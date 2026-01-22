Uno Santa Fe | Ovación | Banfield

Banfield inicia el Apertura con lo puesto ante un Huracán renovado

Banfield arrastra inhibiciones económicas que le impidieron sumar refuerzos y recibe a Huracán, en el Florencio Sola, en el estreno del Apertura.

Ovación

Por Ovación

22 de enero 2026 · 10:05hs
Banfield inicia el Apertura con lo puesto ante un Huracán renovado

El Torneo Apertura 2026 comenzará este jueves para Banfield y Huracán, que se verán las caras desde las 20 en el estadio Florencio Sola. El partido marcará el estreno de ambos, aunque con panoramas bien distintos: el local llega condicionado por problemas financieros y la visita se presenta con aire de reconstrucción.

Banfield, sin margen de maniobra

El Taladro cerró 2025 con alivio, tras asegurarse la permanencia a pocas fechas del final, pero el inicio de la nueva temporada lo encuentra sin capacidad de reforzarse. Las inhibiciones impuestas por FIFA, que alcanzan una deuda cercana a los 1.300.000 dólares, obligaron al club a sostener el mismo plantel.

En ese contexto, Pedro Troglio deberá exprimir al máximo a los futbolistas disponibles para competir desde el arranque y sumar puntos que le permitan tomar aire en un campeonato exigente.

Huracán, con nuevo ciclo y ambición

En la vereda opuesta aparece Huracán, que apostó nuevamente por Diego Martínez para conducir al equipo. El Globo incorporó a Federico Vera, Jordy Caicedo y Oscar Cortés, aunque también resignó una pieza importante con la transferencia de Matko Miljevic a Racing, por alrededor de 3 millones de dólares.

El primer ensayo dejó señales positivas: goleó 4-0 a Cerro Porteño en la Serie Río de la Plata y alimentó la ilusión de su gente.

El contexto del debut

El duelo en el Sur tendrá además un marco especial, ya que Huracán contará con acompañamiento de su público: se habilitaron 5.000 entradas generales y 700 plateas para los hinchas visitantes. Un detalle que suma presión y color a un estreno que promete intensidad.

Ficha del partido

  • Día y hora: Jueves, 20:00

  • Árbitro: Bruno Amiconi

  • VAR: Silvio Trucco

  • Estadio: Florencio Sola

  • Televisa: TNT Sports

Banfield y Huracán ponen primera en el Apertura con realidades opuestas, pero con la misma necesidad: empezar a construir su camino desde la fecha inicial.

Banfield Huracán Florencio Sola
Noticias relacionadas
aldosivi y defensa y justicia ponen en marcha el apertura en mar del plata

Aldosivi y Defensa y Justicia ponen en marcha el Apertura en Mar del Plata

Lucina Von Der Heyde, lejos de Argentina y más cerca de Alemania.

Lucina Von Der Heyde deja Las Leonas y jugará para Alemania

 Sanjustino cayó en el partido de ida por la mínima y ahora buscará cerrar la clasificación en calidad de local.  

El Matador jugará el domingo la revancha por el Regional Amateur

Arrancó la Semana de la Setúbal con la pesca adaptada.

Con la pesca adaptada se puso en marcha la Semana de la Laguna

Lo último

Unión, a un paso de cerrar la llegada de un volante ofensivo

Unión, a un paso de cerrar la llegada de un volante ofensivo

Murió un joven motociclista de 22 años tras chocar contra un auto estacionado en Aristóbulo del Valle

Murió un joven motociclista de 22 años tras chocar contra un auto estacionado en Aristóbulo del Valle

Preocupa el bajo cumplimiento de la Revisión Técnica Obligatoria en Santa Fe: cayó hasta un 35% la asistencia a los talleres

Preocupa el bajo cumplimiento de la Revisión Técnica Obligatoria en Santa Fe: cayó hasta un 35% la asistencia a los talleres

Último Momento
Unión, a un paso de cerrar la llegada de un volante ofensivo

Unión, a un paso de cerrar la llegada de un volante ofensivo

Murió un joven motociclista de 22 años tras chocar contra un auto estacionado en Aristóbulo del Valle

Murió un joven motociclista de 22 años tras chocar contra un auto estacionado en Aristóbulo del Valle

Preocupa el bajo cumplimiento de la Revisión Técnica Obligatoria en Santa Fe: cayó hasta un 35% la asistencia a los talleres

Preocupa el bajo cumplimiento de la Revisión Técnica Obligatoria en Santa Fe: cayó hasta un 35% la asistencia a los talleres

Gimnasia de Mendoza vuelve a Primera y estrena escenario ante Central Córdoba

Gimnasia de Mendoza vuelve a Primera y estrena escenario ante Central Córdoba

Instituto abre el Apertura ante Vélez con ilusiones renovadas en Alta Córdoba

Instituto abre el Apertura ante Vélez con ilusiones renovadas en Alta Córdoba

Ovación
Unión, a un paso de cerrar la llegada de un volante ofensivo

Unión, a un paso de cerrar la llegada de un volante ofensivo

El Matador jugará el domingo la revancha por el Regional Amateur

El Matador jugará el domingo la revancha por el Regional Amateur

Prefectura realizará controles en la Maratón Santa Fe-Coronda

Prefectura realizará controles en la Maratón Santa Fe-Coronda

Los Pumas 7s tienen plantel confirmado para Perth y Singapur

Los Pumas 7's tienen plantel confirmado para Perth y Singapur

Comienza la Copa Federación con cuatro representantes santafesinos

Comienza la Copa Federación con cuatro representantes santafesinos

Policiales
Una beba de un año está grave en el Hospital Alassia tras ser atacada por un perro

Una beba de un año está grave en el Hospital Alassia tras ser atacada por un perro

Esperanza: dos motociclistas murieron tras un choque frontal

Esperanza: dos motociclistas murieron tras un choque frontal

Detuvieron en barrio Villa del Parque a Chicharrón, buscado por un brutal homicidio

Detuvieron en barrio Villa del Parque a "Chicharrón", buscado por un brutal homicidio

Escenario
Un matafuegos vencido y los lisos perfectos de Laura: la Fiesta Provincial de la Chopera tiene su primera campeona

Un matafuegos vencido y los lisos perfectos de Laura: la Fiesta Provincial de la Chopera tiene su primera campeona

Directv y SKY marcaron el pulso del verano con su streaming desde Punta del Este

Directv y SKY marcaron el pulso del verano con su streaming desde Punta del Este

Con su estilo único y energía desbordante, Boom Boom Kid vuelve a Tribus

Con su estilo único y energía desbordante, Boom Boom Kid vuelve a Tribus

Energía rioplatense en estado puro: Cruzando el Charco regresa a Santa Fe con un show único

Energía rioplatense en estado puro: Cruzando el Charco regresa a Santa Fe con un show único

Bersuit regresa a Tribus festejando los 25 años de Hijos del Culo

Bersuit regresa a Tribus festejando los 25 años de "Hijos del Culo"