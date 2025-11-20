Unión afronta una semana clave con la mirada puesta en su histórico estreno en octavos de final. Leonardo Madelón evalúa ajustes puntuales pensando en optimizar el rendimiento del equipo, confiando en la estructura que sostuvo durante gran parte del torneo. La expectativa deportiva se combina con la presión propia de una instancia inédita para el club.
Unión apuesta fuerte: Madelón prepara el equipo para enfrentar a Gimnasia de La Plata
Unión define su equipo para el debut en octavos: Madelón mantendría la base titular y analiza una única duda en ataque para acompañar a Cristian Tarragona.
Por Ovación
El Tatengue forma casi de memoria
Uno de los cambios confirmados es el ingreso de Lautaro Vargas, quien recupera su lugar tras cumplir la sanción por acumulación de amarillas. El defensor fue titular en 15 de los 16 partidos del torneo y ocuparía el lugar de Emiliano Álvarez. Además, Franco Fragapane reafirma su presencia como titular en la banda izquierda. Se trata de un equipo que mantiene la base y forma casi de memoria, como expresó Madelón tras el empate ante Belgrano: “Me cortan la luz de mi casa y sé dónde está todo”.
La única incógnita en ataque
La duda principal pasa por quién será el acompañante de Cristian Tarragona en la delantera. Entre las opciones que maneja el entrenador aparecen Agustín Colazo o Marcelo Estigarribia, dos alternativas con características distintas, lo que podría definir el planteo ofensivo.
LEER MÁS: Unión va por un recibimiento récord y busca reunir $1.700.000 para un partido histórico
El posible once titular de Unión
Matías Tagliamonte; Lautaro Vargas, Alex Maizon Rodríguez, Valentín Fascendini, Mateo Del Blanco; Julián Palacios, Mauricio Martínez, Mauro Pittón, Franco Fragapane; Agustín Colazo o Marcelo Estigarribia, Cristian Tarragona.