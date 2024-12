Banco se consagró campeón de la Liga Santafesina de vóleibol

Para llegar a la final, Banco Provincial tuvo que ganarle a Gimnasia y Esgrima de Santa Fe por 2 a 0 en los cuartos de final, y en semifinales, doblegó por la misma diferencia a Unión de Santa Fe. Lo que habla a las claras de la muy buena temporada que tuvo el elenco de nuestra capital, que también tuvo un eficiente desempeño en el torneo Abierto organizado por Libertad de San Jerónimo Norte.

Villa Dora.jpg Villa Dora cayó en barrio Guadalupe frente a un muy duro elenco de Banco Provincial.

Banco Provincial: Victoria Canciani, Agostina Villagra, Villa, Stefani Baumgartner, Eberhardt, Josefina Suñé, Ciebot, Trevignani, Pilar Cina, Ana Torres, Joselina Pisán, Candela Monteporsi, Jazmín Molli (capitán) y Villanueva. Entrenador: Pablo Rivero. Ayudante: Nicolás Paira.

Villa Dora: Victoria Arnaudo, Folmer, Jazmín Ledesma, Lina Decoud, Emma Oldani, Micol Etcheverry, Bárbara Peralta, Catalina Turina, Abril Araya, Micaela Molina, y Eugenia Pereyra. Entrenador: Estanislao Vachino; asistente: Agustín Ramseyer.

Sensaciones del DT campeón de la ASV

"Las sensaciones son terribles, un partido larguísimo, y por suerte pudimos coronar el año con este título, que es muy bueno, y merecido para el equipo. Es el premio a lo que las chicas han hecho a lo largo de la temporada, terminamos invictos en todo el torneo local, no perdimos un sólo partido, así que más se puede pedir de un presente muy positivo" le dijo Rivero a UNO Santa Fe.

El entrenador de Banco Provincial consideró que "el partido fue duro, muy duro, arrancamos mejor nosotros, después no los dieron vuelta, pero las chicas entraron en sintonía nuevamente, y logramos ganarlo. No fue fácil, muy complicado, en realidad se jugó como una verdadera final. Se jugó de local, con todo el aliento del público atrás, pero por suerte lo pudimos sacar y festejar porque las chicas se lo merecían".

Pablo Rivero.jpg Pablo Rivero y su grupo de trabajo, conductores del plantel de Banco campeón de la Liga Santafesina.

Afirmó el DT de la escuadra de Guadalupe que "lo mejor del equipo fue la lucha, no darse por vencidas, seguir peleando hasta el final, hasta el último punto, y por eso digo que la entrega de las chicas fue fundamental. Villa Dora es un rival muy duro, no por nada llegó a esta instancia, ya el partido anterior habían demostrado que no sería sencillo, y lo refrendaron en este segundo encuentro".

"Tuvimos un buen año, la clave fue la regularidad, no tuvimos inconvenientes ni sobresaltos, pero esta es la parte final del torneo, a la que se llega ya un poco con el cansancio, pero con la satisfacción de haber logrado el objetivo que nos propusimos. Tengo un grupo de jugadoras que son muy buenas adentro y fuera de la cancha, y hoy dejaron todo para salir campeonas, hasta la última gota, ya que estaba pesado para jugar" finalizó el técnico que viene trabajando desde 2021 en la entidad de barrio Guadalupe.