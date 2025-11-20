Unión apuesta fuerte: Madelón prepara el equipo para enfrentar a Gimnasia de La Plata

Unión afronta una semana clave con la mirada puesta en su histórico estreno en octavos de final. Leonardo Madelón evalúa ajustes puntuales pensando en optimizar el rendimiento del equipo, confiando en la estructura que sostuvo durante gran parte del torneo. La expectativa deportiva se combina con la presión propia de una instancia inédita para el club.

El Tatengue forma casi de memoria

Uno de los cambios confirmados es el ingreso de Lautaro Vargas, quien recupera su lugar tras cumplir la sanción por acumulación de amarillas. El defensor fue titular en 15 de los 16 partidos del torneo y ocuparía el lugar de Emiliano Álvarez. Además, Franco Fragapane reafirma su presencia como titular en la banda izquierda. Se trata de un equipo que mantiene la base y forma casi de memoria, como expresó Madelón tras el empate ante Belgrano: “Me cortan la luz de mi casa y sé dónde está todo”.