de lluvia, la situación de los ríos, diferentes recomendaciones para los santafesinos que requieran información al instante, rápida, actualizada, pero sobre todo oficial”.

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Información

De esta manera, quienes accedan a www.santafe.gob.ar/ms/elnino recibirán información del sitio donde se encuentren, a partir de la georreferenciación automática del sistema. Asimismo, podrán consultar el estado de situación de cualquier punto de la provincia.

“Es importante decir que en este lugar va a estar centralizado no solo lo que tiene que ver con las alertas por lluvia, sino también situaciones de los ríos y arroyos de la provincia de Santa Fe; y además todo lo que tiene que ver con efectores de salud, dónde ir a vacunarse, cuál es la situación respecto a enfermedades, recomendaciones, como así también teléfonos últimos (911, 107, 100, entre otros)”, explicó la vocera.

“Todo lo que el vecino tiene que conocer”

Coudannes indicó que la web se nutre a partir del trabajo articulado con cada municipio santafesino, por lo que permitirá “transmitir comunicados oficiales actualizados al instante, con todo lo que le tenemos que contar al vecino”. Además, explicó que cuenta con “un apartado especial que tiene que ver con qué hacer ante situaciones de lluvias, de tormentas y de inundación, en lo que respecta a residuos, uso responsable del agua, cuestiones vinculadas a lo alimenticio, a la higiene de la casa. Asimismo, incluye recomendaciones relacionadas a seguridad vial, que muestran en un mapa georreferenciado los cortes, las obras, los desvíos que están haciendo o se van a hacer.

El nuevo sitio ofrece además información relacionada a las juntas locales de Protección Civil, los planes de contingencia de cada lugar; como así también datos para productores agropecuarios, y en este sentido sobre el Ropeca (Registro de Oferentes de Campos, Alimentos y Transporte para la Emergencia Agropecuaria), la plataforma digital pública y gratuita impulsada por el Gobierno de Santa Fe para coordinar la asistencia frente a inundaciones, sequías, incendios u otras contingencias climáticas.

Finalmente, Coudannes remarcó que www.santafe.gob.ar/ms/elnino es una herramienta abierta a todos los santafesinos, a través de la cual “queremos ser muy claros al mostrar la información, poder sociabilizarla y compartirla para que los vecinos y los medios hagan uso de ella”.

El Niño alerta recomendaciones Vecino información
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