Así se jugará la primera fecha de la Primera Nacional 2026

La Primera Nacional 2026 tendrá inicio este viernes, cuando se disputen los primeros cuatro partidos de los 18 que se llevarán a cabo en las zonas A y B

12 de febrero 2026 · 17:45hs
La Primera Nacional 2026 tendrá inicio este viernes 13 de febrero, cuando se disputen los primeros cuatro partidos de los 18 que se llevarán a cabo en las zonas A y B.

El torneo que cuenta con 36 equipos distribuidos en dos zonas tendrá a los dos que finalicen en el primer puesto de cada una disputando la final por el primer ascenso mientras que para el segundo se llevará a cabo el clásico Torneo Reducido.

Así se jugará la primera fecha de la Primera Nacional

Fecha 1

Viernes 13 de febrero

San Miguel – Central Norte (Salta) a las 17.00 (ZONA A)

Atlético de Rafaela – Almagro a las 21.00 (ZONA B)

Godoy Cruz – Ciudad Bolívar a las 21.30 (ZONA A)

Gimnasia y Tiro (Salta) – Colegiales a las 22.00 ZONA B)

Sábado 14 de febrero

Acassuso – Chaco For Ever a las 17.00 (ZONA A)

All Boys – Mitre a las 17.00 (ZONA A)

Deportivo Morón – Defensores de Belgrano a las 17.00 (ZONA A)

San Telmo – Ferro Carril Oeste a las 17.00 (ZONA A)

Agropecuario Argentino – Deportivo Maipú (Mza.) a las 18.00 (ZONA B)

Tristán Suárez – Temperley a las 19.00 (ZONA B)

Colón – Deportivo Madryn a las 20.00 (ZONA A)

Domingo 15 de febrero

Chacarita – San Martín (San Juan) a las 17.00 (ZONA B)

Güemes – Nueva Chicago a las 17.00 (ZONA B)

Los Andes – Almirante Brown a las 17.30 (ZONA A)

Racing (Córdoba) – Estudiantes a las 19.00 (ZONA A)

San Martín (Tucumán) – Patronato a las 19.00 (ZONA B)

Lunes 16 de febrero

Atlanta – Quilmes a las 17.00 (ZONA B)

Gimnasia y Esgrima (Jujuy) – Midland a las 17.00 (ZONA B)

Primera Nacional zonas partidos
