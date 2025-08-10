Uno Santa Fe | Ovación | Banco

Banco sumó su tercera victoria y es uno de los puntero del Torneo Oficial

Por la tercera fecha del Torneo Oficial de hockey, Banco Provincial derrotó a El Quillá, mientras que La Salle Jobson ganó en Esperanza, y Santa Fe RC a Universitario.

Ovación

Por Ovación

10 de agosto 2025 · 10:05hs
Banco Provincial cosechó la tercera victoria en el Oficial de damas.

Banco Provincial cosechó la tercera victoria en el Oficial de damas.

Se disputó de manera parcial la tercera fecha del Torneo Oficial de damas que organiza la Asociación Santafesina de Hockey. En el sector principal se produjeron las victorias de Santa Fe Rugby, Banco Provincial y La Salle Jobson, mientras que en el ascenso consiguieron imponerse Colón, El Quillá Amarillo y Santa Fe Rugby Azul.

Lamentablemente los cotejos que debía disputar CRAI, ante Argentino de San Carlos y frente a Atlético Franck fueron suspendidos por el fallecimiento de Fabiana Ponce, jugadora de la Segunda División Gitana. También fueron postergados de Segunda División, Sub 19, y reserva. Con lo que las chicas de la autopista deberán recuperar estos cotejos, y también los de la segunda fecha, ante El Quillá por la Zona Campeonato, y frente a Santa Fe Rugby Club por el ascenso.

En uno de los duelos más destacados del tercer capítulo del certamen local, en el estadio Sergio Antoniazzi, junto al Parque Belgrano, Banco Provincial se impuso a Náutico El Quillá por 4 a 3, en un intenso y atractivo cotejo. Había abierto la cuenta Martina Borgo y Julia Ponzo, pero apareció la experimentada Ruth Fuchs y Celina Basilio para igualar las acciones.

Posteriormente, en un marco de mucha paridad pero de mucha intensidad, y en presencia de dos muy buenos elencos, Florencia Juri puso el 3 a 2, pero igualó Luna Morello, y a poco del final fue nuevamente Basilio la que marcó un lindo gol para sellar la victoria para las Kresteras que lograron acumular la tercera victoria en igual cantidad de presentaciones. También en la cancha de las Tiburonas junto al lago del Parque del Sur de la capital provincial, La Salle Jobson consiguió vencer a Alma Juniors de Esperanza por 4 a 1.

El viernes por la noche, en el sintético de agua de la ASH, la fecha se abrió con la victoria de Santa Fe Rugby sobre Universitario de Santa Fe por 3 a 1 bajo el arbitraje de Matías Ledesma y Beatriz Acuña. Abrió el marcador Amparo Juárez de corto para las Cuervas, mientras que luego lo igualó Pilar Benavídez. Posteriormente llegaron los goles de Emilia Vidoz y Pamela Kuxhaus.

Santa Fe Rugby jugó con Pilar Hernandorena, Pilar Benavídez, Delfina Colli, Emilia Depetris, Sofía Garofalo, Florencia Gorla, Josefina Lauxman, Amparo Mayoraz, Florencia Poletti, Lucila Patrizi, Emilia Vidoz. Luego ingresaron: Pamela Kuxhaus, Delfina López, Paz Meynardy, Agustina García Adise, Silvana Cipriani. DT: Nicolás Sequeira.

Universitario a: Stefanía Jovellano, Aracelis Vigliengo, Camila Alonso, Amparo Juárez, Pérez, Martina Juarez, Rocío Tolosa, Noeli Saromé, Sofía Piccone, Cielo Gallo y Carolina Lanche. Luego ingresaron: Agustina Franco, Agustina Merell, Inés Gelfuso. DT: Mateo Walker.

Síntesis:

Banco Provincial 4- El Quillá 3

Banco Provincial: Clara Palacios, Celina Basilio, Rocío Caldiz, Valentina Cecconi, Luisina Delmerico, Pilar Figueroa, Morena García Rossi, Luna Morello, Candela Petruzzo, Avirl Schmidt y Valentina Suravsky. Luego ingresaron: Ruth Fuchs, Lola García Rossi, Avril Gonzále, Milagros Paiva, Macarena Rímolo. DT: Daniel De Petre.

El Quillá: Alfonsina Schmidt; Giuliana Lucca, Valentina Colman, Agustina Fernández, Lola Busilacchio, Florencia Juri, Fiorella Primón, Virginia Suárez, Martina Borgo, Martina Romanatti y Julia Ponzo. Luego ingresaron: Luisina Romanatti, Victoria Pereyra, Sol Alarcón, Amparo Giorsino y Delfina Guastavino. DT: Juan Francisco David.

Goles: 4´ Martina Borgo (Q), 21´Julia Ponzo (Q), 29´ Ruth Fuchs (B), 38´ Celina Basilio (B), 41´ Florencia Juri (Q), 52´ Luna Morello (B), 53´ Celina Basilio (B).

Tarjetas verdes: Celina Basilio (B), y Julia Ponzo (Q)

Tarjeta amarilla: Candela Petruzzo (B).

Árbitros: Beatriz Acuña y Luana Olivera (ASH).

Cancha: El Quillá.

-Torneo Oficial de Damas

-Resultados 3° fecha Zona Campeonato

Santa Fe Rugby 3- Universitario 1

Banco Provincial 4- El Quillá 3

Alma Juniors 1- La Salle Jobson 4

CRAI vs. Argentino de San Carlos pendiente

- Posiciones: Banco Provincial y Santa Fe Rugby 9; El Quillá, CRAI, La Salle Jobson, Alma Juniors de Esperanza 3; Argentino de San Carlos y Universitario 0.

