Unión se planta tras el avance de Botafogo por el uruguayo Maizon Rodríguez

Unión rechazó la primera oferta de Botafogo por el defensor uruguayo Maizon Rodríguez y tomó una postura clara. ¿Vendrá una mejor propuesta?

Ovación

Por Ovación

14 de febrero 2026 · 14:21hs
Prensa Unión

Antes del partido ante San Lorenzo, surgió el interés concreto de Botafogo de Brasil por Maizon Rodríguez. La dirigencia de Unión recibió la propuesta, que consistía en un préstamo hasta diciembre con opción de compra obligatoria, pero no convenció. Tal como informó UNO Santa Fe, el club únicamente analizará ofertas de venta.

La decisión no sorprende si se tiene en cuenta el presente del jugador. Rodríguez se consolidó como titular indiscutido, mostrando un nivel ascendente que lo transformó en pieza clave dentro del esquema de Leonardo Madelón. La dirigencia entiende que, más allá de los cinco partidos que ya se disputaron en el Torneo Apertura 2026, el jugador tiene un valor estratégico y su salida no puede ser a préstamo ni por sumas bajas.

La postura de Unión sobre Maizon Rodríguez

Unión posee el 60% del pase de Maizon Rodríguez y, aunque no hay cláusula de salida automática, quien desee contratarlo deberá presentar una oferta sustancial. La postura del club es firme: mientras no aparezca un ofrecimiento que cumpla con las expectativas, el uruguayo seguirá defendiendo los colores rojiblancos en Santa Fe y consolidando su rol dentro del plantel.

Maizon Rodríguez

El interés internacional no sorprende: el rendimiento del charrúa se potenció notablemente, lo que genera apetito entre clubes de Brasil y otros mercados. Sin embargo, la prioridad de Unión es proteger su inversión deportiva y económica, asegurando que cualquier operación sea beneficiosa tanto para el club como para el jugador. Por ahora, Rodríguez sigue siendo un pilar del equipo y la dirigencia no tiene intenciones de ceder ante ofertas que no respeten ese valor. Ahora todo dependerá de si Botafogo vendrá a la carga con algo mejor.

