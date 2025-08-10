Banco sumó su tercera victoria y es uno de los puntero del Torneo Oficial

Por la tercera fecha del Torneo Oficial de hockey, Banco Provincial derrotó a El Quillá, mientras que La Salle Jobson ganó en Esperanza, y Santa Fe RC a Universitario.

Se disputó de manera parcial la tercera fecha del Torneo Oficial de damas que organiza la Asociación Santafesina de Hockey. En el sector principal se produjeron las victorias de Santa Fe Rugby, Banco Provincial y La Salle Jobson, mientras que en el ascenso consiguieron imponerse Colón, El Quillá Amarillo y Santa Fe Rugby Azul.

Lamentablemente los cotejos que debía disputar CRAI, ante Argentino de San Carlos y frente a Atlético Franck fueron suspendidos por el fallecimiento de Fabiana Ponce, jugadora de la Segunda División Gitana. También fueron postergados de Segunda División, Sub 19, y reserva. Con lo que las chicas de la autopista deberán recuperar estos cotejos, y también los de la segunda fecha, ante El Quillá por la Zona Campeonato, y frente a Santa Fe Rugby Club por el ascenso.

En uno de los duelos más destacados del tercer capítulo del certamen local, en el estadio Sergio Antoniazzi, junto al Parque Belgrano, Banco Provincial se impuso a Náutico El Quillá por 4 a 3, en un intenso y atractivo cotejo. Había abierto la cuenta Martina Borgo y Julia Ponzo, pero apareció la experimentada Ruth Fuchs y Celina Basilio para igualar las acciones.

Posteriormente, en un marco de mucha paridad pero de mucha intensidad, y en presencia de dos muy buenos elencos, Florencia Juri puso el 3 a 2, pero igualó Luna Morello, y a poco del final fue nuevamente Basilio la que marcó un lindo gol para sellar la victoria para las Kresteras que lograron acumular la tercera victoria en igual cantidad de presentaciones. También en la cancha de las Tiburonas junto al lago del Parque del Sur de la capital provincial, La Salle Jobson consiguió vencer a Alma Juniors de Esperanza por 4 a 1.

El viernes por la noche, en el sintético de agua de la ASH, la fecha se abrió con la victoria de Santa Fe Rugby sobre Universitario de Santa Fe por 3 a 1 bajo el arbitraje de Matías Ledesma y Beatriz Acuña. Abrió el marcador Amparo Juárez de corto para las Cuervas, mientras que luego lo igualó Pilar Benavídez. Posteriormente llegaron los goles de Emilia Vidoz y Pamela Kuxhaus.

Santa Fe Rugby jugó con Pilar Hernandorena, Pilar Benavídez, Delfina Colli, Emilia Depetris, Sofía Garofalo, Florencia Gorla, Josefina Lauxman, Amparo Mayoraz, Florencia Poletti, Lucila Patrizi, Emilia Vidoz. Luego ingresaron: Pamela Kuxhaus, Delfina López, Paz Meynardy, Agustina García Adise, Silvana Cipriani. DT: Nicolás Sequeira.

Universitario a: Stefanía Jovellano, Aracelis Vigliengo, Camila Alonso, Amparo Juárez, Pérez, Martina Juarez, Rocío Tolosa, Noeli Saromé, Sofía Piccone, Cielo Gallo y Carolina Lanche. Luego ingresaron: Agustina Franco, Agustina Merell, Inés Gelfuso. DT: Mateo Walker.

Síntesis:

Banco Provincial 4- El Quillá 3

Banco Provincial: Clara Palacios, Celina Basilio, Rocío Caldiz, Valentina Cecconi, Luisina Delmerico, Pilar Figueroa, Morena García Rossi, Luna Morello, Candela Petruzzo, Avirl Schmidt y Valentina Suravsky. Luego ingresaron: Ruth Fuchs, Lola García Rossi, Avril Gonzále, Milagros Paiva, Macarena Rímolo. DT: Daniel De Petre.

El Quillá: Alfonsina Schmidt; Giuliana Lucca, Valentina Colman, Agustina Fernández, Lola Busilacchio, Florencia Juri, Fiorella Primón, Virginia Suárez, Martina Borgo, Martina Romanatti y Julia Ponzo. Luego ingresaron: Luisina Romanatti, Victoria Pereyra, Sol Alarcón, Amparo Giorsino y Delfina Guastavino. DT: Juan Francisco David.

Goles: 4´ Martina Borgo (Q), 21´Julia Ponzo (Q), 29´ Ruth Fuchs (B), 38´ Celina Basilio (B), 41´ Florencia Juri (Q), 52´ Luna Morello (B), 53´ Celina Basilio (B).

Tarjetas verdes: Celina Basilio (B), y Julia Ponzo (Q)

Tarjeta amarilla: Candela Petruzzo (B).

Árbitros: Beatriz Acuña y Luana Olivera (ASH).

Cancha: El Quillá.

-Torneo Oficial de Damas

-Resultados 3° fecha Zona Campeonato

Santa Fe Rugby 3- Universitario 1

Banco Provincial 4- El Quillá 3

Alma Juniors 1- La Salle Jobson 4

CRAI vs. Argentino de San Carlos pendiente

- Posiciones: Banco Provincial y Santa Fe Rugby 9; El Quillá, CRAI, La Salle Jobson, Alma Juniors de Esperanza 3; Argentino de San Carlos y Universitario 0.

- Próxima fecha. Argentino de San Carlos con La Salle Jobson, El Quillá con Santa Fe Rugby, Universitario con Alma Juniors de Esperanza y CRAI con Banco Provincial.

image Santa Fe Rugby se impuso a Universitario y es otro de los punteros del certamen local de hockey.

-Resultados 3° Fecha Zona Ascenso

Colón 5- Alma Juniors Blanco 0

El Quillá Amarillo 4- CRAR de Rafaela 0

Santa Fe Rugby Azul 5- Unión de Santa Fe 1

Atlético Franck vs. CRAI postergado

- Posiciones: Santa Fe Rugby Azul 6; El Quillá Amarillo, Colón y Colón SJ 4; Atlético Franck y CRAI Blanco 3; CRAR 1, Unión de Santa Fe y Alma Juniors Blanco 0.

- Próxima fecha: Alma Juniors Blanco con Unión de Santa Fe, CRAR con Santa Fe Rugby Azul, Colón de San Justo con Atlético Franck y El Quillá Amarillo con Colón de Santa Fe.