La lesión por la que se congeló la llegada de Cetré a Boca

Boca tenía todo acordado con Estudiantes para comprar al colombiano Edwuin Cetré, pero todo se congeló luego de unos estudios médicos.

14 de febrero 2026 · 14:27hs
La lesión por la que se congeló la llegada de Cetré a Boca

Boca tenía todo acordado con Estudiantes de La Plata para cerrar la incorporación del colombiano Edwuin Cetré, que es uno de los jugadores más desequilibrantes del fútbol argentino. Sin embargo, todo se congeló de la noche a la mañana luego de unos estudios médicos.

¿Por qué se cayó el pase de Cetré a Boca?

El Xeneize iba a desembolsar cerca cerca de 5 millones de dólares, propuesta que Estudiantes había aprobado. Pero la revisión médica reveló una lesión del colombiano por la que Boca decidió desistir al menos momentáneamente de su incorporación.

Según los estudios realizados, la lesión estaría vinculada a una cicatriz por una operación de meniscos a la que se sometió Cetré en el 2018, cuando jugaba para el Santos Laguna de México.

Luego de conocer esta situación, y aunque Estudiantes asegura que no implica un riesgo a nivel profesional para el colombiano, Boca decidió cambiar las condiciones y ofrecer un préstamos con cargo y opción de compra por el monto pactado.

Mientras la llegada de Cetré a Boca parece estar prácticamente caída, Athletico Paranaense de Brasil, que primero había dado marcha atrás por la misma lesión, avanzó de nuevo en busca del colombiano que protagoniza una de las mayores novelas en este mercado de pases.

La negociación frustrada por Cetré sería el segundo golpe que sufre Boca negociando en los últimos meses, ya que tampoco pudo llegar a buen puerto cuando buscaba incorporar al también colombiano Marino Hinestroza.

En este mercado de pases Boca solo pudo cerrar dos refuerzos. Uno de ellos fue el mediocampista Santiago Ascacíbar, mientras que el otro fue el delantero paraguayo Ángel Romero.

Boca Cetré Estudiantes
