Aldosivi y Boca chocan este domingo en el marco de la séptima fecha del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional de Fútbol.
Boca intentará prolongar su levantada ante Aldosivi en Mar del Plata
Boca, en su mejor momento desde el retorno de Miguel Russo, visitará a Aldosivi, desde las 14.30, por la fecha 7 de la Zona A del Clausura.
Por Ovación
El encuentro se juega desde las 14.30 horas de Argentina en el Estadio José María Minella. Se podrá ver por ESPN Premium.
El conjunto marplatense está último y necesitado de una alegría, mientras que el “Xeneize” llega en levantada, tras dos victorias al hilo.
Probables formaciones de Aldosivi vs Boca
Aldosivi: Jorge Carranza; Giuliano Cerato, Yonathan Cabral, Santiago Laquidain, Ignacio Guerrico, Federico Gino; Matías García, Roberto Bochi, Tiago Serrago; Justo Giani, Tobías Cervera. DT: Mariano Charlier.
Boca: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Brian Aguirre, Rodrigo Battaglia, Leandro Paredes, Carlos Palacios; Miguel Merentiel, Edinson Cavani. DT: Miguel Ángel Russo..