Unión ya tiene rival para el debut en la Copa Argentina 2026

Se realizó el sorteo de los 32avos de final de la Copa Argentina 2026, donde Unión ya conoce a su adversario del debut

10 de diciembre 2025 · 14:17hs
Unión ya tiene rival para el debut en la Copa Argentina 2026

Unión tendrá su primer desafío oficial del año en la Copa Argentina 2026. Este miércoles por la tarde, en el sorteo realizado en el predio de la AFA, quedó definido que el equipo conducido por Leonardo Madelón enfrentará a Agropecuario de Carlos Casares en su debut.

El conjunto bonaerense llega tras una campaña aceptable en la Primera Nacional, donde terminó séptimo en la Zona B con 54 puntos. Esa ubicación le permitió acceder al Reducido, aunque su participación fue breve: quedó eliminado en la primera instancia después de caer 2-1 ante Tristán Suárez.

Para el Tatengue, el duelo será una buena oportunidad para evaluar el rendimiento en un año en el que buscará consolidar la idea del DT y sostener el crecimiento mostrado en el tramo final de la temporada anterior. Todavía no hay fechas ni sedes, lo que se conocerá recién el año que viene.

Unión y la cuenta pendiente de la Copa Argentina

En la pasada edición, el Tate se quedó en las puertas de los cuartos de final, donde perdió por penales ante River tras igualar 0-0 en el tiempo regular disputado en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza. Es un torneo que siempre le fue esquivo y habrá que ver si el que viene será el tan deseado.

