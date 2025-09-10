Uno Santa Fe | Ovación | Venezuela

Batista, sin respuestas luego de la caída de Venezuela que los dejó sin Repechaje

El DT argentino de Venezuela, Fernando Batista, se mostró afectado posterior a la derrota ante Colombia, dio un breve discurso y se fue sin responder preguntas

10 de septiembre 2025 · 19:15hs
El entrenador argentino de Venezuela, Fernando Batista, apareció visiblemente afectado en la conferencia de prensa posterior a la derrota ante Colombia de este martes por la noche por 6 a 3, pronunció un breve discurso y se retiró sin responder a los periodistas.

Esta fue una decisión que generó polémica entre los periodistas y los hinchas, además de que acentuó las dudas sobre su futuro al frente de la Vinotinto.

La reflexión de Batista en Venezuela

“Es un momento muy duro, muy difícil. Estábamos detrás de un sueño y no pudo ser. Lo intentamos hasta el final. En los próximos días, con más calma, haremos un análisis. Solo quiero pedirle disculpas al pueblo venezolano”, fueron las primeras palabras del técnico, que buscó cerrar rápidamente el contacto con los medios.

En su mensaje también agradeció al plantel “por el esfuerzo y el compromiso hasta la última fecha”, aunque admitió que el golpe era “muy doloroso en lo personal y lo futbolístico”.

El final de la conferencia sorprendió: “Estoy acá por respeto a ustedes, que siempre me trataron bien. No estoy para un intercambio de preguntas. Lo intentamos, no se pudo. Buenas noches”.

Batista se retiró de la sala en medio del desconcierto, dejando a los periodistas sin posibilidad de repreguntar y a la selección sin explicaciones públicas sobre lo ocurrido en la cancha. La reacción no pasó inadvertida. Desde la transmisión oficial, una comentarista criticó en vivo al DT por no dar la cara, y en redes sociales la molestia se multiplicó. Muchos apuntaron a la falta de autocrítica y al gesto de evitar un diálogo tras una eliminación histórica.

El escenario de la Vinotinto queda abierto: medios locales ya anticipan que la etapa de Batista estaría concluida, pese a su reciente arribo tras la salida de José Pékerman.

La federación deberá resolver rápidamente, ya que el próximo 10 de octubre el equipo tiene programado un amistoso en Miami frente a la Selección Argentina y la incógnita sobre quién estará en el banco sigue sin respuesta.

