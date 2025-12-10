Uno Santa Fe | Ovación | Copa Argentina

Así quedó el cuadro de los 32avos de final de la Copa Argentina

La Copa Argentina 2026 definió su cuadro de los sorteo de los 32avos de final en el sorteo realizado en Ezeiza. Habrá VAR desde los octavos de final

10 de diciembre 2025 · 15:22hs
Así quedó el cuadro de los 32avos de final de la Copa Argentina

La Copa Argentina 2026 ya definió su cuadro completo: el sorteo de los 32avos de final en Ezeiza estableció todos los cruces, confirmó a los 64 participantes y dejó el camino cerrado hasta la final de la decimocuarta edición, que comenzará en la última semana de enero y tendrá VAR a partir de los octavos de final.

El sorteo se realizó en el predio Lionel Andrés Messi que la Asociación del Fútbol Argentino posee en Ezeiza y marcó el inicio formal del certamen más federal del país. El partido inaugural lo disputarán Independiente Rivadavia, vigente campeón, y Estudiantes de Buenos Aires.

• LEER MÁS: Unión ya tiene rival para el debut en la Copa Argentina 2026

Boca enfrentará a Gimnasia de Chivilcoy, River a Ciudad de Bolívar, San Lorenzo a Deportivo Rincón, Racing a San Martín de Formosa e Independiente a Atenas de Río Cuarto.

También quedaron definidos los duelos de Newell’s ante Acassuso y Rosario Central ante Sportivo Belgrano. La edición 2026 incorporará por primera vez el uso de VAR desde octavos de final, una herramienta que en 2025 solo apareció en la instancia decisiva.

El torneo volverá a otorgar una plaza directa para la Copa Libertadores, objetivo central para clubes de todas las categorías y regiones del país.

Antes del sorteo, el presidente de la AFA, Claudio Tapia, destacó el valor estratégico del certamen: “La Copa Argentina es la más federal, la que más ilusiones les da a los equipos del interior. Son seis partidos para jugar la Libertadores”, afirmó.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Copa_Argentina/status/1998818374214877391&partner=&hide_thread=false

Así quedaron los cruces de Copa Argentina:

Boca vs. Gimnasia de Chivilicoy

River vs. Ciudad de Bolívar

San Lorenzo vs. Deportivo Rincón

Huracán vs. Olimpo

Racing vs. San Martín (F)

Independiente vs. Atenas (RC)

Platense vs. Argentino (Monte Maíz)

Argentinos Juniors vs. Midland

Banfield vs. Real Pilar

Lanús vs. Sarmiento (LB)

Talleres vs. Argentino de Merlo

Belgrano vs. Atlético de Rafaela

Vélez vs. Deportivo Armenio

Tigre vs. Claypole

Estudiantes (LP) vs. Ituzaingó

Gimnasia (LP) vs. Deportivo Camioneros

Newell´s vs. Acassuso

Rosario Central vs. Sportivo Belgrano

Independiente Rivadavia vs. Estudiantes (BA)

Central Córdoba vs. Gimnasia (J)

Atlético Tucumán vs. Sportivo Barracas

Instituto vs. Atlanta

Estudiantes (RC) vs. San Martín (T)

Godoy Cruz vs. Deportivo Morón

San Martín (SJ) vs. Deportivo Madryn

Unión vs. Agropecuario

Defensa y Justicia vs. Chaco for Ever

Sarmiento vs. Tristán Suárez

Aldosivi vs. San Miguel

Barracas Central vs. Temperley

Riestra vs. Deportivo Maipú

Gimnasia (M) vs. Gimansia y Tiro de Salta

Copa Argentina sorteo Ezeiza
Noticias relacionadas
argentina acelero en el segundo tiempo e inicio el sudamericano u17 con un triunfo

Argentina aceleró en el segundo tiempo e inició el Sudamericano U17 con un triunfo

flamengo se metio en las semifinales de la copa intercontinental

Flamengo se metió en las semifinales de la Copa Intercontinental

independiente rivadavia le puso precio a sebastian villa

Independiente Rivadavia le puso precio a Sebastián Villa

la insolita cantidad de finales que jugaria el ganador del clausura

La insólita cantidad de finales que jugaría el ganador del Clausura

Lo último

Inminente desembarco del estacionamiento medido en el Puerto de Santa Fe: Habrá una cantidad importante de dársenas

