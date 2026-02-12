Así se jugará la primera fecha de la Primera Nacional 2026

12 de febrero 2026

12 de febrero 2026 · 17:45hs

La Primera Nacional 2026 tendrá inicio este viernes 13 de febrero, cuando se disputen los primeros cuatro partidos de los 18 que se llevarán a cabo en las zonas A y B.

El torneo que cuenta con 36 equipos distribuidos en dos zonas tendrá a los dos que finalicen en el primer puesto de cada una disputando la final por el primer ascenso mientras que para el segundo se llevará a cabo el clásico Torneo Reducido.

Así se jugará la primera fecha de la Primera Nacional

Fecha 1

Viernes 13 de febrero

San Miguel – Central Norte (Salta) a las 17.00 (ZONA A)

Atlético de Rafaela – Almagro a las 21.00 (ZONA B)

Godoy Cruz – Ciudad Bolívar a las 21.30 (ZONA A)

Gimnasia y Tiro (Salta) – Colegiales a las 22.00 ZONA B)

Sábado 14 de febrero

Acassuso – Chaco For Ever a las 17.00 (ZONA A)

All Boys – Mitre a las 17.00 (ZONA A)

Deportivo Morón – Defensores de Belgrano a las 17.00 (ZONA A)

San Telmo – Ferro Carril Oeste a las 17.00 (ZONA A)

Agropecuario Argentino – Deportivo Maipú (Mza.) a las 18.00 (ZONA B)

Tristán Suárez – Temperley a las 19.00 (ZONA B)

Colón – Deportivo Madryn a las 20.00 (ZONA A)

Domingo 15 de febrero

Chacarita – San Martín (San Juan) a las 17.00 (ZONA B)

Güemes – Nueva Chicago a las 17.00 (ZONA B)

Los Andes – Almirante Brown a las 17.30 (ZONA A)

Racing (Córdoba) – Estudiantes a las 19.00 (ZONA A)

San Martín (Tucumán) – Patronato a las 19.00 (ZONA B)

Lunes 16 de febrero

Atlanta – Quilmes a las 17.00 (ZONA B)

Gimnasia y Esgrima (Jujuy) – Midland a las 17.00 (ZONA B)