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Francisco Cerúndolo cayó ante Casper Ruud y no pudo sumar el primer punto en la Laver Cup

El argentino fue elegido para representar al equipo “Resto del mundo” y cayó en el match tiebreak

25 de septiembre 2026 · 22:03hs
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 Francisco Cerúndolo cayó ante Casper Ruud.

 Francisco Cerúndolo cayó ante Casper Ruud.

Francisco Cerúndolo perdió 6-7(4), 6-4 y 10-8 ante el noruego Casper Ruud en el primer partido de la Laver Cup. El argentino representó al equipo Resto del Mundo, dirigido por Andre Agassi y dejó pasar la oportunidad de sumar el primer punto ante el equipo "Europa", que lidera el torneo por 3 a 1.

Cerúndolo cayó en el debut

El encuentro para el argentino comenzó muy parejo y el primer set tuvo que definirse con tie break. Allí, Cerúndolo perdió 7 a 4 en un resultado ajustado. Ya en el segundo set, el número 22 del mundo pudo imponerse ante el 17 del ranking ATP, por 6-4.

Sin embargo, en la resolución que desempató el partido mediante el match tiebreak, una modalidad implementada en esta competición de la mano de Roger Federer, su fundador, Cerúndolo terminó perdiendo el partido y la posibilidad de sumar el primer punto para Resto del Mundo.

El nacido en Capital Federal tuvo tres veces la ventaja para ganar el partido pero finalmente no pudo concretar ninguna de ellas. Tras varios errores forzados, Casper Ruud se terminó imponiendo por 10-8.

Cabe recordar que el match tiebreak es una modalidad a través de la cual, en caso de empate en sets, se juegue un tercer set directamente como tiebreak. Es decir, no hay necesidad de que comiencen disputando games y llegar a empatar 6-6 para disputarlo.

En este sentido, la regla es que, el primero que llegue a diez puntos (con una diferencia mínima de dos) gana el tercer set y por ende el partido.

En la primera jornada de Laver Cup, el equipo Europa lleva la ventaja 3 a 1 sobre Resto del Mundo. Después del partido inaugural entre Cerúndolo y Ruud, se jugaron otros tres encuentros.

También en individuales, Rafael Jódar (España) le ganó 6-2, 6-3 a Aleksandr Búblik (Kazajistán). En tanto, Brandon Nakashima (Estados Unidos) venció 6-1, 3-6 y 10-7 a Jakub Mensik (República Checa) y sumó el único punto para Resto del Mundo. En dobles, Mensik y Carlos Alcaraz (España) derrotaron a Bublik y Taylor Fritz (Estados Unidos) por 6-4, 6-4.

Cerúndolo Ruud Laver Cup
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