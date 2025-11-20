Uno Santa Fe | Unión | Unión

Unión apuesta fuerte: Madelón prepara el equipo para enfrentar a Gimnasia de La Plata

Unión define su equipo para el debut en octavos: Madelón mantendría la base titular y analiza una única duda en ataque para acompañar a Cristian Tarragona.

Ovación

Por Ovación

20 de noviembre 2025 · 11:29hs
Unión rebirá a Gimnasia y Leo Madelón ya casi tiene el equipo

Prensa Unión

Unión rebirá a Gimnasia y Leo Madelón ya casi tiene el equipo

Unión afronta una semana clave con la mirada puesta en su histórico estreno en octavos de final. Leonardo Madelón evalúa ajustes puntuales pensando en optimizar el rendimiento del equipo, confiando en la estructura que sostuvo durante gran parte del torneo. La expectativa deportiva se combina con la presión propia de una instancia inédita para el club.

El Tatengue forma casi de memoria

Uno de los cambios confirmados es el ingreso de Lautaro Vargas, quien recupera su lugar tras cumplir la sanción por acumulación de amarillas. El defensor fue titular en 15 de los 16 partidos del torneo y ocuparía el lugar de Emiliano Álvarez. Además, Franco Fragapane reafirma su presencia como titular en la banda izquierda. Se trata de un equipo que mantiene la base y forma casi de memoria, como expresó Madelón tras el empate ante Belgrano: “Me cortan la luz de mi casa y sé dónde está todo”.

La única incógnita en ataque

La duda principal pasa por quién será el acompañante de Cristian Tarragona en la delantera. Entre las opciones que maneja el entrenador aparecen Agustín Colazo o Marcelo Estigarribia, dos alternativas con características distintas, lo que podría definir el planteo ofensivo.

LEER MÁS: Unión va por un recibimiento récord y busca reunir $1.700.000 para un partido histórico

El posible once titular de Unión

Matías Tagliamonte; Lautaro Vargas, Alex Maizon Rodríguez, Valentín Fascendini, Mateo Del Blanco; Julián Palacios, Mauricio Martínez, Mauro Pittón, Franco Fragapane; Agustín Colazo o Marcelo Estigarribia, Cristian Tarragona.

Unión Madelón equipo
Noticias relacionadas
union tiene a uno de los mejores 3 del pais: los numeros sobresalientes de mateo del blanco

Unión tiene a uno de los mejores 3 del país: los números sobresalientes de Mateo Del Blanco

lo que el hincha de union debe conocer para el cruce ante gimnasia (lp) en el 15 de abril

Lo que el hincha de Unión debe conocer para el cruce ante Gimnasia (LP) en el 15 de Abril

union cerro la fase regular del clausura como el segundo mejor visitante

Unión cerró la fase regular del Clausura como el segundo mejor visitante

se paso a diciembre la asamblea en union para aprobar la memoria y balance

Se pasó a diciembre la Asamblea en Unión para aprobar la Memoria y Balance

Lo último

Más de 60 mil docentes, directivos, secretarios, preceptores y asistentes escolares cobrarán el incentivo mensual: los montos

Más de 60 mil docentes, directivos, secretarios, preceptores y asistentes escolares cobrarán el incentivo mensual: los montos

Colapinto se divierte antes del Gran Premio de Las Vegas: Thats amore rumbo a la Fórmula 1

Colapinto se divierte antes del Gran Premio de Las Vegas: "That's amore" rumbo a la Fórmula 1

La renovación que se viene en el plantel de Colón con el aval de Medrán

La renovación que se viene en el plantel de Colón con el aval de Medrán

Último Momento
Más de 60 mil docentes, directivos, secretarios, preceptores y asistentes escolares cobrarán el incentivo mensual: los montos

Más de 60 mil docentes, directivos, secretarios, preceptores y asistentes escolares cobrarán el incentivo mensual: los montos

Colapinto se divierte antes del Gran Premio de Las Vegas: Thats amore rumbo a la Fórmula 1

Colapinto se divierte antes del Gran Premio de Las Vegas: "That's amore" rumbo a la Fórmula 1

La renovación que se viene en el plantel de Colón con el aval de Medrán

La renovación que se viene en el plantel de Colón con el aval de Medrán

La campaña de vacunación sigue en el verano y llegará a las colonias de vacaciones

La campaña de vacunación sigue en el verano y llegará a las colonias de vacaciones

Los Murciélagos siguen imparables en la Copa Tango: le ganaron 1-0 a Tailandia

Los Murciélagos siguen imparables en la Copa Tango: le ganaron 1-0 a Tailandia

Ovación
Medrán es el técnico ideal para que siga en Colón porque conoce bien la categoría

"Medrán es el técnico ideal para que siga en Colón porque conoce bien la categoría"

Santa Fe ganó el clásico y es finalista del Torneo Argentino Juvenil

Santa Fe ganó el clásico y es finalista del Torneo Argentino Juvenil

Arrancaron los cuartos de final del Clausura Chijí Serenotti

Arrancaron los cuartos de final del Clausura Chijí Serenotti

Fuerte cruce entre Colapinto y Stroll: Que se enfoque en sumar un punto

Fuerte cruce entre Colapinto y Stroll: "Que se enfoque en sumar un punto"

Colapinto se divierte antes del Gran Premio de Las Vegas: Thats amore rumbo a la Fórmula 1

Colapinto se divierte antes del Gran Premio de Las Vegas: "That's amore" rumbo a la Fórmula 1

Policiales
Detuvieron a ladrones que entraron a robar en dos escuelas: uno en Laguna Paiva y otro en Santa Fe

Detuvieron a ladrones que entraron a robar en dos escuelas: uno en Laguna Paiva y otro en Santa Fe

Villa California: vecinos redujeron al presunto pirómano y lo entregaron a la Policía

Villa California: vecinos redujeron al presunto pirómano y lo entregaron a la Policía

Detuvieron a Brian Bilbao, uno de los prófugos más buscados de Santa Fe: trasladaba más de 400 kilos de cocaína

Detuvieron a Brian Bilbao, uno de los prófugos más buscados de Santa Fe: trasladaba más de 400 kilos de cocaína

Escenario
Después de brillar en EEUU, Bandalos Chinos llega a Santa Fe presentando Vandalos, su último disco.

Después de brillar en EEUU, Bandalos Chinos llega a Santa Fe presentando "Vandalos", su último disco.

Noche de rock santafesino en Tribus: Farah e Invisibles vuelven a los escenarios

Noche de rock santafesino en Tribus: Farah e Invisibles vuelven a los escenarios

Efraín Colombo presenta Santa Fe en Canciones

Efraín Colombo presenta "Santa Fe en Canciones"

Caras Nuevas presenta su primer disco Caos en los 20

Caras Nuevas presenta su primer disco "Caos en los 20"

De 450 postulantes a 40 elegidos: así quedó la delegación santafesina para Cosquín 2026

De 450 postulantes a 40 elegidos: así quedó la delegación santafesina para Cosquín 2026