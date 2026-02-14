Uno Santa Fe | Ovación | Gimnasia y Esgrima

Gimnasia y Esgrima de Santa Fe dio batalla pero fue derrotado en Catamarca

En el comienzo de la fecha 7 de la Liga Nacional Masculina, Gimnasia y Esgrima de Santa Fe cayó ante Ateneo de Catamarca en el tie break.

14 de febrero 2026 · 10:00hs
Gimnasia y Esgrima cayó frente a Ateneo en Catamarca en el tie break.

Se puso en marcha la fecha 7 de la Liga Nacional Masculina que organiza la FeVA con acción en Salta y en Catamarca. Resultó triunfo en tie break de Ateneo Mariano Moreno y de Citta Villa Constitución. En Saujil, Ateneo se lo dio vuelta a Gimnasia y Esgrima, mientras que Citta sufrió en tierras salteñas pero festejó en el tie break. En la presente jornada de sábado se presentan en San Juan, Villa Dora y Libertad de San Jerónimo Norte.

Intensa jornada para Gimnasia en Saujil

Gimnasia y Esgrima de Santa Fe todavía debe estar lamentándose lo que estuvo muy conseguir pero que lamentablemente se le escapó de la manos en el tie break ante un muy buen equipo. Ateneo Mariano Moreno se impuso al conjunto santafesino por 3 a 2 en la localidad de Saujil, en el departamento Pomán en la provincia de Catamarca.

Fue un partido intenso, muy disputado, en el que Gimnasia y Esgrima lo iba ganando por 2 a 0, pero que luego comenzó a tener algunas falencias, aunque siguió dando batalla, pero Ateneo Mariano Moreno demostró mucha integridad y se aprovechó del momento de desconcierto de los Mensana santafesino y los superó por 3 a 2 con parciales de 23-25, 20-25, 25-22, 26-24 y 15-12.

En el flamante estadio polideportivo inaugurado a fines del año pasado, ubicada en la ciudad deportiva de ciudad de Saujil, a unos 176 kilómetros al norte de la capital catamarqueña, con los arbitrajes de Antonio Burgos y Mario Barrionuevo, la escuadra santafesina presentó la siguiente alineación: Bruno Casis, Alfonso Sánchez, ALejo Cepero, Santiago Martin Ramella, Augusto Landi, Agustín Santiago Alberto, Emiliano Peker, Patricio Minetti, Agustín Moyano, Fabricio Lógica (capitán), David Oscar Sessa, Emanuel Pastorelli, Giuliano Arletaz y Luciano Caiafa.

LEER MÁS: Arranca el séptimo capítulo de la Liga Nacional Masculina para Gimnasia, Villa Dora y Libertad

Tras perder en Catamarca frente a Ateneo, ahora Gimnasia y Esgrima viajará hasta la provincia de Salta para medirse el domingo 15 en el microestadio Delmi a Infernales Vóley con los arbitrajes de Fabián Concia y Fernando Plaza. En el otro cotejo de la noche del viernes, Citta de Villa Constitución superó a los salteños por 3 a 2.

Villa Dora y Libertad juegan en San Juan

Cuatro cotejos de la Zona A de la competencia federal organizada por la FeVA se disputarán en la noche del sábado en diferentes puntos del país. En lo que hace a los representantes de la Asociación Santafesina, a partir de las 21, en el estadio Marcelo García, Villa Dora visitará a Obras de San Juan con los arbitrajes de Carlos Dalinger y Jonatan Escudero. Por su parte, en Villa Krause, a las 21, Libertad de San Jerónimo Norte jugará con Unión Vecinal de Trinidad con los arbitrajes de Yesica Sotelo y Marcelo Pierobon.

Villa Dora, el conjunto conducido por Diego Merli, volverá a jugar el domingo 15, a las 19, frente a Unión Vecinal de Trinidad y en el caso de Libertad de San Jerónimo Norte, que tiene como conductor a Estanislao Vachino lo hará ante Obras de San Juan.

Además de Villa Dora y Libertad (SJN), en el parque escolar Enrique Berduc, Paraná Rowing recibirá a Lafinur de San Luis, y en el estadio Luis Butta, Echague de Paraná lo hará con La Calera de Córdoba. Las posiciones están de la siguiente forma: Villa Dora 22, La Calera de Córdoba 20, Obras de San Juan 19, Paraná Rowing 17, Unión Vecinal de Trinidad 17, Libertad de San Jerónimo Norte 13, Lafinur de San Luis 9 y Echagúe de Paraná 5.

