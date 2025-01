Atlético Mineiro, durísimo con Matías Zaracho tras su pase a Racing

“La Academia”, presidida por Diego Milito, está a un paso de oficializar la llegada del futbolista y, desde el "Galo", dieron a conocer el trasfondo de las negociaciones para intentar renovar el contrato con el jugador y no escondieron su enfado por la situación al no poder alcanzar un acuerdo.

En este contexto, habló Víctor Bagy, Director Deportivo del Galo: "Cuando contratamos a (Gabriel) Milito en Argentina, nos sentamos con el staff del deportista, que había señalado la intención de renovación. Desde marzo iniciamos esta intención, hicimos una propuesta inicial, que el representante consideró muy baja".

Zaracho, objeto de duras críticas de Atlético Mineiro

“Nos reunimos o hablamos con el representante de Zaracho en innumerables ocasiones, nunca nos respondió, nunca nos envió una contrapropuesta. Algunas veces dijo que vendría a Belo Horizonte para discutir esta renovación, algo que no sucedió; dijo que venía a São Paulo, luego a Belo Horizonte, fue a São Paulo y dijo que por problemas personales volvería a la Argentina, pero sabíamos que estaba en Belo Horizonte”, remarcó.

Y agregó: “Habíamos agendado una reunión con el representante del deportista el día previo al partido contra River Plate, en las semifinales. Programamos la reunión en el hotel donde estábamos hospedados; él no se presentó. Hicimos una nueva propuesta, se la enviamos por correo electrónico, no respondió, no llamó. Le entregué la propuesta en mano a Zaracho, pero no nos respondió”.

Posteriormente, explicó por qué decidieron aceptar la oferta de Racing: "Se hizo todo lo posible para que pudiéramos renovar, y ante la falta de respuesta, hubo una propuesta de ellos. El contrato nos dejó debilitados, y era una forma de tener una recompensa económica, ya que el deportista no iba a renovar".

"Eso demostró una falta de respeto y lealtad. Nosotros siempre tratamos al jugador con mucho cariño y respeto”, sentenció.