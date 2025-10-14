Uno Santa Fe | Ovación | Atlético de Rafaela

Atlético de Rafaela, con todo listo para ir por el ascenso a la Primera Nacional

Atlético de Rafaela enfrentará a Ciudad de Bolívar, el domingo 19 de octubre, a las 16, en San Nicolás, en busca de su retorno a la Primera Nacional.

14 de octubre 2025 · 11:16hs
Atlético de Rafaela, con todo listo para ir por el ascenso a la Primera Nacional

La Opinión

Se terminó de cerrar el mapa rumbo al ascenso en el Torneo Federal A 2025: Ciudad de Bolívar y Atlético de Rafaela serán los finalistas que lucharán por el primer boleto a la Primera Nacional, en un partido decisivo que se jugará el domingo 19 de octubre a las 16:00 en el Estadio Único de San Nicolás.

En caso de empate en los 90 minutos, el ascenso se definirá por penales, cada club dispondrá de 5.000 entradas para sus hinchadas, con sectores asignados y venta anticipada para evitar aglomeraciones el mismo día del encuentro.

El ganador de la serie entre Ciudad de Bolívar y Atlético de Rafaela tendrá el primer ascenso a la segunda categoría del fútbol argentino y el perdedor no queda eliminado, sino que ingresará a la Reválida para seguir luchando por el segundo ascenso.

La definición promete ser apasionante: por un lado, Atlético de Rafaela busca volver rápidamente a la división donde fue protagonista durante largo tiempo, y por el otro, Ciudad de Bolívar intentará lograr un hito histórico, dado que nunca vivió el salto a la Primera Nacional.

El mecanismo del torneo también dejó definidas las series de la Tercera Etapa de la Reválida por el segundo ascenso.

Los enfrentamientos configurados por el segundo ascenso son los siguientes:

  • Sportivo Belgrano vs Guillermo Brown
  • Argentino de Monte Maíz vs Douglas Haig
  • Olimpo vs Kimberley
  • Gimnasia de Chivilcoy vs Juventud Antoniana
  • San Martín de Formosa vs Costa Brava
  • Deportivo Rincón vs 9 de Julio de Rafaela
  • Sarmiento de La Banda vs Sportivo Atenas.

Estas llaves se disputarán a ida y vuelta el 19 de octubre (ida) y el 2 de noviembre (vuelta), con definición de local ventaja deportiva para el equipo mejor posicionado en la fase regular en caso de empate global.

Atlético de Rafaela Bolívar Primera Nacional
Unión recibirá este martes en el predio Nery Pumpido al puntero Colón de San Justo.

Comienza la disputa de la 8° fecha del Clausura Norberto Serenotti

cuenta regresiva para la 1ª maraton lagunera de regatas

Cuenta regresiva para la 1ª Maratón Lagunera de Regatas

invitado de lujo: daddy yankee estuvo en el entrenamiento de la seleccion

Invitado de lujo: Daddy Yankee estuvo en el entrenamiento de la Selección

el enojo del kily gonzalez con los hinchas de platense por los insultos a los jugadores

El enojo del Kily González con los hinchas de Platense por los insultos a los jugadores

Los grandes dilemas que debe resolver Leo Madelón en Unión

Los grandes dilemas que debe resolver Leo Madelón en Unión

El Gobierno fijó el fin de las cabinas de peaje y la implementación del nuevo sistema: de qué se trata

El Gobierno fijó el fin de las cabinas de peaje y la implementación del nuevo sistema: de qué se trata

Incertidumbre en Unión: versiones cruzadas sobre el futuro de Casasol

Incertidumbre en Unión: versiones cruzadas sobre el futuro de Casasol

Los grandes dilemas que debe resolver Leo Madelón en Unión

Los grandes dilemas que debe resolver Leo Madelón en Unión

El Gobierno fijó el fin de las cabinas de peaje y la implementación del nuevo sistema: de qué se trata

El Gobierno fijó el fin de las cabinas de peaje y la implementación del nuevo sistema: de qué se trata

Incertidumbre en Unión: versiones cruzadas sobre el futuro de Casasol

Incertidumbre en Unión: versiones cruzadas sobre el futuro de Casasol

El plan que pretende desplegar Medrán en Colón antes de fin de año

El plan que pretende desplegar Medrán en Colón antes de fin de año

Leonardo Madelón, DT de Unión: compartió su experiencia en la primera jornada de Fútbol y un poco más

Leonardo Madelón, DT de Unión: compartió su experiencia en la primera jornada de "Fútbol y un poco más"

Luna y Acevedo, sobre el ascenso de Unión: Todavía no caemos de lo que logramos

Luna y Acevedo, sobre el ascenso de Unión: "Todavía no caemos de lo que logramos"

Leonardo Madelón, DT de Unión: compartió su experiencia en la primera jornada de Fútbol y un poco más

Leonardo Madelón, DT de Unión: compartió su experiencia en la primera jornada de "Fútbol y un poco más"

De Unión al sueño de enfrentar a Messi: la historia del puertorriqueño Ricky Rivera

De Unión al sueño de enfrentar a Messi: la historia del puertorriqueño Ricky Rivera

Ezequiel Medrán: Fue fuerte ver el ascenso de Gimnasia de Mendoza desde afuera

Ezequiel Medrán: "Fue fuerte ver el ascenso de Gimnasia de Mendoza desde afuera"

Cuenta regresiva para la 1ª Maratón Lagunera de Regatas

Cuenta regresiva para la 1ª Maratón Lagunera de Regatas

Murió un motociclista al chocar con un camión en la esquina de Peñaloza y Alberti

Murió un motociclista al chocar con un camión en la esquina de Peñaloza y Alberti

Detuvieron a un hombre de 43 años con un arma de guerra cargada con cinco balas en bulevar Pellegrini y 25 de Mayo

Detuvieron a un hombre de 43 años con un arma de guerra cargada con cinco balas en bulevar Pellegrini y 25 de Mayo

Terror en Villa Hipódromo: 26 disparos contra una vivienda ubicada a metros del Comando Radioeléctrico

Terror en Villa Hipódromo: 26 disparos contra una vivienda ubicada a metros del Comando Radioeléctrico

Laura Azcurra se presenta en Santa fe con Frida Viva la vida

Laura Azcurra se presenta en Santa fe con "Frida Viva la vida"

An Espil & Cirilo Fernández llegan a HUB con toda la sensibilidad del jazz, pop y r&b

An Espil & Cirilo Fernández llegan a HUB con toda la sensibilidad del jazz, pop y r&b

Últimas entradas: El Cumbión de la Delio Valdez llega a HUB con toda su fiesta presentando El Desvelo

Últimas entradas: El Cumbión de la Delio Valdez llega a HUB con toda su fiesta presentando "El Desvelo"

Bravos Muchachitos! celebra el día de la Lealtad Ricotera en Tribus

Bravos Muchachitos! celebra el día de la Lealtad Ricotera en Tribus

Los Rancheros llegan a Santa Fe presentando su último disco En la Radio junto a todos sus éxitos

Los Rancheros llegan a Santa Fe presentando su último disco "En la Radio" junto a todos sus éxitos