Así formará la Argentina ante Perú para el duelo en Lima

La presencia de Messi era una de las dudas que no había despejado el entrenador Lionel Scaloni, quien había avisado que iba a esperar hasta el día del encuentro para definir si el capitán iba a estar o no en el once inicial.

"Messi está bien, se viene entrenando. Tomaré una decisión mañana, veremos. Estamos abiertos a todo según el partido. Puede haber alguna variante, estamos viendo cómo están algunos chicos físicamente", expresó Scaloni.

No obstante, se mostró molesto por las constantes preguntas sobre el futuro del jugador del Inter de Miami de Estados Unidos. "Messi está todavía vigente, dejémoslo tranquilo. Si no, lo estamos retirando. Ya es algo continuo, vamos a dejarlo. En condiciones de jugar están todos, después hay que ver cuántos minutos", manifestó el técnico del conjunto albiceleste.

Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Nicolás González o Lucas Ocampos, Lionel Messi y Julián Álvarez o Lautaro Martínez. DT: Lionel Scaloni.