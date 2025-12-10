La Copa Argentina 2026 ya definió su cuadro completo: el sorteo de los 32avos de final en Ezeiza estableció todos los cruces, confirmó a los 64 participantes y dejó el camino cerrado hasta la final de la decimocuarta edición, que comenzará en la última semana de enero y tendrá VAR a partir de los octavos de final.
Así quedó el cuadro de los 32avos de final de la Copa Argentina
La Copa Argentina 2026 definió su cuadro de los sorteo de los 32avos de final en el sorteo realizado en Ezeiza. Habrá VAR desde los octavos de final
El sorteo se realizó en el predio Lionel Andrés Messi que la Asociación del Fútbol Argentino posee en Ezeiza y marcó el inicio formal del certamen más federal del país. El partido inaugural lo disputarán Independiente Rivadavia, vigente campeón, y Estudiantes de Buenos Aires.
• LEER MÁS: Unión ya tiene rival para el debut en la Copa Argentina 2026
Boca enfrentará a Gimnasia de Chivilcoy, River a Ciudad de Bolívar, San Lorenzo a Deportivo Rincón, Racing a San Martín de Formosa e Independiente a Atenas de Río Cuarto.
También quedaron definidos los duelos de Newell’s ante Acassuso y Rosario Central ante Sportivo Belgrano. La edición 2026 incorporará por primera vez el uso de VAR desde octavos de final, una herramienta que en 2025 solo apareció en la instancia decisiva.
El torneo volverá a otorgar una plaza directa para la Copa Libertadores, objetivo central para clubes de todas las categorías y regiones del país.
Antes del sorteo, el presidente de la AFA, Claudio Tapia, destacó el valor estratégico del certamen: “La Copa Argentina es la más federal, la que más ilusiones les da a los equipos del interior. Son seis partidos para jugar la Libertadores”, afirmó.
Así quedaron los cruces de Copa Argentina:
Boca vs. Gimnasia de Chivilicoy
River vs. Ciudad de Bolívar
San Lorenzo vs. Deportivo Rincón
Huracán vs. Olimpo
Racing vs. San Martín (F)
Independiente vs. Atenas (RC)
Platense vs. Argentino (Monte Maíz)
Argentinos Juniors vs. Midland
Banfield vs. Real Pilar
Lanús vs. Sarmiento (LB)
Talleres vs. Argentino de Merlo
Belgrano vs. Atlético de Rafaela
Vélez vs. Deportivo Armenio
Tigre vs. Claypole
Estudiantes (LP) vs. Ituzaingó
Gimnasia (LP) vs. Deportivo Camioneros
Newell´s vs. Acassuso
Rosario Central vs. Sportivo Belgrano
Independiente Rivadavia vs. Estudiantes (BA)
Central Córdoba vs. Gimnasia (J)
Atlético Tucumán vs. Sportivo Barracas
Instituto vs. Atlanta
Estudiantes (RC) vs. San Martín (T)
Godoy Cruz vs. Deportivo Morón
San Martín (SJ) vs. Deportivo Madryn
Unión vs. Agropecuario
Defensa y Justicia vs. Chaco for Ever
Sarmiento vs. Tristán Suárez
Aldosivi vs. San Miguel
Barracas Central vs. Temperley
Riestra vs. Deportivo Maipú
Gimnasia (M) vs. Gimansia y Tiro de Salta