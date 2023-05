Baldassi: "Es una vergüenza suspender a Herrera"

En diálogo con Dial Deportivo (La Radio del UN0 - FM 106.3) expresó: "El tema si fue o no penal, hay una imprudencia de parte del jugador, no toma en su acción la precaución de ir a jugar el balón, reglamentariamente tengo consideraciones para decir que fue penal".

Más adelante apuntó: "A lo largo de los 90' hubo un árbitro que no fue creíble en sus decisiones, desembocó en ese final, los jugadores no le creen si venís actuando de esa manera".

Baldassi subrayó que "la estrategia de cada árbitro, si están de una manera hay que dejarla, hay que controlar el juego, tener una comunicación efectiva, estar cerca de la jugada, contar con una tolerancia que los jugadores vayan cumpliendo".

En referencia a la utilizando del VAR, el cordobés disparó: "No hay que acostumbrarse al VAR, que lo llame al árbitro, se confunden porque el árbitro pierde credibilidad. La tecnología llegó al fútbol como en otros deportes, el mecanismo ante un error claro y obvio se permite rectificar o ratificar un fallo, me hubiese encantado dirigir con VAR, me tocó 18 veces un Boca-River, tuve una jugada con Saviola difícil, saqué amarilla, a lo mejor con el VAR lo hubiera expulsado".

Antes de su despedida, no dudó en decir que "suspender a Herrera es una vergüenza, al árbitro hay que apoyarlo, yo lo designo y es el culpable, viene dirigiendo, al árbitro como persona en la profesión, no la debe estar pasando bien, esto es como ir al arco y te comes un gol, hay que acompañarlo, es merecedor de un respaldo, Herrera no se designó solo".