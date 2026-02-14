Atlético Tucumán y Estudiantes Río Cuarto, duelo de urgencias en el José Fierro

Con realidades apremiantes en el arranque del Apertura 2026, Atlético Tucumán y Estudiantes de Río Cuarto se miden en el José Fierro.

Atlético Tucumán y Estudiantes de Río Cuarto se enfrentan este sábado desde las 22.00 en el Monumental José Fierro, por la quinta jornada del Torneo Apertura 2026. Ambos arrastran un inicio deficitario y necesitan puntos para reacomodarse en la tabla y sostener aspiraciones de playoffs .

El presente del Decano dista de ser el ideal. El equipo conducido por Hugo Colace aún no logró amalgamar intensidad con claridad en los últimos metros. La caída ante Sarmiento dejó expuesta una estructura que presiona alto, pero que sufre en las transiciones defensivas y carece de profundidad por carriles interiores.

La reconversión de Renzo Tesuri, de extremo a volante interno, simboliza la búsqueda de mayor circulación y sorpresa entre líneas, aunque el equipo todavía no consigue sincronizar movimientos ni sostener posesiones largas en campo rival.

Enfrente estará un Estudiantes de Río Cuarto que tampoco encuentra regularidad. El conjunto de Iván Delfino evidencia orden en el bloque medio y disciplina táctica, pero padece una alarmante falta de eficacia: apenas un gol en cuatro presentaciones. La sequía ofensiva condiciona cualquier plan de partido y obliga a maximizar cada pelota parada o transición directa.

Probables formaciones de Atlético Tucumán y Estudiantes (RC)

Atlético Tucumán: Luis Ingolotti; Leonel Di Plácido, Gianluca Ferrari, Gastón Suso, Gabriel Compagnucci; Renzo Tesuri, Ezequiel Ham, Kevin Ortiz; Alexis Segovia, Nicolás Laméndola y Leandro Díaz. DT: Hugo Colace.

Estudiantes (RC): Renzo Bacchia; Tomás Olmos, Sergio Ojeda, Juan Antonini, Tobías Ostchega; Martín Garnerone, Matías Valenti, Siro Rosané; Francisco Romero, Tomás González y Mateo Bajamich. DT: Iván Delfino.

Datos del partido