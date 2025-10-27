Atlético de Madrid y Betis, mano a mano para acercarse a la cima en La Liga

El equipo de Julián Álvarez busca una victoria de visitante para no quedar tan lejos de los primeros lugares.

El Atlético de Madrid de Thiago Almada, Nico González Julián Álvarez y Nahuel Molina , visita este lunes al Betis de Gio Lo Celso en el marco de la fecha 10 de la Liga española.

El encuentro se disputa desde las 17 horas de la Argentina en el estadio Benito Villamarín , y se podrá seguir en vivo por DSports y DGO.

El equipo dirigido por el Cholo Simeone marcha quinto en la Liga, a 16 puntos de la cima, igual cantidad que el anfitrión.

Probables formaciones de Betis vs Atlético de Madrid

Real Betis: López; Héctor Bellerin, Marc Bartra, Natan, Junior Firpo; Pablo Fornals, Lo Celso, Amrabat; Antony, Hernández, Abdé.

Atlético de Madrid: Oblak; Marcos Llorente, Giménez, Le Normand, Hancko; Giuliano, Barrios, Koke, N. González; Álex Baena, Julián Álvarez.