- Próxima fecha. Argentino de San Carlos con La Salle Jobson, El Quillá con Santa Fe Rugby, Universitario con Alma Juniors de Esperanza y CRAI con Banco Provincial.

image
Santa Fe Rugby se impuso a Universitario y es otro de los punteros del certamen local de hockey.

Santa Fe Rugby se impuso a Universitario y es otro de los punteros del certamen local de hockey.

-Resultados 3° Fecha Zona Ascenso

Colón 5- Alma Juniors Blanco 0

El Quillá Amarillo 4- CRAR de Rafaela 0

Santa Fe Rugby Azul 5- Unión de Santa Fe 1

Atlético Franck vs. CRAI postergado

- Posiciones: Santa Fe Rugby Azul 6; El Quillá Amarillo, Colón y Colón SJ 4; Atlético Franck y CRAI Blanco 3; CRAR 1, Unión de Santa Fe y Alma Juniors Blanco 0.

- Próxima fecha: Alma Juniors Blanco con Unión de Santa Fe, CRAR con Santa Fe Rugby Azul, Colón de San Justo con Atlético Franck y El Quillá Amarillo con Colón de Santa Fe.

Banco Torneo Oficial El Quillá
Noticias relacionadas
incertidumbre: sin colapinto, se presentaron los pilotos de la f1 para 2026

Incertidumbre: sin Colapinto, se presentaron los pilotos de la F1 para 2026

la euforica reaccion de riquelme en boca tras alcanzar la peor racha de su historia

La "eufórica" reacción de Riquelme en Boca tras alcanzar la peor racha de su historia

un policia uruguayo hincha de penarol asesino a dos fanaticos de nacional

Un policía uruguayo hincha de Peñarol asesinó a dos fanáticos de Nacional

fifa abrio la inscripcion de voluntarios para el mundial 2026

FIFA abrió la inscripción de voluntarios para el Mundial 2026

Lo último

Acuerdo Capital: dos de las cinco obras que se desarrollan en la ciudad de Santa Fe entran en su etapa final

Acuerdo Capital: dos de las cinco obras que se desarrollan en la ciudad de Santa Fe entran en su etapa final

Boca alcanzó la peor malaria de su historia con el empate ante Racing

Boca alcanzó la peor malaria de su historia con el empate ante Racing

Santa Fe Business Forum: las historias detrás del evento que abre mercados y potencia a las empresas santafesinas

Santa Fe Business Forum: las historias detrás del evento que abre mercados y potencia a las empresas santafesinas

Último Momento
Acuerdo Capital: dos de las cinco obras que se desarrollan en la ciudad de Santa Fe entran en su etapa final

Acuerdo Capital: dos de las cinco obras que se desarrollan en la ciudad de Santa Fe entran en su etapa final

Boca alcanzó la peor malaria de su historia con el empate ante Racing

Boca alcanzó la peor malaria de su historia con el empate ante Racing

Santa Fe Business Forum: las historias detrás del evento que abre mercados y potencia a las empresas santafesinas

Santa Fe Business Forum: las historias detrás del evento que abre mercados y potencia a las empresas santafesinas

Incertidumbre: sin Colapinto, se presentaron los pilotos de la F1 para 2026

Incertidumbre: sin Colapinto, se presentaron los pilotos de la F1 para 2026

La eufórica reacción de Riquelme en Boca tras alcanzar la peor racha de su historia

La "eufórica" reacción de Riquelme en Boca tras alcanzar la peor racha de su historia

Ovación
Unión solo espera la confirmación para jugar ante River en Mendoza por Copa Argentina

Unión solo espera la confirmación para jugar ante River en Mendoza por Copa Argentina

Banco sumó su tercera victoria y es uno de los puntero del Torneo Oficial

Banco sumó su tercera victoria y es uno de los puntero del Torneo Oficial

Santa Fe en damas y Metropolitana en caballeros se quedaron con el título en Tucumán

Santa Fe en damas y Metropolitana en caballeros se quedaron con el título en Tucumán

La Selección argentina hará una gira por Estados Unidos en octubre y enfrentará a México

La Selección argentina hará una gira por Estados Unidos en octubre y enfrentará a México

La eufórica reacción de Riquelme en Boca tras alcanzar la peor racha de su historia

La "eufórica" reacción de Riquelme en Boca tras alcanzar la peor racha de su historia

Policiales
Hallaron un cadáver flotando en el río Salado y la Policía investiga la identidad y la causa de muerte

Hallaron un cadáver flotando en el río Salado y la Policía investiga la identidad y la causa de muerte

Robo reiterado en un comercio de barrio Constituyentes: es el tercero en tres semanas

Robo reiterado en un comercio de barrio Constituyentes: es el tercero en tres semanas

Ataque a tiros contra policías en Santa Fe: un delincuente fue detenido con un revólver calibre 32

Ataque a tiros contra policías en Santa Fe: un delincuente fue detenido con un revólver calibre 32

Escenario
Dancing Mood llega a Santa Fe presentando Forever y todos sus éxitos

Dancing Mood llega a Santa Fe presentando "Forever" y todos sus éxitos

Llega a Santa Fe una aventura prehistórica y fantástica: Dinosaurios y Dragones, misión jurásica

Llega a Santa Fe una aventura prehistórica y fantástica: "Dinosaurios y Dragones, misión jurásica"

Llega un nuevo tributo a Queen en Santa Fe

Llega un nuevo tributo a Queen en Santa Fe

Hugo Bistolfi: la leyenda viva del rock argentino en gira por el Litoral

Hugo Bistolfi: la leyenda viva del rock argentino en gira por el Litoral

Los Pérez García regresan a Santa Fe festejando 30 años de música

Los Pérez García regresan a Santa Fe festejando 30 años de música