Las Leonas vencieron con contundencia a Australia en Hobart

La selección argentina femenina de hockey sobre césped, Las Leonas, derrotó 3-0 a Australia en Hobart y completó con puntaje alto su participación en la ventana de la Pro Liga en ese país.En el mismo escenario que hace sólo tres días, en el que ganaron por la mínima, 1-0, Las Leonas volvieron a derrotar a Australia en el Tasmania Hockey Centre. Esta vez, el resultado fue mayor gracias a los tantos de Zoe Díaz, Eugenia Trinchinetti y Agustina Gorzelany.

El partido comenzó con un primer cuarto de trámite parejo, sin situaciones claras para ninguno de los dos equipos. La paridad se rompió al inicio del segundo parcial: a los 17 minutos, Zoe Díaz presionó la salida australiana, recuperó la bocha y, tras una gran definición de revés en el mano a mano con la arquera, estableció el 1-0. Argentina tuvo chances de ampliar desde el fijo, pero la defensa local evitó una mayor diferencia antes del descanso.

En el tercer cuarto, Cristina Cosentino fue clave para sostener el resultado, desactivando un contragolpe y un córner corto australiano. La respuesta ofensiva de Argentina no tardó en llegar: Sofía Cairo desbordó por la banda izquierda y envió un centro preciso que Eugenia Trinchinetti conectó para poner el 2-0.

El golpe definitivo llegó en el amanecer del último cuarto. Agustina Gorzelany capitalizó un nuevo córner corto para sellar el 3-0 final. Con una defensa sólida y la insistencia ofensiva que caracterizó a todo el ciclo, las Leonas se despiden de Australia con un saldo sumamente positivo, habiendo ganado la totalidad de los puntos en juego ante Irlanda y el conjunto local. El proximo compromiso internacional del seleccionado será en Bélgica al disputar una nueva ventana de FIH Pro League del 13 al 21 de junio.