Asoma un nuevo lanzador martillo en el atletismo local

Una buena actuación en Buenos Aires

"Del Nacional me vine contento, pero ahora el objetivo es seguir mejorando. Vine motivado para seguir escalando, para seguir entrenando, con el objetivo de representar a nuestro país. En la prueba en el Cenard, quería ganarlo, estar entre los tres primeros. No había entrenado mucho porque se me complicó por enfermedad, pero son cuestiones de torneo, pero el cuarto puesto es muy valedero" le dijo Gael Cardozo a UNO Santa Fe.

El joven atleta santafesino expresó que "al margen de la posición, fue una experiencia muy linda, que suma, fue nueva, porque fue la segunda ocasión que compito en U20 siendo menor de edad. Fue una gran oportunidad poder representar a Santa Fe en un torneo muy importante. Volvimos con buenas sensaciones y muy motivado para seguir entrenando y mejorar en mis entrenamientos".

Gael Cardozo.jpg Asiste a la escuela Santa Lucía, entrena todos los días con el objetivo de intergrar la selección nacional.

En los últimos torneos locales organizados por la ASA tuvo buenos rendimientos. Ha conseguido marcas de 49.95, incluso superior a la lograda en el Cenard. En el certamen homenaje a Guillermo Chiaraviglio y aniversario de Velocidad y Resistencia se llevó la medalla de oro con un registro alentador de 54.69 en U20, superando al ganador en mayores, que hizo 52.08. La gran marca, 60.12, la consiguió en el primer torneo local de la ASA en marzo pasado.

Un obstáculo que no lo pudo frenar

Gael asiste a la escuela Santa Lucía de barrio Alfonso, y se observa contento en ir todos los días en su bicicleta a la pista a cumplir con los entrenamientos. El mismo es conciente que la única forma de mejorar sus marcas es entrenando lo más que puede. Estuvo enfermo, pero se recuperó y volvió con todo a las pistas.

"El año había comenzado compitiendo en el torneo organizado por la ASA, lo hice como U18, en el cual quedé primero e hice un lanzamiento de 60 metros 13, y logrando estar en el primer puesto en el ranking argentino, y segundo a nivel sudamericano" explicó el lanzador de martillo. Agregó que "continué con el torneo homenaje a Guillermo Chiaraviglio, en el cual era como un Provincial U20, aproveché para meter marca para estar en el Nacional, pude quedar primero, y 54.69" expresó el atleta de Velocidad y Resistencia.

Gael Cardozo.jpg En el Nacional hizo una marca de 49.39, pero en el torneo local de la ASA había registrado 60.12.

A cerca de sus comienzos en el atletismo contó que "Empecé hace mucho tiempo en el atletismo, desde los 13 años, en otro club, pero entrenaba normal, intermitente, neutro, pero un día hablé con Maxi Troncoso, porque me interesó competir, y me hice federado de Velocidad y Resistencia. Comenzaron mis participaciones en torneos, Provinciales y Nacionales, y eso fue muy motivante para seguir entrenando"

El objetivo de representar al país

En los torneos locales se han podido observar buenos rendimientos, que más allá del puesto que ocupa en cada torneo local, la clave está en las marcas que realiza, con el objetivo de en algún momento integrar la selección nacional.

"A partir de allí me picó el bichito de competir, de buscar mejorar y ponerme como objetivos conseguir determinadas marcas. Me fui motivando más para seguir escalando. Buscar objetivos, ser el mejor en la disciplina, para poder cumplir la meta y el sueño de poder representar al país en competencias internacionales. Para eso me entreno todos los días en la pista del Card" consignó Cardozo.

Por último se refirió a como trabaja y con quien en la pista del Card. "Hasta el año pasado me estuvo entrenando Adrián Marzo, y ahora por razones de horarios, que no nos coinciden, por el tema de mi colegio, me da una mano con los entrenamientos Cristian Aguirre. Y bueno, el entrenamiento es duro, hay que tener disciplina, constancia, tener claro que los trabajos en la pista y en el gimnasio son muy importantes si es que quiero seguir creciendo y mejorando mis marcas".