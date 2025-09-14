Banco añadió una victoria más en su estupendo invicto en el Oficial U21

Banco Provincial llegó a récord 22-0 luego de vencer como local con autoridad a su escolta, República del Oeste en el Oficial U21 de la ASB. Asimismo, se registraron éxitos de Almagro, Rivadavia, Colón (SF), Unión (SF) y Gimnasia. Todo el repaso de resultados y principales goleadores.
Banco Provincial llegó a récord 22-0 luego de vencer como local con autoridad a su escolta, República del Oeste en el Oficial U21 de la ASB.
TORNEO OFICIAL U21 - FECHA 22 - VIERNES 12 DE SEPTIEMBRE
Regatas (SF) 67 (Juan Lemos 15) - Colón (SF) 74 (Esteban Espinoza 25)
Banco Provincial 80 (Agustín Soria 26) - República del Oeste 62 (Pedro Govone 15)
Unión (SF) 76 (Mateo Belsito 17) - CUST 66 (Tomás Leoni 26)
Almagro 72 (Franco Mierke 23) - Macabi 59 (Juan Arredondo 13)
Rivadavia Juniors 104 (Luka Zilli 31) - Alma Juniors 47 (Santiago Blainq 16)
Gimnasia 73 (Iñaki Uriona 19) - El Quillá 54 (Agustín Alvarez 15)
TABLA DE POSICIONES
Banco Provincial 22-0; República del Oeste 18-4; Rivadavia 17-4; Almagro 16-6; Colón (SF) 14-7; Unión (SF) y Gimnasia 14-8; Regatas (SF) 9-13; Macabi 8-14; El Quillá 7-15; Alma Juniors 6-16 y CUST 3-19.