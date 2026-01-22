Banfield inicia el Apertura con lo puesto ante un Huracán renovado

El Torneo Apertura 2026 comenzará este jueves para Banfield y Huracán, que se verán las caras desde las 20 en el estadio Florencio Sola. El partido marcará el estreno de ambos, aunque con panoramas bien distintos: el local llega condicionado por problemas financieros y la visita se presenta con aire de reconstrucción.
Banfield, sin margen de maniobra
El Taladro cerró 2025 con alivio, tras asegurarse la permanencia a pocas fechas del final, pero el inicio de la nueva temporada lo encuentra sin capacidad de reforzarse. Las inhibiciones impuestas por FIFA, que alcanzan una deuda cercana a los 1.300.000 dólares, obligaron al club a sostener el mismo plantel.
En ese contexto, Pedro Troglio deberá exprimir al máximo a los futbolistas disponibles para competir desde el arranque y sumar puntos que le permitan tomar aire en un campeonato exigente.
Huracán, con nuevo ciclo y ambición
En la vereda opuesta aparece Huracán, que apostó nuevamente por Diego Martínez para conducir al equipo. El Globo incorporó a Federico Vera, Jordy Caicedo y Oscar Cortés, aunque también resignó una pieza importante con la transferencia de Matko Miljevic a Racing, por alrededor de 3 millones de dólares.
El primer ensayo dejó señales positivas: goleó 4-0 a Cerro Porteño en la Serie Río de la Plata y alimentó la ilusión de su gente.
El contexto del debut
El duelo en el Sur tendrá además un marco especial, ya que Huracán contará con acompañamiento de su público: se habilitaron 5.000 entradas generales y 700 plateas para los hinchas visitantes. Un detalle que suma presión y color a un estreno que promete intensidad.
Ficha del partido
Día y hora: Jueves, 20:00
Árbitro: Bruno Amiconi
VAR: Silvio Trucco
Estadio: Florencio Sola
Televisa: TNT Sports
Banfield y Huracán ponen primera en el Apertura con realidades opuestas, pero con la misma necesidad: empezar a construir su camino desde la fecha inicial.