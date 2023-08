Así quedaron Colón y Unión en la carrera por no descender

A la 1ª fecha de la Copa de la Liga Profesional le quedó pendiente el partido entre Defensa y Justicia y Godoy Cruz, quienes no pudieron jugar como consecuencia de la imposibilidad del equipo mendocino de viajar a Buenos Aires. Mientras tanto, hay varias cuentas que se pueden hacer en la lucha por no descender, que tiene involucrados a Colón y Unión.

Mientras que Colón pudo sostener el nivel futbolístico que mostró en Copa Argentina ante Lanús, y le ganó un partido clave por la permanencia a Independiente en Avellaneda. Al Rojo lo alcanzó en la tabla anual y de paso lo dejó sin DT, ya que se fue Ricardo Zielinski y en su lugar llegará Carlos Alberto Tevez.

Colón integra la Zona A, donde en cuento a los equipos que pelean por no descender, se registraron la derrota de Gimnasia (próximo rival de Colón) ante Talleres, el triunfo de Vélez ante un rival directo como Barracas Central, el éxito de Instituto ante Arsenal, que quedó prácticamente condenado por promedios, en tanto que Atlético Tucumán se llevó un empate de su visita a Central, mientras que Huracán se quedó con un duelo directo ante Banfield.

En la Zona B donde se encuentra Unión, en tanto, Platense perdió ante Boca en La Bombonera, Sarmiento le ganó un partido directo a Tigre, mientras que Central Córdoba no pudo con Newell's, con quien cayó en Rosario.

El triunfo no le alcanzó a Colón para salir del puesto de empate por no descender, ya que alcanzó a Independiente pero Huracán se mantuvo en la misma línea (si hoy terminara la temporada deberían jugar un triangular por no descender). Sin embargo, le descontó tres puntos a Central Córdoba, Gimnasia, Banfield, Platense, Sarmiento y Barracas Central, y dos a Unión, que arrancó la Copa de la Liga a cinco puntos de ese puesto que lleva a la Primera Nacional y ahora se encuentra tan solo a tres.