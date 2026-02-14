Uno Santa Fe | Ovación | Las Leonas

Las Leonas vencieron con contundencia a Australia en Hobart

El seleccionado argentino femenino de hockey, Las Leonas, completó una ventana perfecta en territorio australiano al imponerse a las anfitrionas por 3 a 0.

Ovación

Por Ovación

14 de febrero 2026 · 10:09hs
La selección argentina femenina de hockey sobre césped, Las Leonas, derrotó 3-0 a Australia en Hobart y completó con puntaje alto su participación en la ventana de la Pro Liga en ese país.En el mismo escenario que hace sólo tres días, en el que ganaron por la mínima, 1-0, Las Leonas volvieron a derrotar a Australia en el Tasmania Hockey Centre. Esta vez, el resultado fue mayor gracias a los tantos de Zoe Díaz, Eugenia Trinchinetti y Agustina Gorzelany.

Las Leonas pisaron fuerte en Australia

Las Leonas cerraron su paso por Hobart con una actuación inmejorable. En el último encuentro de la ventana de la FIH Pro League, el seleccionado nacional venció 3-0 a Australia, completando así una serie perfecta de cuatro victorias consecutivas. Los goles que sellaron el triunfo fueron convertidos por Zoe Díaz, Eugenia Trinchinetti y Agustina Gorzelany.

El partido comenzó con un primer cuarto de trámite parejo, sin situaciones claras para ninguno de los dos equipos. La paridad se rompió al inicio del segundo parcial: a los 17 minutos, Zoe Díaz presionó la salida australiana, recuperó la bocha y, tras una gran definición de revés en el mano a mano con la arquera, estableció el 1-0. Argentina tuvo chances de ampliar desde el fijo, pero la defensa local evitó una mayor diferencia antes del descanso.

image

En el tercer cuarto, Cristina Cosentino fue clave para sostener el resultado, desactivando un contragolpe y un córner corto australiano. La respuesta ofensiva de Argentina no tardó en llegar: Sofía Cairo desbordó por la banda izquierda y envió un centro preciso que Eugenia Trinchinetti conectó para poner el 2-0.

El golpe definitivo llegó en el amanecer del último cuarto. Agustina Gorzelany capitalizó un nuevo córner corto para sellar el 3-0 final. Con una defensa sólida y la insistencia ofensiva que caracterizó a todo el ciclo, las Leonas se despiden de Australia con un saldo sumamente positivo, habiendo ganado la totalidad de los puntos en juego ante Irlanda y el conjunto local. El proximo compromiso internacional del seleccionado será en Bélgica al disputar una nueva ventana de FIH Pro League del 13 al 21 de junio.

Las Leonas hockey Australia Liga
