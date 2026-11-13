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Avanzan las obras en el Terraplén Garello: colocan bloques de hormigón y protegen la toma de agua de ASSA

El gobernador Pullaro recorrió los trabajos de reconstrucción y estabilización con mantas geosintéticas y bloques de hormigón que protegen a las comunidades de Colastiné Norte y San José del Rincón. La inversión provincial en la obra supera los $25.000 millones.

13 de noviembre 2026 · 15:06hs
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Fenómeno de El Niño: Pullaro inspeccionó el avance de las obras del Terraplén Garello

Fenómeno de El Niño: Pullaro inspeccionó el avance de las obras del Terraplén Garello

El gobernador Maximiliano Pullaro inspeccionó este viernes las obras que el Gobierno Provincial está ejecutando para reforzar el Terraplén Garello, con mantas geosintéticas y bloques de hormigón, con el objetivo de fortalecer el sistema de defensas y su capacidad operativa para proteger a los vecinos de Colastiné Norte y Rincón ante el Fenómeno de El Niño.

Previo a la recorrida, el gobernador mantuvo un encuentro de trabajo con el secretario de Protección Civil y Gestión de Riesgos, Marcos Escajadillo, y la directora Provincial de Obras Hídricas, Marcela Reynares, para analizar las acciones y obras que se están ejecutando para mitigar las inclemencias climáticas.

LEER MÁS: Ejecutan la etapa final del Terraplén Garello para proteger el sistema hídrico metropolitano

Obras en el Terraplén Garello

Actualmente, en el Garello se finalizaron los 200 metros de terraplén y se está trabajando en los últimos metros del sector sur de la defensa, donde se encuentra la toma de agua de ASSA. Para completar esta etapa, la Secretaría de Recursos Hídricos del Gobierno de Santa Fe modificó el proyecto original e incorporó la colocación de piedras sobre el lecho del río, con el objetivo de detener el proceso erosivo.

La etapa final incluye la colocación de piedra rip rap para proteger el pie del terraplén sin interferir con la toma de agua y, además, la protección de la parte superior del talud con bloques de hormigón adheridos a geotextil, sumado a la construcción de un muro colado con el fin de reforzar la estabilidad del terraplén.

De esta manera, ya se completaron las tareas de reconstrucción del talud húmedo y la protección del lecho mediante la colocación de manta geotextil y bloques de hormigón en una extensión de 200 metros, alcanzando el centro del cauce. También se finalizó el dragado en la margen izquierda, con el objetivo de trasladar material hacia la margen derecha y regularizar el fondo del río en la zona.

La obra está a cargo de la Unión Transitoria de Empresas (UTE) conformada por las firmas Mundo Construcciones SA y Pentamar SA, con una inversión provincial que supera los 25 mil millones de pesos.

Obras, limpieza de canales y mantenimiento de terraplenes

Además de los trabajos para la finalización del Terraplén Garello en Santa Fe y San José del Rincón, desde el Gobierno Provincial destacaron las obras que viene desplegando en todo el territorio santafesino con el objetivo de mitigar el impacto de precipitaciones intensas y mitigar el riesgo hídrico: 600 intervenciones de obras, la limpieza de más de 5.000 kilómetros de canales, y el mantenimiento de 500 kilómetros de terraplenes de defensa y estaciones de bombeo en el área metropolitana de Santa Fe, además de la inversión para la compra de nueva maquinaria pesada destinada a la Secretaría de Recursos Hídricos así como el equipamiento bombeo presentado en los últimos días.

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