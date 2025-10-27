Atlético Tucumán confirmó la salida de Pusineri y el interinato de Colace

Lucas Pusineri, dejó su cargo de común acuerdo con la dirigencia de Atlético Tucumán y se convierte en el noveno en hacerlo en este Torneo Clausura

Lucas Pusineri dejó su cargo este lunes de común acuerdo con la dirigencia de Atlético Tucumán tras los malos resultados, en una liga Profesional que ya se comió a nueve técnicos .

Luego de las últimas dos derrotas ante Instituto y San Lorenzo, el entrenador coqueteó con dejar el cargo a mediados de la semana pasada pero, en el inicio de esta, previo al viaje a Buenos Aires para enfrentar a Independiente, llegó a un acuerdo para su alejamiento del puesto.

El Club Atlético Tucumán informa que en el día de la fecha, y de común acuerdo, Lucas Pusineri ha dejado de ser el Director Técnico del plantel de Primera División.



Agradecemos a Lucas y a todo su cuerpo técnico por el compromiso, la dedicación y el profesionalismo demostrados… — Atlético Tucumán (@ATOficial) October 27, 2025

Tras una gran primera etapa en 2022, el segundo ciclo de Pusineri en Atlético Tucumán no fue como se esperaba. Dirigió 28 partidos de los cuales ganó 10, empató 4 y perdió 14, representando una efectividad del 40 por ciento.

Sin embargo, a falta de tres fechas para el final de la fase regular de este Torneo Clausura, el equipo tucumano se encuentra en los puestos de clasificación para los playoffs.

El exentrenador de Independiente será reemplazado por el director técnico de la Reserva, Hugo Colace, que dirigirá en Avellaneda el sábado ante el Rojo.

¡Comenzó el ciclo de Hugo Colace!



El entrenador, quien venía desempeñándose al frente de la División Reserva, fue presentado ante el plantel profesional por parte de la Comisión Directiva.



Inmediatamente dirigió su primera práctica en el complejo Salmoiraghi, dando inicio… — Atlético Tucumán (@ATOficial) October 27, 2025

Así, Pusineri se suma a la lista de 26 entrenadores que dejaron su cargo esta temporada en la élite del fútbol argentino. Los últimos habían sido Walter Ribonetto en Godoy Cruz de Mendoza y Cristian Fabbiani en Newell´s Old Boys de Rosario.