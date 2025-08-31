Uno Santa Fe | Ovación | Boca

Boca intentará prolongar su levantada ante Aldosivi en Mar del Plata

Boca, en su mejor momento desde el retorno de Miguel Russo, visitará a Aldosivi, desde las 14.30, por la fecha 7 de la Zona A del Clausura.

Ovación

Por Ovación

31 de agosto 2025 · 09:42hs
Boca intentará prolongar su levantada ante Aldosivi en Mar del Plata

Aldosivi y Boca chocan este domingo en el marco de la séptima fecha del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional de Fútbol.

El encuentro se juega desde las 14.30 horas de Argentina en el Estadio José María Minella. Se podrá ver por ESPN Premium.

El conjunto marplatense está último y necesitado de una alegría, mientras que el “Xeneize” llega en levantada, tras dos victorias al hilo.

Probables formaciones de Aldosivi vs Boca

Aldosivi: Jorge Carranza; Giuliano Cerato, Yonathan Cabral, Santiago Laquidain, Ignacio Guerrico, Federico Gino; Matías García, Roberto Bochi, Tiago Serrago; Justo Giani, Tobías Cervera. DT: Mariano Charlier.

Boca: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Brian Aguirre, Rodrigo Battaglia, Leandro Paredes, Carlos Palacios; Miguel Merentiel, Edinson Cavani. DT: Miguel Ángel Russo..

Boca Aldosivi Russo
Noticias relacionadas
pase de factura: russo borro a kevin zenon en boca

Pase de factura: Russo borró a Kevin Zenón en Boca

torneo oficial a2: sera una semana con doble fecha

Torneo Oficial A2: será una semana con doble fecha

torneo oficial prefederal: se viene el inicio de la segunda rueda

Torneo Oficial Prefederal: se viene el inicio de la segunda rueda

santa fe termino septimo en el campeonato argentino sub 16

Santa Fe terminó séptimo en el Campeonato Argentino Sub 16

Lo último

Insólito: una persona atravesó el túnel subfluvial Uranga - Sylvestre Begnis caminando

Insólito: una persona atravesó el túnel subfluvial Uranga - Sylvestre Begnis caminando

Torneo Oficial A2: será una semana con doble fecha

Torneo Oficial A2: será una semana con doble fecha

Torneo Oficial Prefederal: se viene el inicio de la segunda rueda

Torneo Oficial Prefederal: se viene el inicio de la segunda rueda

Último Momento
Insólito: una persona atravesó el túnel subfluvial Uranga - Sylvestre Begnis caminando

Insólito: una persona atravesó el túnel subfluvial Uranga - Sylvestre Begnis caminando

Torneo Oficial A2: será una semana con doble fecha

Torneo Oficial A2: será una semana con doble fecha

Torneo Oficial Prefederal: se viene el inicio de la segunda rueda

Torneo Oficial Prefederal: se viene el inicio de la segunda rueda

Santa Fe terminó séptimo en el Campeonato Argentino Sub 16

Santa Fe terminó séptimo en el Campeonato Argentino Sub 16

Argentina va frente a Brasil en un nuevo clásico por el título

Argentina va frente a Brasil en un nuevo clásico por el título

Ovación
Alpine y Gasly privaron a Colapinto de sumar su primer punto en Países Bajos

Alpine y Gasly privaron a Colapinto de sumar su primer punto en Países Bajos

El impactante declive de Christian Bernardi con la camiseta de Colón

El impactante declive de Christian Bernardi con la camiseta de Colón

Argentina va frente a Brasil en un nuevo clásico por el título

Argentina va frente a Brasil en un nuevo clásico por el título

Franco Colapinto se mostró crítico con la estrategia de Alpine

Franco Colapinto se mostró crítico con la estrategia de Alpine

Video: gran maniobra de Colapinto para superar a Gasly en el GP de Países Bajos

Video: gran maniobra de Colapinto para superar a Gasly en el GP de Países Bajos

Policiales
Allanamientos en Colastiné Norte: detienen a tres delincuentes y secuestran armas y municiones

Allanamientos en Colastiné Norte: detienen a tres delincuentes y secuestran armas y municiones

Murió una mujer de 82 años y su nieto sigue grave tras un voraz incendio en barrio Santa Marta

Murió una mujer de 82 años y su nieto sigue grave tras un voraz incendio en barrio Santa Marta

Robo en el hospital Protomédico: el encargado denunció tres días después porque no le pareció importante

Robo en el hospital Protomédico: el encargado denunció tres días después "porque no le pareció importante"

Escenario
Bravos Muchachitos! llega por primera vez a HUB con un show electroacústico

Bravos Muchachitos! llega por primera vez a HUB con un show electroacústico

La Casa Invita: Camilú llega a Santa Fe presentando Amor de mi herida, su tercer disco

La Casa Invita: Camilú llega a Santa Fe presentando "Amor de mi herida", su tercer disco

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con Te sigo amando, una balada romántica con destino de hit

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con "Te sigo amando", una balada romántica con destino de hit

Premios Konex 2025: Santa Fe brilla en la música argentina y se reconocen a íconos de la cultura nacional

Premios Konex 2025: Santa Fe brilla en la música argentina y se reconocen a íconos de la cultura nacional

Axel festejó sus 25 años de música en Paraná

Axel festejó sus 25 años de música en Paraná