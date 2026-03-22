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Boca busca volver al triunfo ante Instituto en La Bombonera

El Xeneize recibe este domingo a Instituto desde las 20 con la obligación de ganar tras varios empates como local. La Gloria llega en alza y quiere ganar.

Ovación

Por Ovación

22 de marzo 2026 · 10:07hs
Boca será anfitrión de Instituto en La Bombonera por la octava fecha del certamen.

Boca será anfitrión de Instituto en La Bombonera por la octava fecha del certamen.

Boca será local este domingo frente a Instituto en La Bombonera por la fecha 12 del Torneo Apertura 2026, en un duelo que lo encuentra con la necesidad de volver a sumar de a tres. El equipo de Claudio Úbeda intentará dejar atrás una racha de empates que genera inquietud.

Un presente que exige respuestas

El conjunto azul y oro acumula cuatro igualdades consecutivas como local, una marca que genera impaciencia en los hinchas y que lo mantiene en una posición incómoda en la tabla. Con 14 puntos, se ubica en la mitad de la Zona A y, por ahora, fuera de los puestos de clasificación a torneos internacionales.

Más allá de que el equipo no pierde desde hace varias fechas, la falta de victorias en casa se convirtió en una preocupación. La necesidad de recuperar la fortaleza en La Bombonera aparece como uno de los principales objetivos para el cuerpo técnico.

En ese contexto, el entrenador Claudio Úbeda realizaría una modificación obligada: el ingreso de Ander Herrera en lugar de Santiago Ascacíbar, quien sufrió una lesión muscular. El resto del equipo mantendría la base que viene compitiendo, a pesar de algunas dudas en el rendimiento defensivo.

Instituto llega con confianza

Del otro lado estará Instituto, que atraviesa un momento más alentador tras conseguir un importante triunfo ante Independiente. Ese resultado le permitió acercarse a la zona de clasificación y renovar expectativas de cara a lo que viene.

El equipo dirigido por Diego Flores mostró carácter en su última presentación, logrando revertir un resultado adverso. Sin embargo, su campaña sigue siendo irregular, con altibajos tanto en ataque como en defensa.

Uno de los puntos a mejorar para la Gloria es la solidez defensiva: con varios goles en contra, es uno de los equipos más vulnerables del grupo. A pesar de eso, el buen ánimo tras la última victoria lo posiciona como un rival peligroso.

Un duelo con promesa de intensidad

El partido se jugará en un estadio que siempre impone condiciones, donde Boca intentará hacer pesar su historia y la presión de su gente. Instituto, en cambio, buscará aprovechar los momentos de duda del local para intentar sumar.

La clave estará en quién logre imponer su ritmo: Boca necesita eficacia y contundencia, mientras que Instituto apostará a sostener el orden y lastimar en los momentos justos.

Probables formaciones

Boca formaría con Agustín Marchesín; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Milton Delgado, Leandro Paredes, Ander Herrera, Tomás Aranda; Miguel Merentiel y Adam Bareiro.

Instituto saldría a la cancha con Manuel Roffo; Giuliano Cerato, Agustín Massaccesi, Leonel Mosevich, Fernando Alarcón, Diego Sosa; Gastón Lodico, Gustavo Abregú, Alex Luna; Franco Jara y Jhon Córdoba.

Hora, TV y árbitro

El encuentro comenzará a las 20:00, con transmisión de ESPN Premium. El árbitro será Leandro Rey Hilfer.

Con distintos presentes pero un mismo objetivo, el duelo promete ser atrapante: Boca quiere reencontrarse con el triunfo e Instituto sueña con dar un golpe en La Bombonera.

Instituto Boca La Bombonera Torneo Apertura
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