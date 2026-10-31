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Dengue: detectaron mosquitos en cinco barrios de Santa Fe y refuerzan la prevención

Las ovitrampas registraron resultados positivos en San Ignacio de Loyola Sur, Jardín Mayoraz, Guadalupe Este, Guadalupe Oeste y Candioti Norte. Desde el municipio recordaron las principales medidas para evitar la reproducción del vector

31 de octubre 2026 · 12:38hs
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Recomendaciones descacharrado en el hogar

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Semana a semana, la Municipalidad de Santa Fe realiza el monitoreo entomológico de la ciudad relacionado con el dengue, a través del control de las ovitrampas colocadas en distintos barrios.

En la semana epidemiológica 42, desde el 20 hasta el 29 de octubre, cinco barrios dieron positivo en el monitoreo. En el caso de las ovitrampas, se detectó la presencia de huevos en los barrios San Ignacio de Loyola Sur, Jardín Mayoraz y Guadalupe Este. Por otra parte, las trampas destinadas a la captura de mosquitos adultos arrojaron resultados positivos en los barrios Guadalupe Oeste y Candioti Norte.

Es importante resaltar que no hay casos positivos de dengue en la ciudad, pero sí se registra presencia del mosquito transmisor. Por eso, la Municipalidad continúa trabajando con distintas actividades de promoción y prevención, entre ellas descacharrados asistidos, concientización en espacios públicos, ferias y eventos y talleres en las escuelas.

El sistema de monitoreo de la ciudad de Santa Fe cuenta con 60 localizaciones con ovitrampas distribuidas en distintos barrios. Estas permiten realizar el seguimiento de los huevos que ponen las mosquitas hembras y detectar la actividad de los mosquitos adultos.

El monitoreo se realiza a partir de un convenio con el grupo de Clima y Salud del Centro de Estudios de Variabilidad y Cambio Climático (CEVARCAM-FICH) de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas (FICH) de la Universidad Nacional del Litoral (UNL).

Medidas de prevención

Ante la presencia del mosquito vector del dengue en los barrios mencionados, desde la Municipalidad se recomienda:

  • Vaciar todos los recipientes que acumulen agua.
  • Revisar y limpiar regularmente desagües y canaletas, especialmente con agua caliente.
  • Extremar el cuidado de los recipientes que no se pueden desechar, como bebederos de animales, floreros, baldes, piletines y tanques, sobre todo después de las lluvias.
  • Utilizar espirales e insecticidas para proteger el interior de las viviendas.
  • Limpiar y desmalezar patios y jardines.
  • Colocar telas mosquiteras en aberturas y telas metálicas en desagües.
  • Facilitar el acceso a la vivienda al personal municipal encargado de las tareas de descacharrado.

En esta línea, el municipio continúa con las acciones preventivas en los barrios a través de descacharrados asistidos en los lugares donde la actividad del mosquito es mayor. Se priorizan aquellos sectores de la ciudad donde se detectaron huevos o un mayor porcentaje de ovitrampas positivas.

Es importante aclarar que los trabajadores están debidamente identificados. De lo contrario, los vecinos pueden comunicarse a la línea municipal gratuita 0800 777 5000 para consultar sobre la visita de los promotores.

Ante altas temperaturas o después de las lluvias, se recomienda retirar el agua que pudo haberse acumulado en recipientes y distintos sectores de la vivienda. Además, ante la aparición de síntomas compatibles con dengue, se aconseja consultar al médico y no automedicarse.

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