La licitación cuenta con un presupuesto oficial de más de $324 millones y un plazo de ejecución de 120 días. Los trabajos incluyen nuevos senderos, juegos infantiles, iluminación LED, mejoras sanitarias y un sector para productores locales.

Inversión y plazo. La obra cuenta con un presupuesto oficial de $324 millones y un plazo de ejecución de 120 días.

La Municipalidad de Santa Fe abrió este viernes los sobres de la licitación pública para la puesta en valor del Parque Amílcar Brusa , ubicado sobre la Costanera Oeste, en barrio Guadalupe. El proceso recibió siete ofertas económicas para ejecutar una intervención integral que busca renovar uno de los espacios verdes más emblemáticos de la ciudad y ampliar sus propuestas recreativas, culturales y comerciales.

El proyecto cuenta con un presupuesto oficial de $324.344.962,75 y será financiado por el Gobierno provincial a través del Programa Brigadier, establecido mediante el Decreto Provincial N.º 978/2026. La Municipalidad tendrá a su cargo la ejecución de los trabajos, que cuentan con un plazo previsto de 120 días desde la firma del acta de inicio.

Del acto de apertura de sobres, realizado en el Palacio Municipal, participaron el intendente Juan Pablo Poletti; el senador por el departamento La Capital, Julio “Paco” Garibaldi; la secretaria de Turismo de la Provincia, Marcela Aeberhard; el secretario de Desarrollo Urbano y Gestión Hídrica, Eduardo Rudi; y la presidenta de la Cámara de Mujeres Empresarias y Emprendedoras Santafesinas (CAMEES), Marita Moyano.

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Siete ofertas para renovar el Parque Amílcar Brusa

Las propuestas económicas presentadas por las empresas y oferentes fueron las siguientes:

EFE Construcciones: $272.489.656,62.

ABBA Construcciones SRL: $274.562.057.

Electromecánica y Civil SAS: $299.038.958,60.

Saux Wernly SA: $308.545.417,35.

BLS Construcciones SA: $311.099.644,05.

Máximo Montaño Construcciones: $314.784.660.

José Luis Aimar: $334.310.000.

Las propuestas serán evaluadas en el marco del proceso licitatorio para determinar cuál cumple con las condiciones técnicas y económicas establecidas para la obra.

Nuevos senderos, iluminación LED y juegos infantiles

El proyecto, elaborado por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Gestión Hídrica del municipio, contempla una renovación integral de la infraestructura, la accesibilidad y el equipamiento urbano del parque.

Entre las intervenciones previstas se encuentran la construcción de nuevos senderos y veredas internas con vados accesibles, la incorporación de bancos de hormigón y la puesta en valor de las farolas existentes. También se instalará tecnología LED para mejorar la iluminación peatonal y reforzar las condiciones de seguridad.

La propuesta incluye un nuevo sector de juegos infantiles con piso de caucho antigolpes, una plataforma de uso flexible para actividades culturales y comunitarias y la readecuación integral del núcleo sanitario.

Además, se proyecta generar un espacio destinado a emprendedores y productores locales, con el objetivo de facilitar la exhibición y comercialización de sus productos en un entorno recreativo y de encuentro para vecinos y visitantes.

Un espacio para 50 emprendedores en la Costanera Oeste

El secretario de Desarrollo Urbano y Gestión Hídrica, Eduardo Rudi, destacó el trabajo conjunto entre el Municipio, la Provincia y distintas instituciones para avanzar con la iniciativa.

“Es un trabajo enorme, construido junto con la Provincia, el Municipio y las instituciones, para poner en valor uno de los sectores de nuestra querida Costanera. Es un lugar muy reconocido por los santafesinos, donde se encuentran espacios emblemáticos como el quincho El Chiquito y la Alfombra Mágica”, expresó.

El funcionario remarcó que la intervención permitirá mejorar los senderos, el mobiliario urbano, los sanitarios, la iluminación y los juegos infantiles, además de incorporar un sector para actividades vinculadas con los emprendedores.

“Es el corredor verde por excelencia que tiene la ciudad, nuestro frente a la laguna. Es un espacio de encuentro y reconocimiento colectivo, que recibe a miles de personas cada fin de semana. Por eso, es una gran noticia poder poner en valor todo este sector tan importante para Santa Fe”, agregó.

Por su parte, la secretaria de Turismo provincial, Marcela Aeberhard, destacó el acompañamiento del Gobierno santafesino a proyectos que buscan fortalecer los espacios públicos y generar oportunidades para los emprendedores.

“Estamos muy felices de acompañar este proyecto, que surgió de un trabajo conjunto y de la participación de distintos actores. La jerarquización de los espacios públicos es fundamental para seguir potenciando nuestras ciudades”, sostuvo.

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En tanto, el senador Julio “Paco” Garibaldi valoró la articulación entre los distintos sectores para concretar la iniciativa. “Es un trabajo en equipo, como son los mejores trabajos. Si lo hiciera uno solo, no tendría la calidad ni la potencia que alcanza cuando participan la Provincia, la Municipalidad, las instituciones intermedias, los privados y los profesionales”, afirmó.

Finalmente, la presidenta de CAMEES, Marita Moyano, puso el foco en las oportunidades que ofrecerá el parque para el sector emprendedor. Según adelantó, se proyecta un espacio con capacidad para aproximadamente 50 emprendedores, que podrán exhibir y comercializar sus productos de manera periódica.

“Cuando comenzamos a hablar de este proyecto y a buscar un lugar para los emprendedores, pensamos en este espacio por lo emblemático que es. Los vecinos van a estar muy contentos porque son lugares que la gente se apropia: va a tomar mates, pasear, compartir en familia y llevar a los chicos”, señaló.

Moyano consideró que el nuevo sector será importante para la visibilización y comercialización de los emprendimientos locales, al tiempo que permitirá sumar una propuesta al uso recreativo del parque.

“Para los emprendedores va a ser un lugar muy importante de visibilización y comercialización. Y para los vecinos, una nueva oportunidad de disfrutar de un espacio público renovado. Estamos convencidos de que lo van a recibir con mucha felicidad”, concluyó.