Banco añadió una victoria más en su estupendo invicto en el Oficial U21

Banco Provincial llegó a récord 22-0 luego de vencer como local con autoridad a su escolta, República del Oeste en el Oficial U21 de la ASB.

Banco Provincial llegó a récord 22-0 luego de vencer como local con autoridad a su escolta, República del Oeste en el Oficial U21 de la ASB. Asimismo, se registraron éxitos de Almagro, Rivadavia, Colón (SF), Unión (SF) y Gimnasia. Todo el repaso de resultados y principales goleadores.