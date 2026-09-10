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Buena noticia para Unión: Tarragona recibió una fecha de suspensión

El delantero de Unión fue expulsado por Nicolás Lamolina tras la intervención del VAR ante Instituto y podrá regresar frente a Independiente.

Ovación

Por Ovación

10 de septiembre 2026 · 19:00hs
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Buena noticia para Unión: Tarragona recibió una fecha de suspensión

UNO Santa Fe / José Busiemi

Cristian Tarragona recibió una fecha de suspensión luego de su expulsión en el triunfo de Unión ante Instituto por la Liga Profesional. Nicolás Lamolina recurrió al VAR para revisar la jugada y, tras observar las imágenes, decidió mostrarle la tarjeta roja al delantero. El Tribunal de Disciplina de la AFA informó cuántas fechas estará afectado el goleador rojiblanco tras la expulsión ante Instituto. De esta manera, cumplirá una sola fecha y será este sábado ante Talleres y volverá frente a Independiente.

LEER MÁS: Unión hizo su defensa por Tarragona y espera la resolución de AFA

Tarragona se pierde el partido ante Talleres

La expulsión de Tarragona se produjo durante el encuentro ante Instituto, cuando Nicolás Lamolina fue llamado por el VAR para revisar la acción. Luego de observar las imágenes, el árbitro determinó que correspondía expulsar al delantero de Unión.

La decisión generó preocupación en el cuerpo técnico de Leo Madelón, ya que Tarragona es una de las principales referencias ofensivas del equipo y además venía siendo uno de los referentes del plantel.

Finalmente, el Tribunal de Disciplina resolvió aplicarle una fecha de suspensión, por lo que deberá cumplirla este sábado, cuando el Tatengue visite a Talleres.

De esta manera, Madelón tendrá que buscar una alternativa para ocupar el lugar del atacante en un compromiso exigente y fuera de Santa Fe.

Podrá volver ante Independiente

La sanción tendrá solamente una fecha, por lo que Tarragona estará disponible para el partido ante Independiente. El delantero cumplirá la suspensión frente a Talleres y quedará nuevamente habilitado para la jornada siguiente.

Para Unión representa una noticia positiva, ya que podrá recuperar rápidamente a uno de sus hombres importantes en ofensiva. Tarragona volverá a estar a disposición de Madelón para un nuevo desafío del Torneo Clausura, después de haber quedado afuera únicamente por la expulsión sufrida ante Instituto.

Unión Tarragona suspensión
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