Barcelona goleó a Athletic Bilbao y se quedó con la cima de La Liga

Con goles de Lewandowski, Ferran Torres (2) y Fermín López, el equipo de Hansi Flick superó con autoridad al conjunto vasco en el Camp Nou.

El Barcelona F.C goleó 4-0 al Athletic Club de Bilbao en el Camp Nou, por el encuentro correspondiente a la fecha 13 de La Liga.

Tras este resultado deportivo, el “Azulgrana” se quedó con el primer lugar de la tabla de posiciones, con 31 unidades.

Los cuatro goles del Barcelona fueron realizados por Robert Lewandowski, Ferran Torres (doblete) y Fermín López Marín. Además, el “Culé” contó con ventaja numérica por la expulsión de Oihan Sancet.

Barcelona, de principio a fin ante Athletic Club de Bilbao

Durante el transcurso del primer tiempo del encuentro, el elenco comandado por el director técnico Hansi Flick desplegó una sólida estrategia ofensiva que sorprendió a las líneas defensivas de su contrincante.

En el minuto 4, el centro delantero polaco Robert Lewandowski ejecutó un disparo potente que descolocó al arquero Unai Simón.

Además, a los 45+3 minutos, el “Culé ”amplió su ventaja en el tanteador con la conversión de Ferran Torres.

En el complemento del duelo, el Barcelona F.C regresó al terreno de juego con la misma intensidad ofensiva. De esta manera, generaron diversas oportunidades claras de gol.

Con las conversiones de: Fermín López Martin, a los 3 minutos; y Ferran Torres a los 45 minutos. El Barcelona selló un triunfo clave para ubicarse en la punta de la grilla.

Por otra parte, el Alavés cayó 1-0 frente a Celta de Vigo.