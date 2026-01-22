Banfield inicia el Apertura con lo puesto ante un Huracán renovado

Banfield arrastra inhibiciones económicas que le impidieron sumar refuerzos y recibe a Huracán, en el Florencio Sola, en el estreno del Apertura.

El Torneo Apertura 2026 comenzará este jueves para Banfield y Huracán, que se verán las caras desde las 20 en el estadio Florencio Sola. El partido marcará el estreno de ambos, aunque con panoramas bien distintos: el local llega condicionado por problemas financieros y la visita se presenta con aire de reconstrucción.

El Taladro cerró 2025 con alivio, tras asegurarse la permanencia a pocas fechas del final, pero el inicio de la nueva temporada lo encuentra sin capacidad de reforzarse. Las inhibiciones impuestas por FIFA , que alcanzan una deuda cercana a los 1.300.000 dólares , obligaron al club a sostener el mismo plantel.

En ese contexto, Pedro Troglio deberá exprimir al máximo a los futbolistas disponibles para competir desde el arranque y sumar puntos que le permitan tomar aire en un campeonato exigente.

Huracán, con nuevo ciclo y ambición

En la vereda opuesta aparece Huracán, que apostó nuevamente por Diego Martínez para conducir al equipo. El Globo incorporó a Federico Vera, Jordy Caicedo y Oscar Cortés, aunque también resignó una pieza importante con la transferencia de Matko Miljevic a Racing, por alrededor de 3 millones de dólares.

El primer ensayo dejó señales positivas: goleó 4-0 a Cerro Porteño en la Serie Río de la Plata y alimentó la ilusión de su gente.

El contexto del debut

El duelo en el Sur tendrá además un marco especial, ya que Huracán contará con acompañamiento de su público: se habilitaron 5.000 entradas generales y 700 plateas para los hinchas visitantes. Un detalle que suma presión y color a un estreno que promete intensidad.

Ficha del partido

Día y hora: Jueves, 20:00

Árbitro: Bruno Amiconi

VAR: Silvio Trucco

Estadio: Florencio Sola

Televisa: TNT Sports

Banfield y Huracán ponen primera en el Apertura con realidades opuestas, pero con la misma necesidad: empezar a construir su camino desde la fecha inicial.