Inminente desembarco del estacionamiento medido en el Puerto de Santa Fe: "Habrá una cantidad importante de dársenas"

Clubes náuticos de Santa Fe respaldaron los test de alcoholemia en el río: preocupa la poca formación de navegantes

Clubes náuticos de Santa Fe respaldaron los test de alcoholemia en el río: preocupa la poca formación de navegantes

Medrán quiere otro arquero y Colón inició charlas por Matías Budiño

Medrán quiere otro arquero y Colón inició charlas por Matías Budiño

Último Momento
Inminente desembarco del estacionamiento medido en el Puerto de Santa Fe: Habrá una cantidad importante de dársenas

Inminente desembarco del estacionamiento medido en el Puerto de Santa Fe: "Habrá una cantidad importante de dársenas"

Clubes náuticos de Santa Fe respaldaron los test de alcoholemia en el río: preocupa la poca formación de navegantes

Clubes náuticos de Santa Fe respaldaron los test de alcoholemia en el río: preocupa la poca formación de navegantes

Medrán quiere otro arquero y Colón inició charlas por Matías Budiño

Medrán quiere otro arquero y Colón inició charlas por Matías Budiño

Barrio Yapeyú: tras ocho días sin agua, Assa reparó una pérdida en la red y regresó el servicio

Barrio Yapeyú: tras ocho días sin agua, Assa reparó una pérdida en la red y regresó el servicio

Hicieron un ranking de las mejores ciudades argentinas para vivir: qué lugar ocupa Santa Fe

Hicieron un ranking de las mejores ciudades argentinas para vivir: qué lugar ocupa Santa Fe

Ovación
El tanque que estaría en la mira de Colón para reforzar el ataque

El tanque que estaría en la mira de Colón para reforzar el ataque

El nuevo Colón de Medrán, con la chance de viajar a Uruguay para jugar amistosos

El nuevo Colón de Medrán, con la chance de viajar a Uruguay para jugar amistosos

La historia entre el Pulga y Colón no merecía terminar de esta manera

La historia entre el Pulga y Colón no merecía terminar de esta manera

Tras irse libre de Unión, Cádiz presentó a Dómina: Quiero llevar al club al lugar que merece

Tras irse libre de Unión, Cádiz presentó a Dómina: "Quiero llevar al club al lugar que merece"

José Alonso, a fondo: No venimos a especular, queremos poner a Colón de pie

José Alonso, a fondo: "No venimos a especular, queremos poner a Colón de pie"

Policiales
Megaoperativo en Rosario: la Federal cayó sobre Los Monos y Los Menores y detuvo a 12 narcos

Megaoperativo en Rosario: la Federal cayó sobre Los Monos y Los Menores y detuvo a 12 narcos

Tragedia en Franck: un impactante choque frontal en la Ruta 6 dejó un muerto y dos heridos graves

Tragedia en Franck: un impactante choque frontal en la Ruta 6 dejó un muerto y dos heridos graves

Capturaron al segundo implicado en el brutal crimen de Agustín Castro en Santo Tomé

Capturaron al segundo implicado en el brutal crimen de Agustín Castro en Santo Tomé

Escenario
Sensacional éxito de Una Mágica Navidad en Santa Fe

Sensacional éxito de "Una Mágica Navidad" en Santa Fe

Rogelio Solidarios en Tribus: un show a beneficio de los más pequeños

Rogelio Solidarios en Tribus: un show a beneficio de los más pequeños

Ainda llega a Santa Fe presentando Fuimos los dos, su último disco

Ainda llega a Santa Fe presentando "Fuimos los dos", su último disco

Malta Caramelo y La Chica del Cumpleaños presentan sus discos en Tribus

Malta Caramelo y La Chica del Cumpleaños presentan sus discos en Tribus

Noche Callejera en Tribus: Canciones y Almas regresa con un show lleno de rocanroles irresistibles

Noche Callejera en Tribus: Canciones y Almas regresa con un show lleno de rocanroles irresistibles