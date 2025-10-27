Uno Santa Fe | Ovación | Atlético Tucumán

Atlético Tucumán confirmó la salida de Pusineri y el interinato de Colace

Lucas Pusineri, dejó su cargo de común acuerdo con la dirigencia de Atlético Tucumán y se convierte en el noveno en hacerlo en este Torneo Clausura

27 de octubre 2025 · 15:19hs
@ATOficial

Lucas Pusineri dejó su cargo este lunes de común acuerdo con la dirigencia de Atlético Tucumán tras los malos resultados, en una liga Profesional que ya se comió a nueve técnicos.

Atlético Tucumán se quedó sin técnico

Luego de las últimas dos derrotas ante Instituto y San Lorenzo, el entrenador coqueteó con dejar el cargo a mediados de la semana pasada pero, en el inicio de esta, previo al viaje a Buenos Aires para enfrentar a Independiente, llegó a un acuerdo para su alejamiento del puesto.

Tras una gran primera etapa en 2022, el segundo ciclo de Pusineri en Atlético Tucumán no fue como se esperaba. Dirigió 28 partidos de los cuales ganó 10, empató 4 y perdió 14, representando una efectividad del 40 por ciento.

Sin embargo, a falta de tres fechas para el final de la fase regular de este Torneo Clausura, el equipo tucumano se encuentra en los puestos de clasificación para los playoffs.

El exentrenador de Independiente será reemplazado por el director técnico de la Reserva, Hugo Colace, que dirigirá en Avellaneda el sábado ante el Rojo.

Así, Pusineri se suma a la lista de 26 entrenadores que dejaron su cargo esta temporada en la élite del fútbol argentino. Los últimos habían sido Walter Ribonetto en Godoy Cruz de Mendoza y Cristian Fabbiani en Newell´s Old Boys de Rosario.

Condenan a 23 años de prisión a los asesinos de Gastón Copes, el joven atacado a balazos en Las Cinco Esquinas

¿Cobrará Colón? Conmebol le adelantaría dinero a Platense por su actuación en la Libertadores

Sadop exige la urgente reapertura de la paritaria docente y reclama un cambio en la política salarial del Gobierno

Condenan a 23 años de prisión a los asesinos de Gastón Copes, el joven atacado a balazos en Las Cinco Esquinas

¿Cobrará Colón? Conmebol le adelantaría dinero a Platense por su actuación en la Libertadores

Sadop exige la urgente reapertura de la paritaria docente y reclama un cambio en la política salarial del Gobierno

Atlético Tucumán confirmó la salida de Pusineri y el interinato de Colace

Colón encara su última semana con dudas y cruzando los dedos de que nadie se lesione

