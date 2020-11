Bahía, con ausencias y regresos para recibir a Unión

Y agrega sobre el partido entre Unión y Bahía por la Sudamericana: "Y este es un obstáculo que habrá que superar no solo durante el partido contra los argentinos, sino durante el resto de la temporada. Eso es porque Bahía ahora solo tiene cuatro opciones de defensores en la escuadra principal, ya que negociaron la cesión de Wanderson a Fortaleza hasta fines de 2021. Lucas Fonseca, Ernando, Juninho y Anderson Martins son los nombres disponibles para que los use el entrenador".

"A partir de la próxima cita, Tricolor no tendrá disponible a Lucas Fonseca por la lesión en el muslo que sufrió ante Bragantino, cuando abandonó el campo antes de los 10 minutos del 1er tiempo para que ingresara Anderson Martins. Antes, el equipo ya venía sufriendo con opciones limitadas en el sector por la ausencia de Ernando, que también estaba lesionado y no juega desde hace tres semanas, desde la lesión en la ida ante Melgar. Para alivio de Mano y de la afición, la camiseta número 14 se recuperó y participó en el entrenamiento del domingo con normalidad, a diferencia de Fonseca, que no salió al campo y no debería figurar mañana", destaca en otro tramo sobre la realidad de Bahía, que este martes recibirá a Unión.

image.png Mano Menezes contará con ausencias y retornos para el partido que Bahía animará ante Unión por la Sudamericana.

E indica: "El zaguero jugaba por la banda derecha y corre fuera para jugar en defensa, ya que Anderson Martins y Juninho tienen más ritmo, habiendo jugado incluso en la segunda etapa del partido en Bragança. Incluso más que la lesión de Ernando fue muscular, lo que requiere más cuidados. Para el partido contra São Paulo, el sábado (28), en Fonte Nova, para el rasileirão, el jugador recién contratado ya es otra malversación para Bahía, aunque acaba de entrar al campo. Anderson participó en tres juegos de la competencia y recibió una tarjeta amarilla en las tres apariciones".

"Esta es la misma situación que Lucas Fonseca. Incluso si se recupera de una lesión, está fuera del juego contra el São Paulo por el Brasileirão por acumulación de tarjetas. En una temporada tan apretada, las ausencias en cualquier sector ya se siente, especialmente en un club con opciones tan limitadas. Además de las lesiones y la suspensión, Mano se ocupa de la irregularidad de los deportistas. Incluso rotando todos los nombres disponibles en el plantel, el resultado esperado aún no ha llegado: con 34 goles encajados, Bahía tiene la peor defensa del Campeonato Brasileño, junto con el farolillo Goiás", cierra dicho sitio, sobre la realidad de Bahía, rival de Unión en los octavos de final de la Copa Sudamericana.