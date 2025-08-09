Báez y Etcheverry quieren llegar a tercera ronda en Cincinnati

Uno Santa Fe | Ovación | Báez

9 de agosto 2025 · 12:41hs
Los tenistas argentinos Sebastián Báez y Tomás Etcheverry jugarán este sábado, con el objetivo de meterse en la tercera ronda del Masters 1000 de Cincinnati, uno de los últimos torneos previos al US Open.

El primero de ellos en salir a la cancha será Etcheverry, quien no la tendrá para nada fácil ante el canadiense Felix Auger-Aliassime (23°).

Etcheverry viene de tener una buena actuación en el Masters 1000 de Cincinnati, donde alcanzó la tercera ronda, mientras que en su debut en Cincinnati le dio vuelta un partido increíble al chino Shang Juncheng.

El oriundo de La Plata está teniendo un 2025 realmente para el olvido, aunque desde que terminó su relación con su ex entrenador Horacio de la Peña comenzó a mostrar una versión renovada.

El encuentro está programado para no antes de las 13:10.

Inmediatamente después del partido entre Etcheverry y Auger-Aliassime, y en la misma cancha, será el turno de Báez.

La chance del bonaerense para seguir adelante

El jugador bonearense, que también está teniendo una temporada para el olvido, viene de conseguir su primer triunfo en canchas rápidas después de casi un año al ganarle en la primera ronda al belga David Goffin.

Su oponente este sábado será el canadiense Gabriel Diallo (30°), un jugador que está teniendo una gran progresión este año.

Báez Etcheverry Cincinnati
