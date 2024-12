Boca llegó a un acuerdo con Velasco, pero aún deberá negociar con Dallas

Desde hace varios mercados de pases que el cuadro xeneize desea sumar al ex Indepenidente a sus filas y parecería ser que la operación estaría más cerca que nunca de cerrarse ya que desde lo contractual con el futbolista, estaría todo dado para que llegue a Brandsen 805.

Sin embargo, ahora el conjunto azul y oro deberá comunicarse con el elenco norteamericano y ver si pueden acordar el monto de la trasferencia del jugador de 22 años, algo que siempre fue complicado para Boca en los anteriores intentos de hacerse con los servicios de Velasco.

Boca todavía no puede soñar por Alan Velasco

Si bien durante varios mercados el surgido en las inferiores del Rojo fue declarado intransferible por parte de Dallas, en el anterior estaban dispuestos a soltarlo por un monto cercano a los ocho millones de dólares.

No obstante, el Consejo de Fútbol no estaba dispuesto a dejar ir tanto dinero y lo máximo que ofertó fueron 6 millones de dólares, más dos en variables, algo que no convenció al conjunto estadounidense y rechazaron la propuesta.

Por último, según trascendió, Boca haría una oferta formal por Velasco en los primeros días del 2025 por el 100% del pase, aunque no descartarían intentar quedarse con un porcentaje menor si el costo es demasiado alto.