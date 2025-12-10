Así quedó el cuadro de los 32avos de final de la Copa Argentina

La Copa Argentina 2026 definió su cuadro de los sorteo de los 32avos de final en el sorteo realizado en Ezeiza. Habrá VAR desde los octavos de final

La Copa Argentina 2026 ya definió su cuadro completo: el sorteo de los 32avos de final en Ezeiza estableció todos los cruces, confirmó a los 64 participantes y dejó el camino cerrado hasta la final de la decimocuarta edición, que comenzará en la última semana de enero y tendrá VAR a partir de los octavos de final.

El sorteo se realizó en el predio Lionel Andrés Messi que la Asociación del Fútbol Argentino posee en Ezeiza y marcó el inicio formal del certamen más federal del país. El partido inaugural lo disputarán Independiente Rivadavia, vigente campeón, y Estudiantes de Buenos Aires.

• LEER MÁS: Unión ya tiene rival para el debut en la Copa Argentina 2026

Boca enfrentará a Gimnasia de Chivilcoy, River a Ciudad de Bolívar, San Lorenzo a Deportivo Rincón, Racing a San Martín de Formosa e Independiente a Atenas de Río Cuarto.

También quedaron definidos los duelos de Newell’s ante Acassuso y Rosario Central ante Sportivo Belgrano. La edición 2026 incorporará por primera vez el uso de VAR desde octavos de final, una herramienta que en 2025 solo apareció en la instancia decisiva.

El torneo volverá a otorgar una plaza directa para la Copa Libertadores, objetivo central para clubes de todas las categorías y regiones del país.

Antes del sorteo, el presidente de la AFA, Claudio Tapia, destacó el valor estratégico del certamen: “La Copa Argentina es la más federal, la que más ilusiones les da a los equipos del interior. Son seis partidos para jugar la Libertadores”, afirmó.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Copa_Argentina/status/1998818374214877391&partner=&hide_thread=false ASÍ QUEDÓ EL CUADRO DE LA 14º EDICIÓN DE #NUESTRACOPA



¿Quién alzará el trofeo el próximo año? #CopaArgentinaAXIONenergy pic.twitter.com/wz3wKe55Ib — Copa Argentina AXION energy (@Copa_Argentina) December 10, 2025

Así quedaron los cruces de Copa Argentina:

Boca vs. Gimnasia de Chivilicoy

River vs. Ciudad de Bolívar

San Lorenzo vs. Deportivo Rincón

Huracán vs. Olimpo

Racing vs. San Martín (F)

Independiente vs. Atenas (RC)

Platense vs. Argentino (Monte Maíz)

Argentinos Juniors vs. Midland

Banfield vs. Real Pilar

Lanús vs. Sarmiento (LB)

Talleres vs. Argentino de Merlo

Belgrano vs. Atlético de Rafaela

Vélez vs. Deportivo Armenio

Tigre vs. Claypole

Estudiantes (LP) vs. Ituzaingó

Gimnasia (LP) vs. Deportivo Camioneros

Newell´s vs. Acassuso

Rosario Central vs. Sportivo Belgrano

Independiente Rivadavia vs. Estudiantes (BA)

Central Córdoba vs. Gimnasia (J)

Atlético Tucumán vs. Sportivo Barracas

Instituto vs. Atlanta

Estudiantes (RC) vs. San Martín (T)

Godoy Cruz vs. Deportivo Morón

San Martín (SJ) vs. Deportivo Madryn

Unión vs. Agropecuario

Defensa y Justicia vs. Chaco for Ever

Sarmiento vs. Tristán Suárez

Aldosivi vs. San Miguel

Barracas Central vs. Temperley

Riestra vs. Deportivo Maipú

Gimnasia (M) vs. Gimansia y Tiro de Salta