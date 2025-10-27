El Atlético de Madrid de Thiago Almada, Nico González Julián Álvarez y Nahuel Molina, visita este lunes al Betis de Gio Lo Celso en el marco de la fecha 10 de la Liga española.
Atlético de Madrid y Betis, mano a mano para acercarse a la cima en La Liga
El equipo de Julián Álvarez busca una victoria de visitante para no quedar tan lejos de los primeros lugares.
Por Ovación
27 de octubre 2025 · 06:50hs
El encuentro se disputa desde las 17 horas de la Argentina en el estadio Benito Villamarín, y se podrá seguir en vivo por DSports y DGO.
El equipo dirigido por el Cholo Simeone marcha quinto en la Liga, a 16 puntos de la cima, igual cantidad que el anfitrión.
Probables formaciones de Betis vs Atlético de Madrid
Real Betis: López; Héctor Bellerin, Marc Bartra, Natan, Junior Firpo; Pablo Fornals, Lo Celso, Amrabat; Antony, Hernández, Abdé.
Atlético de Madrid: Oblak; Marcos Llorente, Giménez, Le Normand, Hancko; Giuliano, Barrios, Koke, N. González; Álex Baena, Julián Álvarez.