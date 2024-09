Atento Colón: Nueva Chicago recibe a Aldosivi

Nueva Chicago suma 51 puntos, mientras que el Tiburón tiene 50, con lo cual el equipo de Rodolfo De Paoli también estará interesado en lo que suceda en el estadio República de Matadores.

Además, Chaco For Ever será local, desde las 17, de Deportivo Madryn, elenco que actualmente ocupa la octava posición de la zona B y se encuentra en zona de clasificación al Reducido.

Todos los partidos de la zona B - Sábado 7 de septiembre

14.00 Nueva Chicago vs. Aldosivi

15.00 Almagro vs. Atlanta

16.00 Temperley vs. Colón

17.00 Chaco For Ever vs. Deportivo Madryn